California endurece las penas por conducción intoxicada y reincidencia

El gobernador Gavin Newsom promulgó cuatro leyes que endurecen las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas en California (REUTERS/Fred Greaves)

Guardar

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un paquete de cuatro leyes que endurece las penas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, amplía las suspensiones de licencias y establece nuevas obligaciones para reincidentes. Las medidas buscan reforzar la respuesta estatal ante los siniestros viales vinculados a la conducción intoxicada.

La normativa incluye la Ley del Senado 907, conocida como Ley de Braun, en memoria de Braun Levi, un joven de 18 años que murió en mayo de 2025 tras ser atropellado en Manhattan Beach por un presunto conductor reincidente en estado de ebriedad. La familia del joven se había mudado recientemente a la zona después de que su vivienda en Pacific Palisades fuera destruida por el incendio de Palisades ese mismo año.

PUBLICIDAD

Jennifer Levi, madre de Braun, impulsó cambios legislativos tras la muerte de su hijo. “No podía creerlo. Uno piensa que algo así nunca le va a pasar”, expresó en declaraciones recogidas por CBS Sacramento.

La Ley de Braun advierte sobre cargos de asesinato en casos de reincidencia

La Ley del Senado 907 honra la memoria de un joven que murió tras un siniestro en Manhattan Beach (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley de Braun, presentada por el senador estatal Bob Archuleta, demócrata de Pico Rivera, regula los casos en que una acusación por conducir intoxicado se reduce a una infracción menor como resultado de un acuerdo judicial.

A partir de esta norma, los tribunales deberán advertir a los acusados que acepten ese tipo de reducción que, si vuelven a cometer un delito de conducción bajo efectos del alcohol o drogas y provocan una muerte, podrían enfrentar imputaciones más graves, incluido el cargo de asesinato.

PUBLICIDAD

Levi aseguró que, luego de hablar con legisladores, fiscales y abogados, identificó vacíos en la legislación vigente. “Los fiscales no contaban con las herramientas que necesitaban para procesar los casos de manera eficiente y justa, así que decidí hacer algo al respecto”, afirmó.

Archuleta, quien trabajó con la familia Levi en la redacción de la iniciativa, también vinculó el proyecto con una experiencia personal. Su nieta, Samantha, murió en Nochebuena de 2024 a causa de un conductor reincidente que había bebido alcohol, relató el senador al medio estadounidense.

“Son tragedias que se pueden prevenir. Nada traerá de vuelta a Samantha ni devolverá a Braun a la familia Levi”, sostuvo el legislador. Newsom visitó la casa de los Levi para firmar el conjunto de medidas, informó CBS Sacramento.

PUBLICIDAD

Tres proyectos amplían penas y suspensiones de licencias

La legislación establece la revocación de la licencia hasta por seis años y la instalación de dispositivos de bloqueo de encendido para reincidentes

El paquete también incorpora la Ley de la Asamblea 1546, que refuerza las sanciones penales para quienes acumulen delitos de conducción intoxicada. A su vez, la Ley de la Asamblea 1685 aumenta de dos a tres los puntos de infracción que el Departamento de Vehículos Motorizados de California asigna por condenas de homicidio vehicular, incluido el homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación.

La cuarta norma, identificada como Ley de la Asamblea 1687, extiende el período de revocación de la licencia de conducir para determinados infractores reincidentes. De acuerdo con la oficina del gobernador, las cuatro leyes contemplan además el uso obligatorio de dispositivos de bloqueo de encendido para algunas personas con antecedentes.

PUBLICIDAD

Estos sistemas impiden arrancar el vehículo hasta que el conductor realice una prueba de alcoholemia y registre un resultado permitido. La oficina de Newsom precisó que la revocación de la licencia podrá llegar a seis años para una persona con cuatro o más condenas que cumplan los requisitos dentro de un período de 10 años.

Archuleta afirmó que las iniciativas reunieron apoyo de legisladores de ambos partidos. “Esto nos une. No es un asunto republicano ni demócrata; es una cuestión estadounidense y californiana”, manifestó.

Más de 50.900 detenciones por conducción intoxicada en 2026

La oficina del gobernador indicó que la Patrulla de Carreteras de California había realizado más de 50.900 arrestos por conducción intoxicada en lo que iba de 2026. El organismo también efectuó controles de sobriedad y patrullajes reforzados en distintos puntos del estado.

PUBLICIDAD

Jennifer Levi consideró que las leyes representan un primer avance, aunque anticipó que continuará promoviendo reformas. “Necesitábamos dar pequeños pasos para abrir la puerta, y no he terminado. Todavía queda trabajo por hacer; California tiene mucho margen para mejorar”, declaró.

La madre de Braun señaló que la aprobación de la legislación busca evitar que otras familias atraviesen una pérdida similar. “Estoy muy orgullosa de que hayamos conseguido aprobar esto y de que el gobernador lo haya firmado”, concluyó.