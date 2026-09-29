Los CDC confirmaron dos muertes relacionadas con el sarampión en 2026, a pesar de que Pensilvania registra un número mayor

Pensilvania contabilizó cuatro fallecimientos por sarampión en dos adultos no vacunados y dos lactantes (Magnific)

Guardar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron este martes una segunda muerte vinculada al sarampión en Estados Unidos en lo que va de 2026, mientras el número de casos confirmados en el país ascendió a 3.659 infecciones, por lo que se superó en un 60% al total registrado durante todo el año anterior.

La actualización, publicada en el sitio web de la agencia, no precisó en qué estado ocurrió ninguno de los dos fallecimientos. Los CDC tampoco especificaron si alguno de ellos corresponde a los cuatro decesos vinculados al sarampión que Pensilvania registró de forma independiente esta temporada.

PUBLICIDAD

El recuento nacional refleja infecciones confirmadas hasta el 24 de septiembre. El 95% de los casos —3.478 de 3.659— están asociados a brotes activos, y el 95% de los pacientes no estaba vacunado o tenía un estado de vacunación desconocido.

Los CDC confirmaron la segunda muerte por sarampión en Estados Unidos durante 2026, con un total de 3.659 infecciones en el país (REUTERS/Tami Chappell)

El conteo federal excluye muertes que Pensilvania sí reconoce

El estado más afectado por el brote informó cuatro muertes asociadas al sarampión durante 2026, pero ninguna de ellas figura en el recuento nacional de los CDC.

Dos de los fallecidos eran adultos no vacunados —uno de 18 años y otro de 40— y los otros dos eran lactantes que aún no tenían edad para recibir la vacuna triple viral contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por su sigla en inglés). Pensilvania acumula 903 casos confirmados en 39 de sus 67 condados, con 176 hospitalizaciones.

PUBLICIDAD

El caso más crítico dentro del estado es el condado de Lancaster, con 363 infecciones. Le sigue el condado de Mifflin, con 105 casos. Al menos 11 condados presentan evidencia de transmisión comunitaria, es decir, contagios sin historial de viaje conocido ni fuente de infección identificable.

El 95% de los pacientes diagnosticados con sarampión en Estados Unidos no contaba con la vacuna o mantenía un estado de vacunación desconocido (REUTERS/Hannah Beier)

La disputa que define cómo se contabilizan los muertos

La divergencia entre los datos estatales y federales se convirtió en el eje de un enfrentamiento abierto entre el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

El conflicto se desató cuando el estado anunció en agosto las primeras dos muertes en Lancaster y se agudizó en septiembre, tras confirmarse dos más en los condados de Jefferson y Mifflin.

PUBLICIDAD

Según informó previamente The Washington Post, la decisión de excluir esas muertes del recuento semanal de los CDC provino de la nueva directora de la agencia, Erica Schwartz, en una medida que se apartó de la práctica histórica de incorporar los datos de los departamentos de salud estatales. Desde entonces, los CDC ofrecieron distintas justificaciones para la exclusión.

“Para el público, esa brecha parece incompetencia o encubrimiento”, dijo Amesh Adalja, investigador sénior del Centro de Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins, en declaraciones recogidas por Reuters.

También, Adalja advirtió que la discrepancia podría darles argumentos a los escépticos de las vacunas para sostener que las muertes fueron “inventadas o infladas”.

La divergencia en las cifras oficiales desató un conflicto entre las autoridades sanitarias estatales de Pensilvania y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Por qué los CDC cambiaron su metodología para contar fallecimientos

La agencia pasó a utilizar los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) como fuente principal para el recuento nacional de muertes por sarampión, en lugar de los reportes directos de los departamentos estatales.

PUBLICIDAD

Bajo este nuevo criterio, el NCHS debe verificar que el sarampión figura como la causa subyacente de muerte antes de que un fallecimiento sea incorporado al conteo federal.

Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos confirmó en la agencia Reuters que el NCHS recibió de un estado una nueva notificación sobre una muerte vinculada al sarampión y verificó que el sarampión era la causa subyacente. El primer fallecimiento incluido en el recuento federal se incorporó la semana pasada, siguiendo el mismo procedimiento.

Los CDC indicaron que trabajan junto al Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales (CSTE) en el desarrollo de una definición estandarizada de muerte por sarampión, con el objetivo de unificar los criterios de clasificación entre jurisdicciones.

PUBLICIDAD

Los CDC modificaron el criterio para incluir fallecimientos por sarampión al requerir la confirmación previa del NCHS (REUTERS/Shannon Stapleton)

El brote de 2026 ya duplica los registros históricos recientes

El total acumulado desde enero de 2025 llega a 5.948 casos confirmados, en contraste con los 285 registrados durante todo 2024. En lo que va de 2026, el 18% de los casos corresponde a niños de hasta 5 años; el 43%, a niños y adolescentes de entre 5 y 19 años; y el 38% restante, a mayores de 20.

La cobertura de vacunación entre los jardines de infantes está en el origen del problema estructural. Durante el ciclo escolar 2025-2026, el 92,4% de los niños en jardín de infantes recibió la vacuna MMR, por debajo del 95,2% registrado en 2019-2020 —antes de la pandemia de covid-19—. Esa caída implica que aproximadamente 280.000 niños en edad escolar quedaron sin cobertura durante el último ciclo, según los propios CDC.

PUBLICIDAD

Estados como Ohio (189 casos), Wisconsin (171) y Kentucky (67) también registraron incrementos en las últimas semanas, aunque ninguno se acerca a los niveles de Pensilvania.