La tormenta Rachel golpeó el sur de California: inundaciones, viviendas dañadas y evacuaciones en Long Beach

La tormenta tropical Rachel provocó inundaciones, daños materiales y evacuaciones obligatorias en el sur de California (REUTERS/David Swanson)

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La tormenta tropical Rachel golpeó el sur de California con lluvias intensas, oleaje y mareas elevadas que provocaron inundaciones, daños en viviendas y evacuaciones en Long Beach.

El fenómeno dejó acumulados de hasta 152 milímetros (seis pulgadas) en sectores del condado de San Diego antes de perder su condición de ciclón tropical al avanzar hacia el interior del suroeste de Estados Unidos.

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El impacto más grave se concentró en la península de Long Beach, donde el mar destruyó parte del paseo marítimo de Seaside Walk y dañó inmuebles frente a la costa.

La ciudad mantuvo evacuaciones obligatorias en varios domicilios y restringió el acceso a edificios considerados inseguros.

Aunque Rachel se debilitó, el Servicio Meteorológico Nacional, agencia meteorológica federal de Estados Unidos, (NWS, por sus siglas en inglés) mantuvo las alertas por inundación costera hasta el martes.

El oleaje destruyó tramos del paseo marítimo en Seaside Walk y causó el colapso parcial de un inmueble frente al mar (REUTERS/Daniel Cole)

El organismo prevé lluvias ligeras en el área de Los Ángeles durante el lunes, con una posible nueva ronda de precipitaciones el martes por la mañana.

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Desde el jueves, la región pasaría a condiciones de calor, aire seco y vientos de Santa Ana, un patrón que eleva el riesgo de incendios.

Destrucción del paseo marítimo y evacuaciones en Long Beach

El oleaje destruyó tramos del paseo marítimo de Long Beach, especialmente entre 64th y 65th Place, sobre Seaside Walk.

Equipos municipales instalaron bolsas de arena y reconstruyeron barreras de contención para frenar el ingreso del agua a las casas, mientras supervisaban propiedades declaradas inseguras o con restricciones de uso.

Una vivienda frente al mar sufrió daños graves el domingo. La terraza quedó bajo el agua, se rompieron ventanas y el balcón se desprendió de las paredes, con una inclinación de unos 30 grados hacia el mar. El Departamento de Bomberos de Long Beach informó que la estructura había empezado a colapsar durante la mañana.

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El municipio de Long Beach solicitó asistencia al gobierno de California tras destinar un millón de dólares a medidas de protección (REUTERS/Mike Blake)

Las autoridades ordenaron la evacuación obligatoria de algunas viviendas de Seaside Walk, entre las cuadras 64 y 66, desde el viernes hasta el mediodía del martes.

También emitieron advertencias para los inmuebles ubicados al sur de Ocean Boulevard y una recomendación preventiva para los residentes de Naples Island, Treasure Island y el resto de la península.

Ocho edificios repartidos en 13 direcciones, entre ellos complejos de departamentos, recibieron una señalización roja que prohíbe el ingreso. Al menos otro inmueble fue marcado en amarillo, una clasificación que limita su uso.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, pidió a los vecinos prepararse ante los efectos del temporal y advirtió que la infraestructura local no fue diseñada para un episodio de esta magnitud.

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La ciudad había destinado USD 1 millón a medidas de protección en la península, según funcionarios municipales citados por Los Ángeles Times.

El administrador municipal, Tom Modica, anticipó que la recuperación será prolongada y señaló que Long Beach solicitará asistencia al gobernador de California y, posiblemente, al Gobierno federal.

El sistema tocó tierra en el norte de Baja California con vientos de 97 kilómetros por hora antes de debilitarse (REUTERS/Mike Blake)

Mareas de hasta 2,3 metros y riesgo de inundación costera

Las mediciones preliminares del domingo registraron mareas de 2,3 metros (7,6 pies) cerca de Long Beach y Santa Mónica, un nivel correspondiente a inundación menor.

Para las mañanas del lunes y del martes se proyectaban valores cercanos a 2,29 metros (7,5 pies), con las pleamares previstas entre las 10:00 y las 11:00.

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El NWS advirtió que esas condiciones podían volver a afectar áreas costeras bajas y vulnerables desde San Diego hasta San Luis Obispo.

La alerta incluyó la posibilidad de erosión de playas, oleaje elevado y corrientes de resaca con riesgo de ahogamiento. En el condado de Los Ángeles, la advertencia costera se mantenía vigente hasta las 14:00 del martes.

En Newport Beach, las olas y las mareas inusualmente altas superaron el viernes las defensas de la península de Balboa, inundaron Balboa Boulevard y alcanzaron viviendas cercanas.

La declaración de emergencia local permitió desplegar contratistas, maquinaria pesada y bombas para recomponer las barreras de arena y retirar el agua de las calles.

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La ciudad construyó bermas de hasta siete metros (23 pies) a lo largo de la península y mantuvo a unos 20 trabajadores para reforzarlas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Además, dejó preparadas 40 bombas frente a una posible nueva entrada del mar. Tras esas tareas, las autoridades no informaron daños ni anegamientos importantes.

Newport Pier, Balboa Pier y The Wedge permanecieron cerrados temporalmente por seguridad, aunque las playas continuaron abiertas.

Las autoridades pidieron a los visitantes que no caminaran sobre las barreras de arena para no comprometer su estabilidad.

La tormenta Rachel golpeó fuerte el sur de California con inundaciones, viviendas dañadas y evacuaciones en Long Beach (REUTERS/Daniel Cole)

Rescates, deslizamientos e inundaciones en el interior

Las precipitaciones asociadas a Rachel también dejaron incidentes en zonas interiores del sur de California. Dos personas atrapadas en un canal de control de inundaciones que desemboca en el río Santa Ana fueron rescatadas el domingo por el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

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Un hombre adulto llamó a emergencias a las 8:40 tras quedar rodeado por la crecida. Los bomberos hallaron además a una mujer en un túnel conectado con el canal principal.

Un rescatista descendió con un cable asegurado a la escalera de un camión y sacó a ambos por separado. Ninguno aceptó una evaluación médica.

Las autoridades indicaron que las dos personas vivían en un campamento fuera del canal y que el hombre había recibido advertencias previas para buscar terreno elevado.

Al sur de Palm Desert, los flujos de lodo, piedras y escombros cubrieron ambos sentidos de la autopista 74 cerca del marcador de milla 89.

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Las mediciones preliminares del domingo registraron mareas de 2,3 metros (7,6 pies) cerca de Long Beach y Santa Mónica (REUTERS/Daniel Cole)

Indio acumuló 54 milímetros (2,13 pulgadas) de lluvia y el Aeropuerto Regional Jacqueline Cochran registró 44 milímetros (1,7 pulgadas).

El meteorólogo del NWS Kyle Wheeler indicó que el sur del valle de Coachella concentró los mayores efectos, con impactos en Indio, Palm Desert y sectores más meridionales. También se registraron inundaciones en la autopista 10 Este, cerca de Bermuda Dunes y Varner Road.

En las montañas entre San Bernardino y Lake Arrowhead, la lluvia provocó desprendimientos de rocas sobre la autopista 18, debajo de Rimforest. La vía siguió abierta después de la remoción de los escombros. En seis horas, la zona acumuló entre 19 y 30 milímetros de precipitación.

Un hombre adulto murió el domingo por la mañana en Dockweiler Beach, en Playa del Rey, tras ser hallado cerca de la línea de agua.

Jake Miller, especialista en salvamento oceánico del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, dijo que dos peatones lo habían visto entrar y salir del mar antes de que el socorrista de guardia iniciara maniobras de reanimación.

Los equipos practicaron reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos y emplearon un dispositivo automático de compresiones antes de declarar el fallecimiento.

La Policía de Los Ángeles no sospecha de un delito y remitió el caso a la oficina del médico forense, que determinará la causa de la muerte.

El toque de tierra en Baja California y el debilitamiento del sistema

El Centro Nacional de Huracanes informó que Rachel tocó tierra en el norte de Baja California con vientos sostenidos de 97 km/h (60 mph).

Luego avanzó hacia el norte a unos 40 km/h (25 mph) y sus vientos descendieron a 64 km/h (40 mph). El organismo anticipó que el sistema se disiparía durante la jornada.