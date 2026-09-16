Un informe reveló que Los Ángeles no tenía un plan coordinado para recuperarse de los incendios de 2025

La revisión sobre los incendios de Los Ángeles concluyó que la respuesta dependió de la improvisación, el conocimiento institucional y las relaciones personales (Video: Reuters)

Guardar

El condado de Los Ángeles no tenía un plan formal de recuperación actualizado cuando afrontó los incendios de Eaton y Palisades en enero de 2025, el mayor desastre de su historia.

Una revisión de los primeros tres meses posteriores a los incendios concluyó que la respuesta dependió del conocimiento institucional, la improvisación y las relaciones personales, una vulnerabilidad que persiste ante futuros incendios, terremotos e inundaciones, según Los Angeles Times, diario estadounidense.

PUBLICIDAD

La falta de canales previsibles para informar a los damnificados quedó expuesta en una encuesta a cerca de 1.500 sobrevivientes.

Más de la mitad manifestó disconformidad con los avisos recibidos antes de que se les permitiera regresar a sus viviendas.

Además, los residentes de la zona afectada por el incendio Eaton tenían cinco veces más probabilidades que los del área de Palisades de desconocer los cierres de calles o sus actualizaciones.

Una encuesta a cerca de 1.500 sobrevivientes mostró fallas de comunicación y disconformidad con los avisos previos al regreso a las viviendas (REUTERS/David Ryder)

El condado no contaba con un Plan de Recuperación del Área Operativa de Los Ángeles actualizado, un marco formal para decidir la repoblación de las zonas evacuadas, un modelo unificado para gestionar voluntarios y donaciones ni datos integrados para localizar a las poblaciones más expuestas.

PUBLICIDAD

El diagnóstico fue elaborado por la consultora McChrystal Group, con sede en Alexandria, Virginia, por orden de la Junta de Supervisores del condado.

La revisión reconoció que empleados públicos y organizaciones asociadas lograron suministrar recursos y apoyo durante la emergencia.

Sin embargo, los autores señalaron que las estructuras eficaces se armaron repetidamente sobre la marcha, sin autoridades previamente definidas, sistemas ensayados ni procedimientos codificados.

Recomendaciones del incendio Woolsey aún sin aplicar

Varias recomendaciones formuladas tras el incendio Woolsey de 2018 seguían sin aplicarse cuando comenzaron los incendios de 2025.

El condado de Los Ángeles enfrentó los incendios de Eaton y Palisades de 2025 sin un plan formal de recuperación actualizado (REUTERS/Mike Blake)

Aquel fuego destruyó más de 1.100 viviendas en el condado. Entre las lecciones pendientes figuraba la creación de una plataforma digital preparada para recibir donaciones, pero el enlace para donar tardó semanas en activarse después de los nuevos incendios, cuando el interés público ya había disminuido.

PUBLICIDAD

La revisión de McChrystal Group tuvo un costo de USD 1,9 millones. Fue encargada después de que Los Angeles Times informara sobre demoras en las alertas de evacuación para el oeste de Altadena, una comunidad históricamente afroamericana.

Ese trabajo recibió críticas por no asignar responsabilidades ni identificar fallas concretas en las evacuaciones, aunque funcionarios locales sostuvieron que ese no era el objetivo de la revisión de McChrystal Group.

Dieciocho de las 19 personas que murieron durante el incendio Eaton fueron encontradas en el oeste de Altadena.

La fiscalía general de California abrió en febrero una investigación por posibles vulneraciones de derechos civiles en la respuesta al desastre, con especial atención a las demoras en las alertas de evacuación y a la distribución de recursos entre el oeste y el este de esa localidad.

PUBLICIDAD

El incendio Palisades dejó 12 muertos. Entre ambos siniestros, el fuego arrasó gran parte de Altadena y Pacific Palisades, además de sectores de Malibu, y destruyó más de 17.000 estructuras.

Los incendios de Eaton y Palisades dejaron 30 muertos en total y destruyeron más de 17.000 estructuras en Altadena, Pacific Palisades y sectores de Malibu (REUTERS/Daniel Dreifuss)

Sylvie Andrews, sobreviviente del incendio y defensora de la reconstrucción de Altadena, perdió su casa junto con numerosos vecinos del oeste de la ciudad.

“Básicamente, esta revisión confirma algo que todos nosotros sabíamos por nuestra experiencia: no había un plan en muchas categorías”, afirmó. “El condado de Los Ángeles no tiene un plan para desastres: es una bomba de tiempo”.

Críticas a los plazos y respuesta operativa del condado

Shawna Dawson Beer, defensora comunitaria de Altadena desde hace años, valoró que el análisis reconociera que no se trató “solo de una noche caótica, sino de una cascada de fallas”.

PUBLICIDAD

No obstante, cuestionó que las recomendaciones tengan plazos imprecisos, definidos como de corto, mediano o largo plazo, y que todavía no se haya asignado financiamiento para aplicarlas.

“Es un desastre”, sostuvo Dawson Beer. “Claramente es un patrón, sin una estructura de rendición de cuentas”.

La respuesta incluyó operaciones organizadas con rapidez, como el Centro Coordinado de Información Conjunta, las redes de grupos de trabajo para la recuperación y lo que la evaluación calificó como la remoción de escombros más rápida registrada hasta entonces.

El diagnóstico de McChrystal Group señaló que el condado carecía de un marco para la repoblación, un sistema unificado para donaciones y voluntarios y datos integrados sobre poblaciones vulnerables (REUTERS/David Ryder)

El condado actuó como administrador local de ese operativo y estableció formularios y procedimientos en cuestión de días.

El resultado se alcanzó sin contratos preestablecidos, herramientas preparadas, un plan formal para gestionar escombros ni acuerdos negociados con anterioridad con los vertederos.

La recomendación fue actualizar el Plan de Recuperación del Condado, incorporar un protocolo específico para los residuos de desastres y crear una plataforma digital única que reúna los servicios disponibles después de una emergencia.

PUBLICIDAD

Fallas en comunicación, refugios y remoción de escombros

La comunicación con las familias afectadas fue fragmentada y no ofreció vías estables para llegar a los residentes. Hubo confusión sobre el momento y la forma en que podían volver a sus propiedades, una situación que se agravó por la ausencia de un marco formal para las decisiones de repoblación.

La instalación y el sostenimiento de refugios temporales representaron otra dificultad por la magnitud de los incendios.

Las autoridades no disponían de suficiente personal capacitado para dirigir esos centros. Tampoco estaban equipados de manera constante para cubrir necesidades médicas, de movilidad, cuidados personales y continuidad de atención.

La fiscalía general de California investigó posibles vulneraciones de derechos civiles por las demoras en las alertas de evacuación en el oeste de Altadena (REUTERS/Carlos Barria)

Los consultores propusieron un programa formal de preparación de personal para refugios, planes actualizados para las personas bajo custodia y un tablero de seguimiento en tiempo real para los niños en hogares de acogida.

PUBLICIDAD

También detectaron que el condado carecía de una reserva de equipos de protección personal para incendios forestales y de un modelo de distribución, lo que demoró la entrega de esos insumos.

La supervisora Lindsay Horvath, representante de gran parte del territorio devastado por el incendio Palisades, reclamó que las conclusiones se traduzcan en medidas concretas.

“Los sobrevivientes de los incendios merecen la mejor protección y apoyo de su gobierno, y merecen acción”, expresó en un comunicado.

Horvath añadió: “Mientras nos preparamos para El Niño y los desastres que el condado sabe que vendrán, debemos actuar a partir de estas lecciones y hacer todo lo posible para proteger a nuestras comunidades”.

PUBLICIDAD

Exigencias para aplicar las recomendaciones

La Junta de Supervisores ordenó aplicar de inmediato las recomendaciones, presentar informes mensuales y definir responsables, plazos y financiamiento (REUTERS/David Ryder)

La Junta de Supervisores aprobó el martes una moción para que las dependencias del condado apliquen de inmediato las recomendaciones y presenten informes mensuales sobre sus avances, así como sobre los obstáculos de viabilidad, personal y financiamiento.

Las autoridades no revelaron cuánto pagó el condado por la nueva revisión porque el costo total aún no se había determinado.

La supervisora Kathryn Barger, representante de Altadena, prometió exigir que cada recomendación tenga una dependencia responsable, un plazo definido y un mecanismo para que la Junta y el público comprueben si funciona.

“No podemos esperar al próximo desastre para averiguar cómo alojaremos y apoyaremos a nuestros residentes más vulnerables o cómo coordinarán los departamentos del condado las decisiones críticas de recuperación”, afirmó.

Andrews consideró positivo que se hayan examinado de forma amplia los problemas de la respuesta, pero advirtió que la cantidad de tareas pendientes desde Woolsey no ofrece tranquilidad.

“Espero que aprendan algunas lecciones de nuestro incendio”, dijo. “No se atraviesa un desastre como este sin pensar para siempre en el próximo desastre. A muchos nos preocupa que el condado no parezca compartir esa vigilancia”.