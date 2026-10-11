Murciélago muerto da positivo para rabia y suma el segundo caso en un mismo condado en un mes

Un murciélago dio positivo por rabia tras su hallazgo en el patio trasero de una vivienda en Loganville (Fotografía facilitada por Daniel Whitby)

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Un murciélago hallado muerto en el patio trasero de una vivienda en Loganville, Georgia, dio positivo para rabia, según confirmaron este viernes las autoridades sanitarias del condado de Gwinnett, que llamaron a la población a extremar las precauciones con animales silvestres, informó CBS News.

El ejemplar fue encontrado el pasado 6 de octubre en el sector 700 de Autumn Meadow Drive. Los análisis posteriores realizados por las autoridades determinaron la presencia del virus rábico, lo que encendió las alarmas en la comunidad local.

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El caso se produce aproximadamente un mes después de que otro murciélago muerto diera positivo para rabia en el mismo condado. En aquella oportunidad, el animal fue hallado dentro de una residencia en Snellville.

Georgia es un estado endémico donde el virus circula durante todo el año

Georgia figura entre los estados donde la rabia es endémica, lo que significa que el virus puede estar presente en la fauna silvestre durante los doce meses del año. Frente a ese escenario, las autoridades del condado de Gwinnett instaron a los residentes a mantener al día las vacunas de sus mascotas y a no acercarse a animales que presenten comportamientos anómalos.

El virus de la rabia circula de manera endémica en la fauna silvestre del estado de Georgia (Canva)

Según el Compendio de Prevención y Control de la Rabia en Animales de la Asociación Nacional de Veterinarios de Salud Estatal (NASPHV, por sus siglas en inglés), los perros y gatos no vacunados expuestos a un animal rabioso deben ser vacunados de inmediato, preferiblemente dentro de las 96 horas posteriores al contacto, y sometidos a una cuarentena estricta de cuatro meses.

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La rabia es casi siempre fatal

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la rabia ataca el sistema nervioso central y resulta casi siempre mortal una vez que los síntomas aparecen. Entre las primeras manifestaciones en personas se encuentran fiebre, dolor de cabeza, debilidad y malestar general.

Ante cualquier mordedura o arañazo de un animal callejero o de uno con sospecha de rabia, las autoridades recomiendan buscar atención médica de inmediato e informar al profesional de salud sobre la posible exposición.

El Departamento de Salud Pública del Distrito 4 de Georgia advierte que no todos los animales rabiosos presentan espuma en la boca, uno de los signos más asociados popularmente con la enfermedad. Las señales de alerta en fauna silvestre incluyen tambaleo al caminar, agresividad injustificada, pérdida del miedo natural hacia los humanos y parálisis.

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El período de incubación del virus suele situarse entre uno y tres meses, aunque puede extenderse por años según la cepa, la gravedad de la herida y la distancia entre el punto de exposición y el cerebro.

El hallazgo en Gwinnett se suma a una seguidilla de alertas

El caso de Loganville no es un hecho aislado en la región. En las semanas previas, el condado vecino de DeKalb registró al menos dos detecciones positivas en murciélagos: una en agosto cerca de Terry Mill Road y otra en julio en las inmediaciones de Columbia Drive y York Place, en la zona de Stone Mountain. Mapaches y otros animales silvestres también dieron positivo en ese condado durante los últimos meses, según informó CBS News.

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Las agencias sanitarias aconsejan asegurar los contenedores de basura para evitar la llegada de animales infectados

Más al sur, el Departamento de Salud del condado de Chatham emitió en julio una advertencia similar tras hallar un murciélago muerto con rabia cerca de la Highway 80 y Pooler Parkway.

En ese episodio, una residente encontró el animal en su porche el 15 de ese mes. Las autoridades descartaron exposición humana, pero aprovecharon el caso para recordar a los vecinos medidas básicas de prevención, según informó WJCL.

Entre las recomendaciones difundidas por distintas agencias de salud del estado figuran: asegurar los recipientes de basura, no dejar comida de mascotas al aire libre durante la noche y abstenerse de intentar rescatar o cuidar fauna silvestre enferma.

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Ante cualquier avistamiento de un animal con comportamiento sospechoso, las autoridades aconsejan contactar a los servicios de control animal o a una agencia de rescate con licencia.