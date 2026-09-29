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Rusia lanzó un ataque con drones y misiles balísticos contra zonas civiles e instalaciones clave en Ucrania

Las autoridades informaron que una persona sufrió heridas, mientras los proyectiles impactaron también el transporte público durante la incursión nocturna, según el primer balance de la Fuerza Aérea ucraniana

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles balísticos contra zonas civiles e instalaciones clave en Ucrania
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Rusia lanzó misiles balísticos y drones a reacción contra Kiev durante la madrugada del martes, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. El ataque alcanzó edificios residenciales, viviendas y el transporte público de la capital, donde una persona resultó herida, indicaron las autoridades ucranianas.

La ofensiva incluyó drones propulsados por motores a reacción que, según el reporte, vuelan a una altura y velocidad que dificulta su interceptación por las defensas antiaéreas terrestres. Ucrania desarrolla drones interceptores más rápidos, aunque su fabricación y despliegue requieren meses.

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Las defensas ucranianas afirmaron haber derribado dos misiles balísticos, mientras los impactos provocaron daños en zonas residenciales, infraestructura civil y puertos de la región de Odesa.

Los nuevos drones rusos con motores a reacción complican la interceptación por parte de la defensa antiaérea. (EFE/ Marcel Gascón)
Los nuevos drones rusos con motores a reacción complican la interceptación por parte de la defensa antiaérea. (EFE/ Marcel Gascón)

Los misiles balísticos también lograron atravesar la defensa aérea ucraniana, que enfrenta una escasez de proyectiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense. Según el reporte, esos sistemas son el único medio fiable para detener los ataques balísticos rusos.

Daños en Kiev y Odesa

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que atacó centros de procesamiento de datos en Kiev que, según Moscú, son utilizados por el Ejército ucraniano. También señaló instalaciones donde se almacenaban drones y misiles de crucero, una subestación eléctrica, una fábrica de drones y estructuras portuarias en la región meridional de Odesa.

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Imágenes difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev mostraron humo saliendo de un edificio en llamas y a equipos de emergencia atendiendo a personas heridas durante la noche. La ubicación y la fecha de esas imágenes no pudieron ser verificadas de forma independiente.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en Telegram que restos de misiles cayeron en el patio de un edificio residencial. Añadió que un inmueble no residencial se incendió en otra zona de la ciudad.

La red eléctrica ucraniana enfrenta riesgos de cortes ante el incremento de los ataques previos al invierno. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
La red eléctrica ucraniana enfrenta riesgos de cortes ante el incremento de los ataques previos al invierno. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

En Odesa, las autoridades locales informaron que el ataque dañó edificios residenciales, infraestructura civil, una escuela, un refugio de animales y estructuras portuarias. El primer reporte atribuyó ocho heridos a los ataques nocturnos, mientras el gobernador regional Oleh Kiper informó que seis personas resultaron lesionadas y que una empresa civil sufrió daños graves.

La presión sobre la defensa aérea ucraniana

La necesidad de defensa antiaérea aumenta antes de los meses de invierno, cuando Rusia ha intensificado en años anteriores los ataques contra la red eléctrica ucraniana. Esas ofensivas han interrumpido la calefacción y el suministro de agua para la población civil, según el reporte.

Ucrania enfrenta una escasez de proyectiles Patriot para contener las ofensivas con misiles balísticos. (REUTERS/ARCHIVO)
Ucrania enfrenta una escasez de proyectiles Patriot para contener las ofensivas con misiles balísticos. (REUTERS/ARCHIVO)

Ucrania afirmó haber recibido este año solo pequeñas cantidades de misiles Patriot, pese a los pedidos del presidente Volodimyr Zelensky. Las existencias de esos interceptores son limitadas, en parte por la guerra con Irán, de acuerdo con la información proporcionada.

Ucrania también ha atacado con drones de largo alcance plantas rusas de producción de misiles y drones, además de sitios de lanzamiento y refinerías de petróleo. Según el reporte, esos ataques provocaron escasez de combustible en Rusia.

Los ejércitos ruso y ucraniano permanecen mayormente estancados a lo largo del frente oriental y meridional. Zelensky afirmó el lunes que Moscú busca aumentar el reclutamiento para una nueva ofensiva y aseguró que otros 10.000 soldados norcoreanos se dirigen a Rusia, además de los 8.000 que, según dijo, ya están allí.

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