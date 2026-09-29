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El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

El encargado de las negociaciones para buscar una salida a la guerra, Mohamed Baqer Qalibaf, afirmó ante el Parlamento que Teherán responderá con dureza y rapidez a cualquier agresión

El régimen de Irán amenzó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si se bloquean las exportaciones de petróleo. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El régimen de Irán amenzó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si se bloquean las exportaciones de petróleo. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
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El régimen de Irán amenazó con atacar infraestructura regional si no se garantiza la seguridad del país y se afectan sus operaciones económicas, incluida la exportación de petróleo. El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf sostuvo ante el Parlamento que cualquier agresión contra Irán tendrá una respuesta “dura, precisa y rápida”, en medio del conflicto abierto con Estados Unidos e Israel desde febrero de este año

Qalibaf afirmó que las fuerzas iraníes atacarán instalaciones en Oriente Próximo si Teherán no puede exportar petróleo o si considera comprometida su seguridad. La amenaza abarca la infraestructura regional y plantea que ningún país podrá mantener sus ventas energéticas si Irán queda impedido de hacerlo.

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“En una región en la que no vendemos petróleo, nadie vende petróleo, y si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo”, dijo el jefe negociador durante su intervención parlamentaria.

Teherán amenazó con atacar la infraestructura energética regional si las sanciones o bloqueos impiden sus exportaciones de petróleo. (REUTERS/ARCHIVO)
Teherán amenazó con atacar la infraestructura energética regional si las sanciones o bloqueos impiden sus exportaciones de petróleo. (REUTERS/ARCHIVO)

También advirtió que, si las autoridades estadounidenses no entienden esa posición, “permanecerá atrapado en el ciclo de recibir fuertes bofetadas de la nación iraní”. Qalibaf cuestionó las amenazas formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Ante este tipo de audacia, nuestra respuesta es igual de clara que siempre: ‘Vuelva, y volveremos’”, recalcó Qalibaf, en alusión a una respuesta militar ante nuevos ataques. Según la agencia iraní Tasnim, añadió que Irán no cederá ante “las amenazas, la retórica o el bloqueo aéreo o comercial”.

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Qatar rechaza ataques contra instalaciones de la región

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, condenó cualquier ataque “por parte de cualquiera” contra infraestructura regional. “En lo relativo a la infraestructura y las instituciones, cualquier amenaza supone una violación del Derecho Internacional y la buena vecindad”, afirmó.

El control por el paso en el estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los mayores puntos de tensión durante la guerra. (REUTERS/ARCHIVO)
El control por el paso en el estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los mayores puntos de tensión durante la guerra. (REUTERS/ARCHIVO)

Al Ansari señaló que Doha mantiene contactos con otros mediadores para intercambiar mensajes entre Irán y Estados Unidos e intentar avanzar hacia un acuerdo de paz. El portavoz reconoció que “toda mediación supone un trabajo hercúleo”, según informó la cadena qatarí Al Jazeera.

El portavoz sostuvo que Qatar “no renuncia a la paz” y remarcó que los países de Oriente Próximo no eligieron participar en la guerra abierta tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada el 28 de febrero durante negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump rechazara la propuesta iraní para reactivar las conversaciones de paz, que incluía reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días una vez que Washington aceptara las condiciones planteadas por Teherán.

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