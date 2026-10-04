Una agencia de turismo de Florida ofrece USD 10.000 por un insólito trabajo: comer, explorar y disfrutar de la playa

Los seleccionados recibirán pasajes aéreos, alojamiento y acceso a experiencias VIP en playas y museos del condado (Visit St. Pete-Clearwater).

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Comer, recorrer playas y museos, buscar atardeceres y contar cada hallazgo ante cámara puede convertirse en un trabajo de 10 días en Florida. La agencia turística Visit St. Pete-Clearwater ofrece tres puestos con un salario de USD 10.000 para documentar esa experiencia en el condado de Pinellas y difundirla en redes sociales.

La propuesta busca cubrir tres cargos “ejecutivos”. El “Chief Vibes Officer” (director de experiencias y ambiente) deberá recorrer espacios de música en vivo, entretenimiento y vida nocturna.

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El “Chief Flavor Explorer” (explorador gastronómico principal) tendrá la tarea de conocer la oferta culinaria, mientras que el “Chief Sunset Curator” (curador principal de atardeceres) se enfocará en museos, murales, barrios y puestas de sol.

El presidente y director ejecutivo de Visit St. Pete-Clearwater, Brian Lowack, definió las tareas como una oportunidad para comer, beber, conocer la zona y compartir los hallazgos. “Puede sonar como unas vacaciones, pero hay trabajo de verdad que hacer. Conocer nuestro destino significa vivirlo día tras día, seguir sus intereses y sorpresas, y compartir esos descubrimientos con los demás”, afirmó en un comunicado recogido por WTSP.

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La propuesta denominada SPC-Suite contempla los cargos de Chief Vibes Officer, Chief Flavor Explorer y Chief Sunset Curator (Visit St. Pete-Clearwater).

Los contratados recorrerán playas, museos y la oferta gastronómica local

Los puestos incluyen pasajes aéreos, alojamiento y “experiencias VIP” de arte, gastronomía, deportes y playas en el condado de Pinellas, informó WTSP.

Steve Grimes, director de marketing de la agencia turística, explicó a FOX 13 que los tres seleccionados compartirán algunas actividades, aunque cada uno tendrá encargos propios.

Entre las actividades mencionadas por la entidad se encuentran los muelles históricos de Tarpon Springs, vinculados con la cultura griega; recorridos en bicicleta a cervecerías artesanales de Dunedin; los 13 museos que pueden visitarse a pie en San Petersburgo; restaurantes recomendados por la guía Michelin y la práctica de kitesurf cerca del puente Sunshine Skyway.

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Por su parte, Beth Bell, directora de marketing del Museo Dalí, celebró la propuesta en FOX 13: “Nos complace recibir aquí en el museo al Chief Sunset Curator y ver qué descubre que quizás otros no hayan visto. Es una forma única de mostrar la zona”.

El Museo Dalí de St. Petersburg forma parte de las propuestas culturales que podrán conocer los tres seleccionados (Visit St. Pete-Clearwater).

Cómo aplicar a los puestos

Para postularse, no es necesario residir en Tampa Bay, ya que la búsqueda abarca todo Estados Unidos. Está dirigida a personas mayores de 21 años que se sientan cómodas frente a cámara y puedan producir contenido digital.

Quienes resulten seleccionados deberán documentar sus recorridos y explicar qué encuentran en el destino. Según Grimes, los aspirantes “tienen que estar preparados para aparecer ante las cámaras y contarle al mundo qué es lo que hace que este lugar sea tan especial”.

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Los aspirantes deben presentar un video de hasta dos minutos en el que expliquen por qué son adecuados para el puesto. Además, deben proporcionar datos de contacto, ciudad y estado de residencia, enlaces a sus perfiles en redes sociales y una breve biografía, detalló 9NEWS.

Los contratos se rigen por el formulario fiscal 1099, por lo que las personas seleccionadas serán responsables de pagar sus propios impuestos.

La agencia mantendrá abierto el período de postulación hasta el 22 de octubre, a las 23.59, hora del este de Estados Unidos. Las asignaciones están previstas entre el 6 y el 22 de noviembre.

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Grimes contó a FOX 13 que la convocatoria ya superó las 3.000 postulaciones, aunque la organización aún no informó quién evaluará los videos ni cuándo anunciará la selección de los tres contratados.