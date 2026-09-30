Estados Unidos

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 29 de septiembre de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Para ganar el premio mayor de Mega Millions tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el premio mayor de Mega Millions tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Conoce enseguida los resultados ganadores del más reciente sorteo llevado a cabo por Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: martes, 29 de septiembre de 2026

PUBLICIDAD

Números ganadores: 10 15 16 27 64

Megaball: 23

Mega Millions lleva a cabo dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (REUTERS)
Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (REUTERS)

Ten presente que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varía en función de la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

PUBLICIDAD

Mega Millions: ¿Cómo se juega?

Para jugar Mega Millions tienes que elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número seleccionar puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions arrancó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se celebraban sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afortunado de Maine.

El último gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

mega-millionsMega Millions sorteo EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna y A$AP Rocky está mentalmente apta para el juicio

La resolución de la jueza Maria Cavalluzzi reactiva el expediente penal, suspendido durante las pericias psiquiátricas, contra Ivanna Lisette Ortiz, quien niega los cargos por el ataque del 8 de marzo en Los Ángeles

La mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna y A$AP Rocky está mentalmente apta para el juicio

Los gigantes de la inteligencia artificial acordaron autorregularse tras reunirse con Donald Trump

El presidente propone un comité de unas diez personas, quizá del propio sector, para vigilar un pacto sin fuerza legal. El encuentro ocurre a cinco semanas de las legislativas y tras varios episodios en que sistemas de esa tecnología actuaron fuera de control

Los gigantes de la inteligencia artificial acordaron autorregularse tras reunirse con Donald Trump

Pidió disculpas antes de morir: Florida ejecutó a un hombre de 77 años por un asesinato cometido en 1995

Curtis Wilkie Beasley fue sometido al procedimiento en la prisión estatal cercana a Starke, luego de que la Corte Suprema estatal y el máximo tribunal federal descartaran sus recursos

Pidió disculpas antes de morir: Florida ejecutó a un hombre de 77 años por un asesinato cometido en 1995

Estados Unidos endureció su ofensiva contra la dictadura cubana y cerró nuevas vías financieras al régimen

La Oficina de Control de Activos Extranjeros eliminó el mecanismo que permitía procesar transferencias relacionadas con la isla cuando el dinero se originaba y terminaba fuera de territorio estadounidense, y amplió las restricciones sobre entidades vinculadas al aparato de seguridad cubano

Estados Unidos endureció su ofensiva contra la dictadura cubana y cerró nuevas vías financieras al régimen

Caleb Flynn, exconcursante de “American Idol”, fue declarado culpable de matar a su esposa

Su relato apuntaba a un atacante que nunca apareció. La Fiscalía presentó mensajes en los que, meses antes, había escrito que pensaba en formas de asesinarla. La sentencia está prevista para el 5 de octubre

Caleb Flynn, exconcursante de “American Idol”, fue declarado culpable de matar a su esposa

TECNO

Tesla quiere entrenar un robot registrando los movimientos de sus trabajadores: los empleados se niegan

Tesla quiere entrenar un robot registrando los movimientos de sus trabajadores: los empleados se niegan

Los 5 trucos ocultos de Spotify que te ahorrarán tiempo y mejorarán tus recomendaciones

Cómo localizar un teléfono perdido: pasos para Android y iPhone

Steam cambiará la forma de mostrar sus descuentos: así funcionarán sus recomendaciones dinámicas

Ciberdelincuentes hackean la PS5 y amenazan con filtrar más de 400 juegos

ENTRETENIMIENTO

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

MUNDO

Qatar acelera su mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar cerrar un acuerdo que termine con la guerra

Qatar acelera su mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar cerrar un acuerdo que termine con la guerra

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita de los hutíes con "todos los medios disponibles"

Reino Unido confirmó que no se hallaron explosivos en los vehículos que activaron la alerta cerca de una base de EEUU

Guterres alertó del aumento de víctimas civiles en Kiev y pidió un alto el fuego "inmediato" tras el ataque a la Academia de Ciencias

Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen