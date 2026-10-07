Estados Unidos

Cuatro canadienses y dos bermudianos: la Guardia Costera identificó a las seis personas que viajaban en el avión médico que cayó en Massachusetts

La empresa operadora confirmó la muerte de toda la tripulación, el paciente y su acompañante tras dos días de búsqueda infructuosa frente a Nantucket

Un avión sanitario que partió en plena noche nunca llegó a destino. Seis familias esperan respuestas que la investigación aún no puede dar (US Coast Guard/Handout via REUTERS)
Un avión sanitario que partió en plena noche nunca llegó a destino. Seis familias esperan respuestas que la investigación aún no puede dar (US Coast Guard/Handout via REUTERS)
Guardar

Era una misión de evacuación médica rutinaria: un jet ambulancia partió de Bermuda pasada la medianoche del sábado con destino a Boston, con un paciente a bordo y cuatro profesionales sanitarios a cargo. Nunca llegó.

El Gulfstream G100 con indicativo Heartbeat 104, operado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, desapareció del radar frente a la isla de Nantucket tras declarar una emergencia a bordo, y sus restos fueron hallados en el fondo del Atlántico horas después.

PUBLICIDAD

Dos días de búsqueda y más de 11.500 kilómetros cuadrados rastreados no alcanzaron para encontrar sobrevivientes.

Fotografía aérea de una isla de terreno marrón rodeada por aguas turquesas y azul marino
La isla, conocida por su actividad turística, se convirtió en el epicentro de uno de los operativos de búsqueda marítima más grandes del nordeste de Estados Unidos en años recientes (NASA)

Los seis ocupantes —cuatro tripulantes canadienses y dos nacionales bermudianos, entre ellos el paciente y su acompañante— fueron declarados muertos por la propia empresa.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó sus identidades: los canadienses Philip Gregory Childerhose, Thomas Henry Farquhar, Sarah Jane Paton y Jolene Beth Weir; y los bermudianos Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y su hijo Sergio Wayne Lottimore, de 41.

Una mujer con camiseta negra y un hombre con camisa a cuadros sonríen juntos en una cocina frente a un mueble de madera
Los dos nacionales bermudianos eran el paciente y su acompañante. Habían abordado el jet ambulancia con la expectativa de recibir atención médica en Boston (Familia Bean-Lottimore)

Lo que ocurrió en el aire aquella noche

El avión despegó del Aeropuerto Internacional LF Wade, operado por la Bermuda Skyport Corporation, a las 12:41 a.m. del sábado. Minutos después, la tripulación informó al control aéreo de Nueva York sobre dificultades eléctricas a bordo.

PUBLICIDAD

En el audio de tráfico aéreo obtenido por ABC News, se escucha al controlador con dificultades para escuchar a los pilotos, a quienes les solicitó en varias oportunidades que repitieran mensajes clave, incluida la altitud.

Ante la falta de respuesta, el controlador recurrió a un avión de Ethiopian Airlines que sobrevolaba la zona para intentar establecer contacto con la aeronave de emergencia. El intento también resultó infructuoso.

Cuatro aviones blancos y negros con la estrella de la vida alineados en la pista de un aeropuerto
En el audio recuperado, se escucha a un controlador intentando comunicarse con pilotos que ya no podían responder. La secuencia duró minutos; el desenlace, segundos (Latitude Air Ambulance)

El avión descendió aproximadamente 2.300 metros (7.500 pies) antes de impactar contra el agua, tal como indicó una fuente con conocimiento de la investigación a ABC News.

La Guardia Costera recibió la notificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) alrededor de las 2 a.m. del sábado, cuando los controladores de tráfico aéreo perdieron el rastro del Gulfstream.

Desde ese momento, se desplegaron recursos aéreos y marítimos para rastrear la zona.

El organismo que regula la aviación civil en Estados Unidos fue el primero en alertar a la Guardia Costera, cuando los controladores advirtieron que el Gulfstream había dejado de responder (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
El organismo que regula la aviación civil en Estados Unidos fue el primero en alertar a la Guardia Costera, cuando los controladores advirtieron que el Gulfstream había dejado de responder (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La búsqueda y sus resultados

El sábado, la Guardia Costera localizó un campo de escombros a unas 32 kilómetros (20 millas) de la costa de Nantucket, a entre 24 y 27 metros (80 y 90 pies) de profundidad.

Las condiciones climáticas fueron favorables durante gran parte del operativo. El buque Coast Guard Cutter William Sparling continuó la búsqueda durante la noche del sábado.

Al cabo de aproximadamente 66 horas de operaciones, la búsqueda fue suspendida el domingo.

El Contraalmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Noreste, explicó la decisión en un comunicado: “Suspender una búsqueda no es una decisión fácil”, y extendió las condolencias a los familiares de las víctimas.

El operativo involucró activos de la Guardia Costera, la Guardia Nacional Aérea de Nueva York y autoridades de Massachusetts (US Coast Guard/Handout via REUTERS)
El operativo involucró activos de la Guardia Costera, la Guardia Nacional Aérea de Nueva York y autoridades de Massachusetts (US Coast Guard/Handout via REUTERS)

La caja negra del avión no fue recuperada. Los restos hallados fueron resguardados para la investigación, aunque las autoridades no lograron identificar sus componentes.

“Es muy difícil en este momento identificar exactamente qué son esos componentes”, afirmó Kastriot Kastrati, coordinador de la misión de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, en una conferencia de prensa.

Latitude Air Ambulance, la empresa canadiense con sede en Hamilton, Ontario, declaró a los seis ocupantes como fallecidos.

“Debemos enfrentar la desgarradora realidad de que los cuatro miembros de nuestro equipo de Latitude, nuestro paciente y el familiar que lo acompañaba, que iban a bordo del Heartbeat 104, se presumen muertos”, sostuvo la compañía en un comunicado recogido por Reuters.

Cola de un avión azul oscuro con el símbolo rojo de la Estrella de la Vida impreso en el costado sobre un cielo despejado
La empresa canadiense con base en Ontario perdió a cuatro integrantes de su propio equipo en el accidente. Sus nombres fueron los últimos en ser confirmados públicamente (Latitude Air Ambulance)

Qué sigue ahora

La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB) asumirá la investigación del siniestro, de acuerdo con los convenios internacionales que asignan la responsabilidad al país de matrícula de la aeronave.

La TSB contará con la asistencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos en carácter de representantes acreditados.

Por el momento, las autoridades no establecieron la causa del accidente. La TSB y la NTSB desplegarán investigadores en los próximos días para avanzar en la recuperación de los restos del avión.

Temas Relacionados

MassachusettsBermudaBostonEstados UnidosMuertesAtlánticoBúsqueda Y RescateIslaAccidente AéreoAviónGuardia CosteraCanadáEmergenciaFaaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 6 de octubre de 2026

Como cada martes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 6 de octubre de 2026

Estados Unidos extendió hasta fines de 2026 el plazo para acceder a una reducción en los intereses de préstamos estudiantiles

La rebaja temporal del 1% se mantendrá hasta junio de 2028 para deudores federales que activen el débito automático

Estados Unidos extendió hasta fines de 2026 el plazo para acceder a una reducción en los intereses de préstamos estudiantiles

El exatleta olímpico David Hearn pidió investigar su arresto por los daños al Estanque Reflectante en Washington

La defensa solicitó pesquisas independientes sobre fiscales y funcionarios, tras el retiro de los cargos al surgir documentos que registraban fallas previas en el revestimiento del monumento

El exatleta olímpico David Hearn pidió investigar su arresto por los daños al Estanque Reflectante en Washington

JD Vance dijo que Irán deberá reducir su capacidad nuclear para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y poner fin a la guerra

El vicepresidente estadounidense afirmó que Washington no aceptará promesas sobre el futuro del programa atómico iraní y reclamó medidas concretas sobre la capacidad de enriquecimiento de uranio

JD Vance dijo que Irán deberá reducir su capacidad nuclear para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y poner fin a la guerra

Un ex agente de la CIA acusado de robar USD 40 millones en lingotes de oro se declaró culpable

La fiscalía sostuvo que el acusado desvió recursos estatales para comprar inmuebles en Florida y lingotes valorados en decenas de millones de dólares, mediante dos programas oficiales falsos creados para su beneficio

Un ex agente de la CIA acusado de robar USD 40 millones en lingotes de oro se declaró culpable

TECNO

Así puedes liberar espacio en Gmail sin pagar nada y sin dejar correos importantes en la papelera

Así puedes liberar espacio en Gmail sin pagar nada y sin dejar correos importantes en la papelera

Una flota de agentes de IA vinculada a Tencent recorrió los mapas de Alibaba durante una semana

GitLab corrigió una falla crítica que permitía tomar el control de su IA Gateway

Cuáles son los salarios de Elon Musk en Tesla y de Jeff Bezos en Amazon: el secreto detrás de los millonarios con tecnología

En Alemania ya planean usar enjambres de robots para reemplazar a obreros de construcción

ENTRETENIMIENTO

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después

La familia de C.S. Lewis alaba el trabajo de Greta Gerwig en ‘Las Crónicas de Narnia’: “Hemos visto su pasión sincera, será una película de enorme éxito”

Saoirse Ronan habla sobre si su marido, Jack Lowden, será el nuevo James Bond: “Estamos más centrados en pasear a nuestro perro que en eso”

MUNDO

De serpientes a mamíferos y aves: la vida secreta detrás del cartel de Hollywood

De serpientes a mamíferos y aves: la vida secreta detrás del cartel de Hollywood

Un estudio revela que las mujeres informan más dolor que los hombres: en qué zonas reportaron más molestias

EN VIVO: El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica

La Unión Europea y China comienzan una negociación clave para evitar una guerra comercial

Los rebeldes hutíes atacaron los aeropuertos de Riad y Adén con drones y misiles