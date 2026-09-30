Estados Unidos

Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte completamente en línea desde 2027

La gestión se integrará en la plataforma America.gov y podrá realizarse desde dispositivos móviles, sin formularios impresos ni citas presenciales

Los resultados de la fase beta buscarán mejorar la experiencia del usuario y reducir problemas de tramitación. (Opy Morales/Infobae)
El nuevo sistema busca erradicar el negocio de intermediarios que cobran por formularios y citas gratuitas (Opy Morales/Infobae).
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Estados Unidos prevé que sus ciudadanos puedan solicitar por primera vez un pasaporte de forma totalmente digital a partir de 2027. El trámite se hará en America.gov, la plataforma integrada con inteligencia artificial, que presentó este martes la administración de Donald Trump para centralizar servicios federales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en Washington que la solicitud podrá completarse desde un dispositivo móvil.

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Los usuarios deberán ingresar sus datos, cargar una fotografía y pagar la tasa correspondiente, sin imprimir formularios ni asistir a una cita presencial.

Captura de pantalla de la página America.gov con el texto Hello America, un buscador interactivo y la fotografía de un niño sobre hielo
El sitio America.gov reunirá la gestión de servicios federales (America.gov).

El primer pasaporte podrá tramitarse en línea

Hasta ahora, el trámite exige que los interesados determinen qué formulario les corresponde, lo impriman, consigan una cita y acudan en persona. Rubio sostuvo que el proceso actual ha propiciado negocios que cobran por formularios y citas que son gratuitos, además de solicitar información personal a los ciudadanos.

Con el nuevo esquema, quienes soliciten su primer documento podrán identificarse a través de Login.gov, revisar los datos que el Gobierno ya tenga registrados, tomar o cargar una fotografía desde su dispositivo y completar el pago en línea. A su vez, el sistema ofrecerá actualizaciones sobre el estado del trámite y una fecha estimada de entrega.

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Sin formularios impresos, sin fotos tomadas en la farmacia, sin cita previa, sin colas, sin intermediarios a los que pagar por algo que debería estar a tu disposición”, manifestó el funcionario.

Durante el proceso, la propia plataforma guiará al usuario y le indicará cada paso que deberá realizar.

Marco Rubio anunció que la solicitud inicial se completará desde un dispositivo sin necesidad de cita presencial (AP foto/Mark Schiefelbein).
Marco Rubio anunció que la solicitud inicial se completará desde un dispositivo sin necesidad de cita presencial (AP foto/Mark Schiefelbein).

La novedad no es solo la centralización del pedido de documentación, sino que los ciudadanos también tendrán la oportunidad de tomarse varias fotos hasta elegir la que consideren adecuada.

“Ya no tendrás que ir a una farmacia para que te tomen una foto frente a una pantalla blanca. Podrás ver la imagen en el contexto del pasaporte final. Y, si no te gusta, como probablemente le ocurra a mucha gente, te tomarás 150 fotos hasta encontrar una que te guste. Podrás repetirla hasta que sea la foto perfecta para ti”, explicó Rubio entre risas.

El Departamento de Estado busca que, para finales de 2027, la gran mayoría de los ciudadanos pueda gestionar un pasaporte o una tarjeta pasaporte mediante America.gov. La meta promueve facilitar el acceso, sin importar si viven en zonas rurales o en grandes ciudades.

America.gov reunirá servicios federales en una sola plataforma

La administración Trump presentó America.gov como un sitio destinado a que los ciudadanos realicen consultas en lenguaje cotidiano, en lugar de navegar por portales de organismos separados.

Joe Gebbia, cofundador de Airbnb y director de Diseño de la compañía en Estados Unidos, dirigió el equipo encargado de desarrollar el nuevo sitio y aseguró que el objetivo es que los usuarios puedan encontrar lo que necesitan sin “volver al laberinto”.

Según informó el medio KATV, la primera versión ya está disponible y sus funciones se ampliarán durante las próximas semanas y meses.

En la plataforma, los usuarios pueden hacer consultas mediante un chat y recibir respuestas basadas en fuentes oficiales, con enlaces al organismo correspondiente.

Durante el evento de lanzamiento, Trump afirmó: “Cualquiera que haya usado Grok, Gemini o ChatGPT entenderá instantáneamente cómo usar America.gov. No es complicado”.

Captura de pantalla del portal America.gov con una consulta en un chat y respuestas de texto sobre el cambio de dirección postal
Por el momento, los usuarios pueden consultar en America.gov los requisitos y las tarifas para renovar un pasaporte y otros trámites (America.gov).

Además de los pasaportes, la plataforma orientará trámites como la inscripción en Medicare, el cambio de nombre tras un matrimonio, la reserva de campamentos y el acceso de los veteranos a beneficios.

En el marco de su anuncio, el mandatario firmó una orden ejecutiva para que las agencias integren sus servicios de atención al público al sitio “lo antes posible”.

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