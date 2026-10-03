Estados Unidos

Seis personas desaparecidas tras perderse el contacto con un avión que volaba de Bermudas a Boston

La Guardia Costera estadounidense activó un operativo en el Atlántico norte después de perder contacto con un Gulfstream G100. Actualmente están buscando la aeronave frente a la costa de Nantucket

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo para rastrear un avión Gulfstream G100 desaparecido cerca de la isla de Nantucket (EFE)
La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo para rastrear un avión Gulfstream G100 desaparecido cerca de la isla de Nantucket (EFE)
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La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo tras la desaparición de un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo en el Atlántico norte, frente a la isla de Nantucket, en el estado de Massachusetts. La aeronave cubría la ruta entre Bermudas y Boston cuando las autoridades perdieron el contacto, informaron Fox News y People.

El avión había salido del Aeropuerto Internacional de Bermudas a las 23:41 del viernes, de acuerdo con los datos recogidos por Fox News, que citó información difundida por Fox News. La comunicación con la aeronave se interrumpió durante la mañana del sábado 3 de octubre, mientras avanzaba hacia su destino en Boston.

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Hasta el momento de las publicaciones consultadas, no se había informado la ubicación del jet, ni se conocía el estado de los seis ocupantes. Las autoridades tampoco divulgaron las identidades de las personas que viajaban en la aeronave.

La zona de búsqueda se concentra en el Atlántico norte

El dispositivo de búsqueda en el Atlántico norte incluye recursos aéreos, marítimos y terrestres bajo la vigilancia de las agencias de Estados Unidos (Captura de video)
El dispositivo de búsqueda en el Atlántico norte incluye recursos aéreos, marítimos y terrestres bajo la vigilancia de las agencias de Estados Unidos (Captura de video)

La Guardia Costera precisó que el avión “viajaba desde Bermudas hasta Boston” y que el área de rastreo se encuentra frente a Nantucket. La institución añadió que la aeronave buscada es un Gulfstream G100, modelo bimotor destinado habitualmente a trayectos ejecutivos o privados.

La cita oficial fue difundida por Fox News y People, cuyos reportes atribuyen el inicio de las operaciones a la pérdida de comunicación con los controladores aéreos y a la posterior salida del aparato de los radares.

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El dispositivo movilizado incluye recursos aéreos. Fox News aseguró que también fueron activados equipos terrestres, mientras que People señaló que el operativo contempla medios aéreos y marítimos en el Atlántico norte. Los informes disponibles no detallaron cuántas unidades participan ni el perímetro exacto establecido para la búsqueda.

La zona marítima frente a Nantucket, situada al este de Massachusetts, quedó bajo vigilancia luego de que se conociera la alerta. El avión desapareció durante un vuelo entre Bermudas y Boston, una conexión que atraviesa una porción del Atlántico al noreste de Estados Unidos.

La aeronave estaría vinculada a una empresa canadiense de traslados médicos

La aeronave está destinada habitualmente al traslado médico de pacientes que requieren atención especializada o repatriación (Captura de video)
La aeronave está destinada habitualmente al traslado médico de pacientes que requieren atención especializada o repatriación (Captura de video)

Los registros de aviación consultados por los medios indican que el Gulfstream G100 tiene matrícula canadiense y estaría operado por Latitude Air Ambulance, empresa dedicada a traslados médicos. People afirmó que la información figura en la base de datos del Registro Oficial Canadiense de Aeronaves Civiles.

La compañía transporta pacientes que necesitan volver a sus países de origen o recibir atención especializada, explicó ese medio al referirse a su actividad. Por esa razón, los reportes describieron el avión como una aeronave medicalizada, aunque no precisaron si entre los seis ocupantes viajaba un paciente ni cuáles eran las funciones del resto de la tripulación.

Fox News también identificó al aparato como una unidad médica de la empresa canadiense. La posible finalidad sanitaria del vuelo no fue confirmada de manera directa por Latitude Air Ambulance en los artículos revisados.

La empresa no había emitido un comunicado público sobre el vuelo ni sobre las personas a bordo cuando se difundieron los reportes. Tampoco se conocieron detalles sobre el plan de vuelo, las condiciones meteorológicas en el trayecto o el último punto de contacto con el avión.

No se informó aún sobre restos ni señales de la aeronave

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) habría perdido contacto con la aeronave a primera hora del sábado, indicó Fox News. A partir de ese momento, la Guardia Costera inició las tareas para localizar el jet en las aguas frente a Nantucket.

La búsqueda continuaba sin que las autoridades confirmaran el hallazgo de restos, una señal de emergencia o la localización de los ocupantes. El estado de las seis personas permanece sin información oficial, de acuerdo con los datos publicados por los cuatro medios.

El operativo sigue en desarrollo y las autoridades estadounidenses no habían anunciado, hasta el cierre de esos reportes, un plazo para concluir el rastreo ni una hipótesis sobre las causas de la desaparición.

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