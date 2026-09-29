Donald Trump lanzó America.gov: “Tendrán una única puerta de entrada para cada pregunta”

El Gobierno de Estados Unidos lanzó America.gov para centralizar las consultas oficiales de los ciudadanos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

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El Gobierno de Estados Unidos lanzó America.gov, un portal que concentra el acceso a información oficial mediante preguntas formuladas en lenguaje cotidiano. La plataforma fue presentada con un mensaje en redes sociales que la define como un punto de inicio para los trámites y las consultas de los estadounidenses.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente Donald Trump afirmó que el sitio busca sustituir la búsqueda entre miles de páginas gubernamentales. “En lugar de obligar a los ciudadanos a buscar entre el laberinto interminable de decenas de miles de sitios web gubernamentales terribles... ahora tendrán una única puerta de entrada para cada pregunta”, dijo.

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Un portal para consultas sobre el Gobierno

America.gov permitirá a los usuarios formular preguntas con sus propias palabras y recibir respuestas basadas en fuentes gubernamentales publicadas, sin tener que identificar previamente la agencia responsable ni navegar por menús o formularios. El portal se presenta como una vía única para encontrar y comprender información distribuida en miles de sitios oficiales.

La Casa Blanca difundió un mensaje en redes para acompañar el anuncio de la plataforma: "Afuera lo viejo"

La página indica que America.gov “comienza como una conversación”. Según su descripción, los usuarios podrán preguntar en lenguaje cotidiano y obtener respuestas oficiales de forma inmediata: “No hay menús que aprender ni formularios que buscar”.

El sitio explica que la referencia a “29.000 sitios web gubernamentales” corresponde a la red de páginas administradas por agencias y oficinas federales. America.gov plantea que ayudará a localizar y entender esa información sin que el usuario tenga que saber qué portal debe consultar primero.

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En sus preguntas frecuentes, la plataforma señala que no ofrece información sobre campañas ni partidos políticos. “Sus respuestas se basan en fuentes gubernamentales publicadas, y usted mismo puede revisar esas fuentes”, afirma el portal.

Trámites integrados previstos para 2027

America.gov anticipa que a comienzos de 2027 permitirá completar formularios, solicitudes y renovaciones desde un mismo lugar. “Por primera vez, podrá completar formularios, solicitudes y renovaciones en un solo sitio”, indica la página.

El presidente Donald Trump presentó la plataforma como una puerta de entrada única frente a la multiplicidad de sitios gubernamentales. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El portal sostiene que se integrará con distintas agencias para que esos procedimientos puedan realizarse de manera segura y rápida. La plataforma señala que el objetivo es que los usuarios puedan completar sus gestiones y volver a sus actividades.

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El mensaje de lanzamiento difundido en redes sociales resumió el propósito del sitio: “Modernizando la forma en que funciona el Gobierno PARA los estadounidenses. Lo que necesite del Gobierno, empieza aquí”.

America.gov funciona desde un navegador web en teléfonos, tabletas y computadoras. El sitio indica que, por el momento, no existe una aplicación independiente para la plataforma.