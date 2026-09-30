Nueva York anunció un plan contra el antisemitismo tras una ola de ataques y apuñalamientos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó la primera estrategia integral para combatir el antisemitismo en la ciudad (REUTERS/Jeenah Moon)

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes la primera estrategia municipal integral contra el antisemitismo, un plan que combina fondos para seguridad, prevención, educación sobre el Holocausto y atención de denuncias.

El anuncio llega después de Yom Kippur y en un contexto en el que los ataques contra personas judías concentran más de la mitad de los delitos de odio informados en la ciudad durante 2026.

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“El antisemitismo no tiene lugar en Nueva York”, afirmó Mamdani al difundir la iniciativa. El alcalde sostuvo que los neoyorquinos judíos ayudaron a construir la ciudad y que el gobierno local debe garantizar que puedan vivir y practicar su fe con seguridad.

La administración definió el documento como una hoja de ruta para enfrentar el odio antijudío de manera sostenida.

Los delitos antisemitas representaron el 53,9 % de los casos de odio

Los delitos de odio antisemitas aumentaron 8 % y equivalieron al 53,9 % de todas las denuncias por delitos de odio registradas este año, según datos difundidos por la Alcaldía.

Los delitos de odio antisemitas representaron el 53,9 por ciento de las denuncias registradas en Nueva York durante 2026 (REUTERS/Adam Gray)

La comunidad judía representa cerca del 10 % de la población de la ciudad, de acuerdo con la misma información.

El plan se conoció tras varios episodios violentos que profundizaron la preocupación por la seguridad de instituciones y fieles.

En agosto, Larry Montes, de 46 años, fue acusado a nivel federal de dos cargos por delitos de odio y uno por daños a propiedad religiosa con lesiones, por un ataque ocurrido durante un servicio de Shabat en la Central Synagogue, en Manhattan.

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La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York indicó que Montes presuntamente golpeó a una congregante, dañó dos candelabros ceremoniales y escupió y dio un cabezazo a un guardia de seguridad negro.

En ese marco, las acusaciones son alegaciones y el imputado se presume inocente mientras no exista una condena judicial.

También en Manhattan, Raul Morales, de 51 años, fue acusado de intento de asesinato como delito de odio por las agresiones contra dos hombres en el Upper West Side.

En Manhattan, Raul Morales fue acusado de intento de asesinato como delito de odio (AP Photo/Ryan Murphy)

La fiscalía sostiene que atacó primero a un hombre asiático de 57 años y luego a un hombre judío que llevaba kipá; ambos sobrevivieron. La Policía de Nueva York no halló vínculos previos entre el sospechoso y las víctimas, informó CNN.

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La estrategia asigna USD 6,4 millones a prevención y USD 1 millón a seguridad física

El programa dispone USD 6,4 millones para ampliar las subvenciones Partners Against the Hate, destinadas a organizaciones comunitarias que previenen delitos de odio y asisten a sobrevivientes.

Además, prevé USD 1 millón para mejoras de seguridad física en sinagogas, otros lugares de culto y organizaciones sin fines de lucro vulnerables, incluidas cerraduras, iluminación, cámaras y evaluaciones de riesgo.

La estrategia relanzará un grupo de trabajo interinstitucional para que las agencias municipales aporten apoyo técnico y de planificación a instituciones culturales y religiosas.

También incluye campañas públicas sobre la Ley de Derechos Humanos de la ciudad y sobre los mecanismos para presentar denuncias de discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York.

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Los recientes ataques en Manhattan intensificaron la preocupación por la seguridad en los lugares de culto (REUTERS/Jeenah Moon)

La comisionada y presidenta de ese organismo, Christine Clarke, señaló que la discriminación contra residentes judíos en materia de vivienda, empleo y acceso a espacios públicos es ilegal.

La iniciativa contempla, además, capacitación para empleados municipales sobre la experiencia de la comunidad judía y acciones de difusión en los cinco distritos de la ciudad.

Las escuelas ampliarán la enseñanza sobre el Holocausto y las visitas a museos

En el área educativa, el Ayuntamiento trabajará con las escuelas públicas para atender denuncias de discriminación y ampliar las oportunidades de visitas estudiantiles al Museo de la Herencia Judía.

El paquete legislativo impulsado por la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, también incluye una línea específica para denuncias de antisemitismo y USD 1,25 millones para ese museo.

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Esos recursos financiarán programas de educación sobre el Holocausto, capacitación comunitaria sobre seguridad y reembolsos para cámaras de vigilancia en escuelas privadas.

La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York impulsará campañas públicas y capacitará a los empleados municipales (REUTERS/Bing Guan)

La ciudad asignará además USD 2 millones para completar el memorial del Holocausto de Queens y USD 2,5 millones al Centro para la Nueva Cultura Judía, en el centro de Brooklyn.

La propuesta se suma al incremento previamente anunciado de recursos para la Oficina de Prevención de Delitos de Odio.

La estrategia busca integrar las respuestas de las áreas de seguridad, educación, derechos humanos y vida cultural, de acuerdo con NBC News.

La falta de una definición única de antisemitismo concentra parte de las críticas

El documento no adopta una definición formal única de antisemitismo. En cambio, menciona como marcos de referencia las definiciones de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo y el Nexus Document.

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Esa decisión generó cuestionamientos de la Liga Antidifamación (ADL), que reclamó un criterio municipal claro para identificar esta forma de discriminación.

La Liga Antidifamación criticó que la estrategia municipal no adopte una definición formal y única sobre el antisemitismo (REUTERS/Bing Guan)

La ADL sostuvo que la estrategia no trata el problema con la urgencia necesaria y afirmó haber registrado cientos de incidentes antisemitas desde el inicio de la administración; cerca del 40 % estuvo relacionado con Israel, según la organización.

Otros grupos judíos valoraron los fondos para seguridad y educación, pero cuestionaron que el plan no aborde de manera explícita el vínculo que atribuyen entre determinadas expresiones contra Israel y ataques contra personas judías.

El anuncio también se produce después del cruce entre Mamdani y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien lo calificó de “alcalde antisemita de Nueva York” ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Mamdani rechaza esa caracterización y definió a Netanyahu como “criminal de guerra”. El debate sobre Israel continúa como uno de los principales puntos de fricción entre el alcalde y sectores de la comunidad judía, según The Guardian.