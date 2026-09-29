Estados Unidos

Un pasajero del metro de Nueva York murió en Brooklyn cuando su bolso quedó atrapado en las puertas del tren

La víctima, identificada como Yaw Boahene, de 57 años, fue arrastrada hacia las vías en la estación Utica Avenue cuando la formación de la línea A inició su marcha. La Policía descartó una causa criminal mientras la MTA analiza cómo el tren pudo partir

Yaw Boahene murió en la estación Utica Avenue del metro de Nueva York tras quedar enganchado en las puertas de un tren de la línea A (Wikipedia)
Yaw Boahene murió en la estación Utica Avenue del metro de Nueva York tras quedar enganchado en las puertas de un tren de la línea A (Wikipedia)
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En la estación Utica Avenue, en Brooklyn, un pasajero murió después de que una bolsa de compras quedara atrapada en las puertas de un tren del metro de Nueva York. La Policía de Nueva York (NYPD) identificó a la víctima como Yaw Boahene, de 57 años, e informó que no encontró indicios de un delito en el episodio.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, poco después de las 17:40, cuando Boahene viajaba hacia el norte en un tren de la línea A. De acuerdo con la información difundida por CBS News New York, el hombre descendía de la formación cuando su bolsa quedó atrapada en una de las puertas.

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La investigación busca establecer la secuencia exacta en la que el tren reanudó la marcha y las medidas operativas que se aplicaron antes de dejar el andén. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), responsable de la red de transporte público de la ciudad, recibió consultas del medio sobre el procedimiento que deben cumplir el conductor y el operador antes de salir de una estación.

La víctima fue arrastrada hacia las vías en Utica Avenue

Ilustración de una estación de metro de Nueva York con un tren de la MTA en el andén, cámaras de seguridad y figuras holográficas de personas y datos
La Autoridad Metropolitana del Transporte analiza los procedimientos de inspección aplicados antes de la salida de la formación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NYPD señaló que Boahene fue arrastrado hacia las vías tras quedar enganchado a la formación. Los agentes que acudieron a la estación de Utica Avenue lo declararon muerto en el lugar, informó The New York Times.

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En la primera comunicación policial, las autoridades indicaron que era una mochila la que había quedado atrapada entre las puertas. Más tarde, la Policía corrigió ese detalle y precisó que se trataba de una bolsa de compras.

La modificación es relevante para la reconstrucción de los hechos, ya que la investigación deberá determinar cómo el objeto quedó sujeto a la puerta y por qué la formación pudo avanzar. Hasta el momento, las autoridades no difundieron información sobre eventuales testimonios de otros pasajeros ni sobre la duración de las tareas en el lugar.

La MTA debe responder por los controles antes de la partida

Cartel azul y blanco "MTA New York City Subway" en el lateral de un tren plateado en una estación de metro oscura.
Los medios locales consultaron si el sistema de la red detectó las puertas como totalmente cerradas antes de iniciar la marcha (Imagen Ilustrativa Infobae)

La MTA fue consultada acerca de las verificaciones que deben realizar el conductor y el operador antes de que un tren salga de la estación. CBS News New York también pidió que la agencia aclare si una bolsa atrapada entre las puertas activa alguna señal en el sistema o si el tren registró las puertas como completamente cerradas antes de iniciar la marcha.

Asimismo, ABC7 New York solicitó conocer el modelo de tren involucrado y los elementos que revisan los investigadores. La autoridad de transporte no había detallado públicamente esos aspectos al momento de la publicación.

El caso vuelve a colocar bajo observación los dispositivos de cierre de puertas y los protocolos de seguridad del metro de Nueva York, una red que moviliza a millones de personas y combina trenes de distintas generaciones. La información disponible no permite establecer si hubo una falla técnica, un error operativo u otra circunstancia que hubiera impedido detectar el objeto antes de la salida.

La Policía descartó, por ahora, una causa criminal

La Policía de Nueva York aseguró que no hay elementos que apunten a una conducta criminal vinculada con la muerte de Boahene. Esa conclusión inicial no impide que continúe el análisis de las condiciones en las que se produjo el arrastre ni de los registros operativos del convoy.

La revisión podría incluir, entre otros elementos, las imágenes de seguridad de la estación, los registros del tren y las comunicaciones entre el personal que trabajaba en la línea A. Ninguna de esas medidas fue confirmada de forma específica por la Policía o por la MTA.

Las autoridades tampoco habían informado si se ordenó una inspección adicional de la formación tras el incidente. La muerte de Yaw Boahene se investiga mientras los organismos responsables deben responder cómo una bolsa atrapada no evitó que el tren abandonara la estación.

Un antecedente en 2022 terminó también con una muerte

El episodio tiene un antecedente citado por New York Daily News. En octubre de 2022, un joven de 20 años procedente de Nueva Jersey murió después de que su ropa o mochila quedara atrapada en la puerta de un tren de la línea 1 en la estación Columbus Circle.

Aquel caso y el ocurrido ahora en Brooklyn exponen riesgos asociados a objetos o prendas que pueden quedar sujetos en las puertas de una formación. La investigación actual deberá determinar si existieron circunstancias comparables y si los sistemas de detección del tren funcionaron conforme a los procedimientos previstos.

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