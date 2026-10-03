Trump pide la pena de muerte para narcotraficantes y asesinos de policías en un acto en Alabama

Durante su visita a Alabama, el mandatario criticó duramente las políticas de fianza sin efectivo y anunció que impulsará la pena capital para los grandes traficantes de drogas, tratantes de personas y quienes atenten contra las fuerzas de seguridad.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó la aplicación de la pena de muerte para grandes narcotraficantes, tratantes de personas y asesinos de policías durante un acto político celebrado el viernes por la noche en Mobile, Alabama. En el mismo discurso, responsabilizó a las políticas de fianza sin efectivo por el aumento de la criminalidad en el país.

Trump encabezó el mitin ante miles de simpatizantes republicanos como parte de una gira por estados con mayoría conservadora destinada a movilizar el voto de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato. La visita a Alabama se produjo en un contexto de baja popularidad: según una encuesta de AP-NORC, su índice de aprobación se ubica en 31%, el más bajo de sus dos mandatos.

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El mandatario recurrió a Mobile con una carga simbólica deliberada. En agosto de 2015, en esa misma ciudad, el entonces senador Jeff Sessions subió al escenario junto a Trump y elogió sus propuestas sobre inmigración, aunque sin darle su respaldo formal. Su apoyo oficial llegó recién el 28 de febrero de 2016, cuando se convirtió en el primer senador en ejercicio en respaldar su candidatura, dos días antes del Supermartes. “No sé si lo saben. Todo comenzó aquí”, dijo Trump ante el público, según informó ABC News.

Donald Trump promovió la pena de muerte para grandes narcotraficantes, tratantes de personas y asesinos de policías en Mobile. (REUTERS/Leah Millis)

El presidente señaló que el propósito del viaje era agradecer el apoyo de los votantes de un estado que ganó en tres elecciones consecutivas: por 27,7 puntos en 2016, 25,5 en 2020 y 30,5 en 2024. “Voy porque hay que agradecer a los estados que están contigo al mil por ciento”, había explicado el jueves.

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Trump vincula la fianza sin efectivo con el aumento del crimen en Estados Unidos

En uno de los pasajes centrales de su discurso, Trump atribuyó el crecimiento de la criminalidad a las políticas de fianza sin efectivo, vigentes en varios estados del país. “Aquí es donde empezó todo, el crimen, porque tenemos las mejores cifras de criminalidad de la historia. Todo comenzó con esta estúpida fianza sin efectivo. Matas a alguien y sales caminando, sin fianza en efectivo. Una locura”, afirmó.

La ciudad de Mobile representó un punto clave para Trump desde el apoyo público que le otorgó el exsenador Jeff Sessions en 2015.

La fianza sin efectivo es un sistema adoptado por algunos estados que permite a los acusados quedar en libertad durante el proceso judicial sin tener que depositar dinero, con el argumento de que el modelo tradicional perjudicaba de forma desproporcionada a personas de bajos recursos. Trump rechaza ese enfoque y lo señala como un factor que facilita la reincidencia.

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Pena de muerte para narcotraficantes y asesinos de policías, la propuesta más resonante del acto

Tras cuestionar la política de fianzas, Trump anunció su intención de impulsar legislación para aplicar la pena de muerte a tres categorías de delincuentes. “Aprobaremos —y esto es muy importante— la pena de muerte para los grandes traficantes de drogas, los tratantes de personas y cualquiera que mate a un agente de policía”, declaró ante la multitud.

El presidente vinculó el crecimiento de los índices de criminalidad con el sistema de fianza sin efectivo. (REUTERS/Jessica Koscielniak)

La propuesta retoma una posición que Trump ya había sostenido durante su primer mandato. En aquel período, su administración reactivó las ejecuciones federales tras una pausa de casi dos décadas. La formulación de esta medida ante una audiencia de Alabama —estado que conserva la pena capital— busca reforzar su imagen como candidato de mano dura frente a la criminalidad.

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El acto, en el marco de una disputa legislativa clave en Alabama

La elección de Mobile como sede del mitin respondió también a un cálculo electoral. La ciudad quedó incluida, tras una redistribución de distritos a mitad del período, en el 1° Distrito del Congreso de Alabama, una circunscripción reconfigurada que Trump habría ganado en 2024 por alrededor de 40 puntos. Además, el mercado mediático de Mobile cubre el oeste del Panhandle de Florida, lo que amplía el alcance del acto más allá de las fronteras estatales.

La administración de Trump reactivó las ejecuciones federales tras una interrupción de la pena capital por casi dos décadas. (REUTERS/Jessica Koscielniak)

La carrera legislativa con mayor peso político en el estado es, sin embargo, la del 2° Distrito, donde el representante republicano Rhett Marques desafía al demócrata Shomari Figures. Figures ganó ese escaño en 2024 con el 54,6% de los votos bajo un mapa trazado por la justicia federal, pero la redistribución posterior —que reinstauró el mapa de 2023, declarado discriminatorio por los tribunales— lo coloca ahora como claro desventajado.

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Trump minimiza el alza del petróleo y anuncia un nuevo viaje a Alabama

Durante el acto, el presidente también abordó la guerra con Irán y reconoció el impacto del conflicto en los precios del combustible. Sin embargo, presentó ese costo como aceptable frente a la alternativa de que Irán desarrolle armas nucleares. “Están pagando un precio, pero, vaya, qué pequeño precio comparado con lo que sería si a estos lunáticos se les permitiera tener un arma nuclear y la usaran en Mobile, Alabama”, afirmó.

Trump anunció que regresará al estado la semana próxima para asistir al partido de fútbol universitario entre Georgia y Alabama. Tras el acto en Mobile, continuó su gira en Ohio el sábado —donde se disputa un escaño al Senado— y prevé volver a Texas para respaldar la candidatura de Ken Paxton, que enfrenta una carrera muy reñida contra el demócrata James Talarico.

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