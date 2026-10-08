El exnovio y cómplice de Christa Pike podría quedar libre en 2031 tras el rechazo de su primera audiencia de libertad condicional

Pike y Shipp tenían 18 y 17 años, eran novios y compartían una obsesión con el satanismo. El crimen que cometieron juntos los llevó a lugares opuestos (Knoxville Police Department/Tennessee Department of Correction)

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El 12 de enero de 1995, Tadaryl Shipp y su novia Christa Pike torturaron y asesinaron a Colleen Slemmer, de 19 años, en un sector aislado cerca del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville.

Treinta años después, Pike sobrevivió a un intento de ejecución fallido. Shipp, en cambio, podría quedar libre en 2031.

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Mientras Pike permanece hospitalizada tras la inyección letal que no logró matarla el pasado 30 de septiembre, la atención vuelve sobre su exnovio y cómplice: un hombre de 49 años que lleva tres décadas transformando su vida dentro del penal y tiene una nueva oportunidad de quedar libre en menos de cinco años.

Tenía 19 años y estudiaba en el mismo centro vocacional que sus asesinos. Su familia viajó desde Florida para presenciar la ejecución de la mujer que la mató (May Martinez)

El crimen que los unió y las condenas que los separaron

El entonces jefe de la Policía de Knoxville, Phil Keith, describió la escena ante Fox News Digital como “una de las peores que presenció en casi 34 años de carrera”.

Shipp, afirmó Keith, no mostró ningún remordimiento tras su detención y se quedó dormido durante el interrogatorio.

La fiscalía acusó a Shipp de haber sujetado a Slemmer cuando intentó escapar de sus atacantes. También le atribuyeron haber grabado pentagramas en el pecho y el rostro de la víctima.

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Fue jefe de la Policía de Knoxville durante casi 34 años. El caso de Colleen Slemmer, dijo, es uno que no se olvida (AP Photo/Toyokazu Kosugi)

El crimen presentó lo que los investigadores calificaron como “elementos satánicos”: en el dormitorio de Shipp se encontró parafernalia relacionada con el satanismo, y tanto él como Pike llevaban colgantes con pentagramas al momento de sus arrestos.

Dado que tenía 17 años al cometerse el delito, Shipp no fue elegible para la pena de muerte. En Estados Unidos, la Corte Suprema estableció en el fallo Roper v. Simmons de 2005 que ejecutar a quien cometió un crimen siendo menor de 18 años es inconstitucional.

Pike, en cambio, tenía 18 años al momento del asesinato —apenas unos meses más que Shipp— y esa diferencia la hacía legalmente elegible para la pena capital. Fue condenada a muerte y se convirtió en la condenada más joven del corredor de la muerte del país.

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Unos pocos meses de diferencia con su cómplice fueron suficientes para determinar quién iba al corredor de la muerte y quién no (Joe Howell/Knoxville News-Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

Shipp fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado y a 25 años adicionales por conspiración para cometer ese delito.

Cumple su condena en el Complejo Correccional del Noroeste de Tennessee, ubicado en Tiptonville, a tres horas al oeste de Nashville.

En Tiptonville, a orillas del río Mississippi, está el penal donde Shipp espera su próxima audiencia de libertad condicional (Google Earth)

Tres décadas adentro: cómo cambió la vida de Shipp en prisión

Registros del sistema penitenciario de Tennessee muestran que Shipp adoptó el alias Abdul Khalip dentro de la prisión. En 2016, fue el demandante en un juicio federal en el que reclamaba acceso a comida halal y aceites para la oración islámica. La demanda no prosperó.

Dentro del penal, Shipp completó estudios universitarios y obtuvo un título en administración digital.

En una entrevista con el podcast Unforbidden Truth, contó que trabaja como tutor de otros reclusos para acercarlos a la educación. También compone música, actividad que describió como lo que lo mantiene “mentalmente libre”. Si recupera la libertad, tiene previsto abrir un negocio de comida.

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Su fotografía más reciente, tomada en junio de 2024, lo muestra con anteojos y barba entrecana. Hoy tiene 49 años.

Treinta años de prisión y una vida reconstruida desde adentro: música, educación y una conversión religiosa que lo llevó a cambiar hasta su nombre (TDOC)

La libertad condicional, negada por ahora pero posible en 2031

Shipp se hizo elegible para la libertad condicional el 16 de octubre de 2025. El Consejo de Libertad Condicional de Tennessee rechazó su solicitud cuatro días más tarde, según informó Fox News Digital, citando la gravedad del crimen de 1995. La próxima instancia tiene fecha para octubre de 2031.

La tercera persona involucrada en el crimen, Shadolla Peterson, actuó como vigilante durante el ataque.

A cambio de su colaboración con la fiscalía, recibió una condena de seis años de libertad condicional.

Era la tercera en la escena aquella noche de enero de 1995. Su decisión de colaborar con la fiscalía le cambió el destino por completo (WBIR Channel 10)

Pike, por su parte, fue condenada a muerte por su papel en el homicidio: la fiscalía probó que cortó a Slemmer en decenas de oportunidades y le aplastó el cráneo con un trozo de asfalto.

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Guardó un fragmento del hueso como trofeo y lo mostró a otro compañero de clase antes de su arresto.

El jurado escuchó su confesión grabada, en la que describió cómo golpeó repetidamente a Slemmer. La sentencia fue unánime (Tennessee Department of Correction/ZUMA Press Wire)

El 30 de septiembre de 2026, Pike fue sometida a una ejecución mediante inyección letal en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

Dos dosis de pentobarbital no produjeron el efecto esperado y fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión. Sus abogados informaron que quedó intubada, inconsciente y con respirador, y que ambos brazos presentaban hinchazón, quemaduras y ampollas.

Tras el episodio, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión externa e independiente del procedimiento y suspendió la única ejecución que el estado tenía prevista para el resto de 2026. La investigación quedó a cargo del exfiscal federal Ed Stanton.

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