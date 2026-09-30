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Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles de largo alcance contra Kiev: al menos tres muertos y 7 heridos

Las autoridades ucranianas informaron que los bombardeos nocturnos alcanzaron la capital e impactaron en viviendas civiles, almacenes e infraestructura energética. “No ignoren las alertas aéreas y permanezcan en los refugios”, alertó el gobernador de la región, Tymur Tkachenko

Un video difundido por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev mostraba a los bomberos trabajando durante la noche para contener los incendios provocados por nuevos ataques del Kremlin.
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Tres personas, entre ellas un niño, murieron y otras siete resultaron heridas en una nueva ola de ataques aéreos rusos contra Kiev y su región durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, según informaron autoridades ucranianas.

La administración militar de la capital señaló que dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas dentro de la ciudad. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los impactos provocaron incendios en viviendas particulares, una tienda y un almacén.

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En la región de Kiev, el gobernador Tymur Tkachenko indicó que un ataque ruso con misiles y drones causó la muerte de un niño y dejó tres heridos en las afueras de la capital. El bombardeo también provocó daños en infraestructuras, viviendas, depósitos y vehículos, según el funcionario.

El ataque contra la región de Kiev continúa. No ignoren las alertas aéreas y permanezcan en los refugios”, alertó Tkachenko a través de Telegram.

Las autoridades ucranianas también informaron que sus defensas aéreas interceptaron durante la noche cinco misiles de trayectoria balística Iskander-M y 155 drones de larga distancia lanzados por Rusia. El reporte incluyó además referencias a S-400, Zirkón y Óniks.

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Los nuevos ataques llevaron a Rumania y Polonia, ambos miembros de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a desplegar aviones militares para reforzar la vigilancia de sus respectivos espacios aéreos, de acuerdo con comunicados de sus autoridades de Defensa.

Se observan humo y llamas en el lugar de un ataque aéreo ruso —en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania— en una ubicación identificada como Kiev, Ucrania (REUTERS)
Se observan humo y llamas en el lugar de un ataque aéreo ruso —en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania— en una ubicación identificada como Kiev, Ucrania (REUTERS)

Por su parte, Ucrania lanzó drones contra la región rusa de Samara, un centro de producción y refinación de petróleo situado a unos 1.100 kilómetros al sureste de Moscú. El gobernador regional, Vyacheslav Fedorishchev, afirmó que el ataque provocó daños en viviendas particulares.

La nueva ola de ataques se produjo mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el incremento de las ofensivas rusas contra Kiev y otras ciudades ucranianas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió sobre el aumento de las víctimas civiles.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, transmitió el pronunciamiento durante la rueda de prensa diaria del lunes 29 de septiembre en Nueva York. Según los informes recibidos por la organización, los ataques provocaron un número récord de víctimas civiles.

“El secretario general está alarmado por la magnitud de los crecientes ataques diarios contra la capital, Kiev, y otras ciudades de Ucrania, y por los ataques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que, según se informa, están causando un número récord de víctimas civiles”, afirmó Dujarric.

El portavoz citó entre los hechos recientes el ataque contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, situada en el centro de Kiev, que calificó de “atroz”. Guterres también manifestó preocupación por el aumento de las víctimas civiles a causa de ataques más frecuentes de las fuerzas ucranianas en territorio ruso.

Un bombero trabaja en el lugar de un ataque aéreo ruso —en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania— en una ubicación identificada como Kiev, Ucrania; imagen tomada de un video facilitado y difundido el 30 de septiembre de 2026 (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en Kiev/Material facilitado vía REUTERS)
Un bombero trabaja en el lugar de un ataque aéreo ruso —en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania— en una ubicación identificada como Kiev, Ucrania; imagen tomada de un video facilitado y difundido el 30 de septiembre de 2026 (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en Kiev/Material facilitado vía REUTERS)

El jefe de Naciones Unidas condenó “todos los ataques dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles, dondequiera que se produzcan” y pidió frenar la escalada.

La ONU reclamó un “alto el fuego inmediato, completo e incondicional” como primer paso hacia una solución de paz. Dujarric afirmó que Guterres también reclama un nuevo impulso diplomático para reducir las tensiones y abrir paso a un cese de hostilidades que permita alcanzar una paz “justa, integral y duradera” en Ucrania, conforme al derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones de la organización.

Naciones Unidas está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos significativos en ese sentido”, agregó Dujarric.

Las negociaciones para alcanzar la paz entre Kiev y Moscú permanecen pausadas después de las visitas a las capitales de los enviados del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, semanas atrás.

En paralelo, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó el martes que Europa puede mantener su respaldo a Ucrania durante un largo período si Rusia rechaza las negociaciones para terminar la guerra y sostuvo que el Kremlin no logrará imponerse en el conflicto.

Ucrania es parte de Europa y, si Ucrania cae, la paz y la libertad de toda Europa estarán en peligro”, declaró Merz en una conferencia de prensa en Berlín.

El canciller alemán Friedrich Merz asiste a una conferencia de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Lisi Niesner)
El canciller alemán Friedrich Merz asiste a una conferencia de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Lisi Niesner)

El jefe del Gobierno alemán se refirió a la reunión que su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, mantuvo el 26 de septiembre en Nueva York con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Fue el primer encuentro presencial de los jefes de la diplomacia alemana y rusa desde la invasión a gran escala de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Merz sostuvo que la evaluación posterior de Moscú sobre esa conversación mostró que el Kremlin “no tiene el más mínimo interés en conversaciones serias en este momento” y volvió a pedir a Rusia que se siente a negociar.

Pero si Rusia no está dispuesta, estamos en condiciones de apoyar a Ucrania por un largo tiempo. Rusia no ganará esta guerra y sufrirá ella misma daños masivos en su economía”, advirtió.

El mandatario alemán afirmó que Berlín mantendrá su apoyo militar, económico, político y financiero a Kiev. También señaló que la falta de sistemas de defensa antiaérea representa el “mayor punto débil” de Ucrania y explicó que busca más ayuda de otros jefes de Estado y de Gobierno para cubrir esa necesidad.

Tras el encuentro en Nueva York, Lavrov acusó a Europa de bloquear los esfuerzos para resolver la guerra y aseguró que Rusia alcanzará sus objetivos militares. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó que Moscú no mostró avances en favor de la negociación.

(Con información de EFE)

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