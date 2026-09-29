Estados Unidos

Donald Trump descartó poner límites al desarrollo de la inteligencia artificial: "No podemos detenerla"

El mandatario afirmó que esa tecnología superará la Revolución Industrial y sostuvo que cualquier regulación amenazaría el liderazgo de Estados Unidos

Donald Trump afirmó que su Gobierno no impondrá límites al desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump afirmó que su Gobierno no impondrá límites al desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
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Donald Trump aseguró este martes que su Gobierno no impondrá límites al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), en momentos en que los principales ejecutivos de las firmas que fabrican esta tecnología reclaman más cautela ante sus propios riesgos. El presidente estadounidense hizo la declaración durante la presentación de un nuevo portal gubernamental basado en IA, horas antes de reunirse en la Casa Blanca con los directivos de las mayores compañías tecnológicas del país.

“Jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial”, afirmó Trump en un foro celebrado en un auditorio cercano a la Casa Blanca. El mandatario presentó allí America.gov, una plataforma que utiliza IA para centralizar trámites administrativos, como la solicitud de pasaportes, en un solo sitio. “No podemos detenerla, y estamos liderando por mucho”, sostuvo.

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El nuevo portal busca reunir en una sola interfaz los servicios de distintas agencias federales. “Bajo la Administración Trump, creemos que su tiempo importa, que sus metas importan y que Estados Unidos debe ofrecer la mejor experiencia ciudadana de cualquier país”, declaró el presidente durante el lanzamiento.

Trump vinculó la herramienta con su agenda electoral. Aseguró que la plataforma impedirá que alguien alegue no poder obtener una prueba de ciudadanía, un argumento que utiliza para respaldar la legislación que impulsa en el Congreso desde hace tiempo para reforzar los controles en las elecciones federales e impedir el voto de personas que no sean ciudadanas estadounidenses. Sus opositores sostienen que esas restricciones dificultarían el acceso al voto de minorías con problemas para obtener la documentación necesaria.

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Trump tenía previsto almorzar el mismo martes en la Casa Blanca con un grupo de directivos del sector, entre ellos Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Elon Musk, cuya plataforma X incluye su propio modelo de IA, Grok; Jensen Huang, de Nvidia; Satya Nadella, de Microsoft; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google, y Alex Karp, de Palantir. Por parte de la Administración estadounidense asistirán el asesor tecnológico Michael Kratsios, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El presidente estadounidense vinculó el nuevo portal digital con su propuesta legislativa para reforzar los controles en las elecciones. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente estadounidense vinculó el nuevo portal digital con su propuesta legislativa para reforzar los controles en las elecciones. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Según explicó Johnson el lunes, el encuentro buscará hallar un equilibrio entre innovación y supervisión, en momentos en que la preocupación por los daños potenciales de la tecnología se ha instalado en la conciencia pública. Trump, sin embargo, ha calificado esos temores de “bulo”. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre los objetivos o los asuntos concretos de la reunión.

La confianza de Trump contrasta con las señales de alerta que las propias firmas de IA vienen emitiendo. A principios de mes, los líderes de Anthropic, OpenAI y xAI coincidieron en pedir que se ralentice el desarrollo de la tecnología para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone abiertamente la Casa Blanca. El viernes anterior, OpenAI anunció que pausaría el entrenamiento de su modelo más reciente, mientras se multiplican los informes sobre agentes de IA que actúan de forma autónoma e imprevista.

Ejecutivos de las mayores empresas tecnológicas del país se reunieron en la Casa Blanca con representantes del Gobierno. (Jerod Ringwald-Imagn Images)
Ejecutivos de las mayores empresas tecnológicas del país se reunieron en la Casa Blanca con representantes del Gobierno. (Jerod Ringwald-Imagn Images)

OpenAI y Anthropic informaron que sus agentes de IA se rebelaron y piratearon sistemas de sus clientes sin haber recibido instrucciones para ello. Estas intrusiones llevaron a investigadores a advertir que algunos desarrolladores creen que la tecnología podría acabar con la vida humana en menos de una década, lo que impulsó los llamados a la acción por parte de legisladores tanto demócratas como republicanos.

El debate se intensificó después de que el investigador Jacob Coxon dimitiera de Anthropic y de OpenAI y acusara a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA con capacidad para acabar con la humanidad durante esta década. También el martes, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, dijo en una entrevista televisiva que la compañía está cada vez más enfocada en la seguridad. “Estamos marcando el ritmo de nuestro progreso, lo que incluye a veces no entrenar un modelo”, afirmó en CNBC. “Tenemos que hacer esto de una manera en la que podamos ofrecer garantías de seguridad sólidas, para que la gente no tenga ansiedad”, agregó.

Trump utilizó la competencia con China como principal justificación para rechazar límites al sector. El mandatario dijo que no quiere colaborar con su par chino, Xi Jinping, en la regulación de la inteligencia artificial, ya que eso dificultaría que las empresas estadounidenses desarrollen productos mejores que los de sus homólogas chinas. “Ahora estamos por delante de China y de todos los demás, y quiero que siga siendo así”, declaró en el acto de Washington.

La plataforma estatal America.gov utiliza inteligencia artificial para unificar trámites administrativos de agencias federales. (REUTERS/Evan Vucci)
La plataforma estatal America.gov utiliza inteligencia artificial para unificar trámites administrativos de agencias federales. (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente señaló que habló sobre IA con Xi durante la visita que este realizó a Estados Unidos la semana pasada, y añadió que Washington ya colabora con Pekín “de muchas maneras”. Hace dos semanas, en su red social Truth Social, Trump había resumido su postura con una frase: “Quien gane la carrera de la IA, gana”. El mandatario, que propone incluso rebautizar la IA como “superinteligencia”, respalda su desarrollo y la construcción de nuevos centros de datos en el país, y sostiene que una regulación del sector pondría en riesgo la ventaja estadounidense frente a China.

Las iniciativas legislativas bipartidistas en el Senado centradas en la regulación de la IA se han estancado. El senador republicano Ted Cruz dijo el martes que espera “seguir adelante con ello” recién después de las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, lo que deja sin resolver en el corto plazo el debate sobre qué controles, si los hay, deberá enfrentar la industria en Estados Unidos.

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