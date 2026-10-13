Estados Unidos

Condenan a entre 40 años y cadena perpetua al responsable del asesinato de Tupac Shakur

Duane “Keffe D” Davis recibió una pena de entre cuatro décadas y el resto de su vida por coordinar el ataque que terminó con la vida del rapero en Las Vegas

Un hombre calvo con barba canosa viste una prenda azul oscuro junto a un hombre con traje, corbata y gafas en una sala
Duane Davis recibió una pena de entre 40 años y cadena perpetua por el homicidio de Tupac Shakur en Las Vegas (Captura de video)
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Duane “Keffe D” Davis fue sentenciado este martes a una pena de entre 40 años y cadena perpetua por el asesinato de Tupac Shakur, casi 30 años después del ataque a tiros que acabó con la vida del rapero en Las Vegas.

Davis, de 63 años y antiguo dirigente de los South Side Compton Crips, recibió la pena durante una audiencia en Las Vegas, después de que un jurado lo declarara culpable en agosto de homicidio en primer grado con uso de arma mortal. Fue el único acusado y condenado por el caso.

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La fiscalía sostuvo que Davis organizó el ataque y entregó el arma utilizada, aunque no fue identificado de manera concluyente el autor material de los disparos.

La legislación de Nevada permite juzgar como autor a quien planifica o facilita un crimen, incluso si no ejecuta directamente la agresión.

La fiscalía acusó a Davis de organizar el ataque y proveer el arma de fuego a los agresores (Las Vegas Metropolitan Police Department/Handout via REUTERS)
La fiscalía acusó a Davis de organizar el ataque y proveer el arma de fuego a los agresores (Las Vegas Metropolitan Police Department/Handout via REUTERS)

El ataque, tras una pelea en el MGM Grand

El 7 de septiembre de 1996, Shakur y Marion “Suge” Knight, fundador de Death Row Records, asistieron a la pelea por el título mundial de los pesos pesados entre Mike Tyson y Bruce Seldon.

Tras el combate, se produjo una confrontación dentro del casino MGM Grand con Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis.

El episodio se inscribía en la rivalidad entre los South Side Compton Crips, pandilla del área de Los Ángeles a la que pertenecía Davis, y la Mob Piru, grupo asociado con Shakur, Knight y el sello Death Row Records.

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Según la reconstrucción presentada por los fiscales y de Reuters, horas después de la pelea Davis subió a Anderson y a otros dos hombres a un Cadillac blanco para buscar a Shakur y Knight.

En declaraciones posteriores a la policía, Davis afirmó que entregó un arma a los dos ocupantes que viajaban en el asiento trasero.

El tiroteo se produjo horas después de una confrontación entre pandillas rivales en el casino MGM Grand (REUTERS/Steve Marcus/Pool)
El tiroteo se produjo horas después de una confrontación entre pandillas rivales en el casino MGM Grand (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

Cuatro disparos y seis días hasta la muerte de Shakur

Shakur viajaba en el asiento del acompañante de un BMW negro conducido por Knight cuando el Cadillac alcanzó al vehículo cerca del Strip de Las Vegas. Una persona a bordo abrió fuego a través de la ventanilla contra el automóvil del rapero.

Shakur recibió cuatro impactos de bala y murió en un hospital el 13 de septiembre de 1996, seis días después del ataque. Tenía 25 años. Knight sufrió una herida menor provocada por el fragmento de una bala que rozó su cabeza.

Davis no fue acusado de haber efectuado los disparos. Sin embargo, la Justicia nunca determinó de manera concluyente quién fue el tirador y los fiscales tampoco identificaron formalmente a un sospechoso como autor material del homicidio.

Tupac Shakur murió en un hospital a los 25 años debido a las heridas de bala sufridas durante la emboscada (REUTERS/Daniel Cole)
Tupac Shakur murió en un hospital a los 25 años debido a las heridas de bala sufridas durante la emboscada (REUTERS/Daniel Cole)

Las declaraciones públicas de Davis, clave para la acusación

Las autoridades consideraban desde hacía años que Duane “Keffe D” Davis estaba involucrado en el asesinato, pero no reunían elementos suficientes para acusarlo.

La situación cambió tras sus apariciones en medios, la publicación de sus memorias Compton Street Legend y las grabaciones de reuniones secretas que mantuvo con investigadores.

Esos elementos formaron una parte central de la acusación durante el juicio. La defensa sostuvo que Davis había exagerado o inventado partes de sus relatos para obtener notoriedad y beneficios económicos, un planteo que el jurado rechazó al declararlo culpable.

Davis fue detenido en 2023, en la primera detención directamente relacionada con el homicidio. Anderson, a quien Davis había señalado como el tirador, murió años después.

También fallecieron los otros hombres que los investigadores situaron en el Cadillac blanco aquella noche.

Davis anunció durante el proceso que apelará su condena. La sentencia representa la primera condena por el asesinato de Tupac Shakur.

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