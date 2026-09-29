Estados Unidos

Donald Trump lanzó America.gov: “Tendrán una única puerta de entrada para cada pregunta”

La plataforma permite formular dudas en lenguaje cotidiano y entrega respuestas basadas en fuentes públicas, sin que las personas deban identificar la agencia responsable ni recorrer menús o páginas del gobierno de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos lanzó America.gov para centralizar las consultas oficiales de los ciudadanos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El Gobierno de Estados Unidos lanzó America.gov para centralizar las consultas oficiales de los ciudadanos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Guardar

El Gobierno de Estados Unidos lanzó America.gov, un portal que concentra el acceso a información oficial mediante preguntas formuladas en lenguaje cotidiano. La plataforma fue presentada con un mensaje en redes sociales que la define como un punto de inicio para los trámites y las consultas de los estadounidenses.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente Donald Trump afirmó que el sitio busca sustituir la búsqueda entre miles de páginas gubernamentales. “En lugar de obligar a los ciudadanos a buscar entre el laberinto interminable de decenas de miles de sitios web gubernamentales terribles... ahora tendrán una única puerta de entrada para cada pregunta”, dijo.

PUBLICIDAD

Un portal para consultas sobre el Gobierno

America.gov permitirá a los usuarios formular preguntas con sus propias palabras y recibir respuestas basadas en fuentes gubernamentales publicadas, sin tener que identificar previamente la agencia responsable ni navegar por menús o formularios. El portal se presenta como una vía única para encontrar y comprender información distribuida en miles de sitios oficiales.

El Gobierno de Estados Unidos lanzó America.gov para centralizar las consultas oficiales de los ciudadanos
La Casa Blanca difundió un mensaje en redes para acompañar el anuncio de la plataforma: "Afuera lo viejo"

La página indica que America.gov “comienza como una conversación”. Según su descripción, los usuarios podrán preguntar en lenguaje cotidiano y obtener respuestas oficiales de forma inmediata: “No hay menús que aprender ni formularios que buscar”.

El sitio explica que la referencia a “29.000 sitios web gubernamentales” corresponde a la red de páginas administradas por agencias y oficinas federales. America.gov plantea que ayudará a localizar y entender esa información sin que el usuario tenga que saber qué portal debe consultar primero.

PUBLICIDAD

En sus preguntas frecuentes, la plataforma señala que no ofrece información sobre campañas ni partidos políticos. “Sus respuestas se basan en fuentes gubernamentales publicadas, y usted mismo puede revisar esas fuentes”, afirma el portal.

Trámites integrados previstos para 2027

America.gov anticipa que a comienzos de 2027 permitirá completar formularios, solicitudes y renovaciones desde un mismo lugar. “Por primera vez, podrá completar formularios, solicitudes y renovaciones en un solo sitio”, indica la página.

El presidente Donald Trump presentó la plataforma como una puerta de entrada única frente a la multiplicidad de sitios gubernamentales. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente Donald Trump presentó la plataforma como una puerta de entrada única frente a la multiplicidad de sitios gubernamentales. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El portal sostiene que se integrará con distintas agencias para que esos procedimientos puedan realizarse de manera segura y rápida. La plataforma señala que el objetivo es que los usuarios puedan completar sus gestiones y volver a sus actividades.

El mensaje de lanzamiento difundido en redes sociales resumió el propósito del sitio: “Modernizando la forma en que funciona el Gobierno PARA los estadounidenses. Lo que necesite del Gobierno, empieza aquí”.

America.gov funciona desde un navegador web en teléfonos, tabletas y computadoras. El sitio indica que, por el momento, no existe una aplicación independiente para la plataforma.

Temas Relacionados

Gobierno de Estados UnidosDonald TrumpTransformación digitalTrámitesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un pasajero del metro de Nueva York murió en Brooklyn cuando su bolso quedó atrapado en las puertas del tren

La víctima, identificada como Yaw Boahene, de 57 años, fue arrastrada hacia las vías en la estación Utica Avenue cuando la formación de la línea A inició su marcha. La Policía descartó una causa criminal mientras la MTA analiza cómo el tren pudo partir

Un pasajero del metro de Nueva York murió en Brooklyn cuando su bolso quedó atrapado en las puertas del tren

California aprueba 6 leyes para proteger a la comunidad LGBTQ+: privacidad, salud y apoyo a veteranos trans

El gobernador Gavin Newsom promulgó seis normas que refuerzan la privacidad de datos médicos, garantizan el acceso a fármacos de prevención del VIH, prohíben las terapias de conversión y brindan apoyo habitacional a militares trans apartados del servicio

California aprueba 6 leyes para proteger a la comunidad LGBTQ+: privacidad, salud y apoyo a veteranos trans

California endurece las penas por conducción intoxicada y reincidencia

El gobernador Gavin Newsom promulgó cuatro leyes que amplían las suspensiones de licencias, refuerzan las sanciones y establecen advertencias judiciales para acusados por delitos de conducción bajo efectos del alcohol o drogas

California endurece las penas por conducción intoxicada y reincidencia

Los adultos mayores de 50 años ya usan tecnología igual que los jóvenes pero el algoritmo y el scroll los hace más vulnerables

Nueve de cada diez estadounidenses tienen cuentas en redes sociales, el uso de IA se triplicó estos últimos años y el gasto en dispositivos sigue en alza. Algunas investigadores alertan sobre riesgos cognitivos y estafas

Los adultos mayores de 50 años ya usan tecnología igual que los jóvenes pero el algoritmo y el scroll los hace más vulnerables

Más de 150 millones de personas enfrentan una amenaza de inundaciones que durará varios días en EEUU por los efectos del huracán Polo

Arizona, Nuevo México, Colorado, Kansas y Texas se encuentran entre las regiones que podrían recibir precipitaciones abundantes y crecidas repentinas desde este martes 29 de septiembre

Más de 150 millones de personas enfrentan una amenaza de inundaciones que durará varios días en EEUU por los efectos del huracán Polo

TECNO

Spotify está caído a nivel mundial y millones de usuarios no pueden escuchar música

Spotify está caído a nivel mundial y millones de usuarios no pueden escuchar música

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de octubre de 2026

Desde falsos descuentos hasta ofertas de trabajo que no existen: así roban dinero con códigos QR

Así es el plan de Ubisoft para que la IA cree sus próximos videojuegos

Estafas comunes en Roblox: generadores de Robux “gratis”, phishing y sorteos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Hija de Bruce Willis comparte enternecedora foto con el actor en medio de su enfermedad

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

“No me imagino formando parte de otra serie de Taylor Sheridan”: Zoe Saldaña detalló la exigencia de protagonizar “Lioness”

MUNDO

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

Inundaciones en Tailandia: el increíble mercado flotante de verduras y pescado en una plaza de Bangkok