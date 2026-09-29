Mundo

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

La creadora de contenidos brasileña, conocida por su pasión por el club paulista, falleció el sábado en São Paulo tras casi tres años de tratamiento contra un cáncer de cuello uterino

Fotografía en blanco y negro de una mujer sonriente con la camiseta del Santos FC en la tribuna de un estadio
Naty Potira falleció el 26 de septiembre de 2026 en São Paulo a los 39 años a causa de un cáncer de cuello uterino (Instagram/@natypotira)
Guardar

Naty Potira murió el sábado 26 de septiembre de 2026 en São Paulo, a los 39 años, después de casi tres años de tratamiento por un cáncer de cuello uterino que se extendió a otras partes del cuerpo, informó CNN Brasil.

El Santos FC confirmó el fallecimiento mediante una publicación conjunta con la cuenta de la creadora de contenidos brasileña.

PUBLICIDAD

Potira había adquirido notoriedad entre los seguidores del equipo por los contenidos que compartía sobre partidos, viajes y encuentros de aficionados.

Su vínculo con el club era el centro de una actividad sostenida en redes sociales, donde también había contado distintos momentos de su atención médica.

Mujer sonriente sentada en la tribuna de un estadio con una camiseta negra y amarilla con el escudo del Santos FC y calzado deportivo blanco
El club Santos FC confirmó el fallecimiento de la creadora de contenidos y la definió como su eterna aficionada (Instagram/@natypotira)

Según publicó People, la creadora de contenidos murió después de haber recibido un diagnóstico de cáncer.

El Santos despidió a Potira como una de sus aficionadas más reconocidas

En su mensaje, el club definió a Natália Potira, conocida como Naty Potira, como su “eterna aficionada”. La publicación oficial abrió una serie de expresiones de pesar entre simpatizantes y personas relacionadas con la institución.

PUBLICIDAD

Fotografía en blanco y negro de una mujer sonriente que apunta con sus dedos hacia el escudo de su camiseta a rayas frente a un estadio
La creadora de contenidos trabajaba como comisaria de a bordo y difundía en redes sociales la vida cotidiana de la hinchada (Instagram/@santosfc)

La presencia de Potira en esa comunidad no se limitaba a las tribunas. De acuerdo con la cobertura de CNN Brasil, trabajaba como comisaria de a bordo y difundía escenas de la vida cotidiana de la hinchada, con partidos, viajes y reuniones vinculadas al equipo paulista.

También participó en SantosCast, el pódcast oficial de la entidad, junto al comunicador André Vasco. Esa aparición la incorporó a uno de los espacios institucionales del club fuera de la jornada deportiva.

Además de los partidos, sus publicaciones incluían imágenes de los preparativos y del ambiente en las tribunas, además de viajes para acompañar al equipo.

Carlo Ancelotti con chaqueta deportiva azul de Brasil posa junto a una mujer con pañuelo rosa en la cubierta de un barco sobre el mar
El diagnóstico de la enfermedad surgió en 2023 tras estudios de rutina e implicó sesiones de quimioterapia y radioterapia (Instagram/@natypotira)

Ese material mostraba una rutina vinculada al fútbol que trascendía el resultado de cada encuentro. También publicó contenidos de tono humorístico.

El diagnóstico llegó en 2023 y la enfermedad volvió a avanzar al año siguiente

Potira informó que había recibido el diagnóstico en 2023, después de realizarse estudios de rutina. El medio brasileño indicó que inició quimioterapia y radioterapia, dos tratamientos que usan medicamentos y radiación para combatir las células afectadas por el cáncer.

Tres personas posan sonriendo en un interior: una mujer con camiseta amarilla, Romário con camiseta blanca y Ronaldo con camiseta roja
La detección de metástasis en 2024 derivó en una nueva etapa de atención médica e internación a finales de agosto (Instagram/@natypotira)

En una etapa del proceso, comunicó que los tumores localizados en el cuello y el útero habían desaparecido.

Sin embargo, en 2024 anunció que debía retomar la atención médica tras detectarse una metástasis, es decir, la propagación de la enfermedad desde el lugar donde comenzó hacia otras zonas del cuerpo.

La enfermedad llegó luego a la zona abdominal. La información publicada por CNN Brasil señaló que Potira fue internada a fines de agosto y que permanecía sedada desde el 20 de septiembre, mientras recibía cuidados médicos.

Neymar viste ropa negra y hace un gesto con la mano junto a una mujer con la camiseta blanca del Santos FC en un campo de fútbol
La institución paulista convocó a sus simpatizantes a una cadena de oraciones cuando el cuadro de salud se agravó en septiembre (Instagram/@natypotira)

El estado de salud de la creadora motivó un pedido de oraciones del club durante septiembre. La entidad difundió ese mensaje cuando su cuadro se había agravado.

Neymar expresó su pesar después de acompañar a Potira durante el tratamiento

Entre las reacciones posteriores estuvo la de Neymar, futbolista del club. El delantero publicó un mensaje de despedida en redes sociales en el que le deseó que descansara en paz y alentaría al equipo desde arriba, según recogió el medio brasileño.

Una captura de pantalla de Instagram con una fotografía en blanco y negro de una mujer con la camiseta del Santos FC y texto en portugués
Neymar incluyó la frase "¡Anímanos desde allá arriba!" en su dedicatoria a Potira (Instagram/@neymarjr)

El vínculo entre el jugador y Potira ya había tenido gestos públicos. Veja, revista brasileña, informó que Neymar le regaló una camiseta del club y le dedicó una victoria durante el período en que ella se sometía al tratamiento. Esas acciones se sumaron al respaldo del entorno santista.

Temas Relacionados

Santos FCSão PauloMuerte De InfluencerBrasilInfluencerFallecimientoRedes SocialesCáncerCáncer De Cuello UterinoNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel abatió a Izz al-Din al-Beik, jefe de la Brigada Norte del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, atribuyeron al miliciano la participación en la planificación de ataques y el reclutamiento de mujaidines

Israel abatió a Izz al-Din al-Beik, jefe de la Brigada Norte del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Un ataque en un colegio de Eslovaquia dejó al menos un muerto y dos heridos

La víctima, de 61 años, había sufrido una herida con arma blanca, dijeron los servicios de emergencias

Un ataque en un colegio de Eslovaquia dejó al menos un muerto y dos heridos

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles balísticos contra zonas civiles e instalaciones clave en Ucrania

Las autoridades informaron que una persona sufrió heridas, mientras los proyectiles impactaron también el transporte público durante la incursión nocturna, según el primer balance de la Fuerza Aérea ucraniana

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles balísticos contra zonas civiles e instalaciones clave en Ucrania

A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Los intermediarios cataríes “presentaron ideas y las discutimos; tienen previsto plantear el asunto una vez más a la parte estadounidense, tras lo cual se nos comunicará la respuesta definitiva” de Washington, declaró a última hora del lunes el canciller del régimen iraní, Abbas Araqchi

A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero”

“Hay muchas más noticias que saldrán sobre esto en los próximos días”, afirmó el secretario de Estado estadounidense. “Solo hay hasta cierto punto que puedo decir ahora sobre ello, aparte de que esto fue algo muy serio y que recibió una respuesta apropiada”, agregó

Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Director de Policía de Suchiapa es detenido tras fuga de un presunto narcomenudista

Director de Policía de Suchiapa es detenido tras fuga de un presunto narcomenudista

Muere a los 92 años el director Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Pasajera y conductor de bus de la empresa Machu Picchu son dados de alta luego de ataque armado

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: Manuela besará a Alejo ante Luisa y Pedrito leerá la libreta de Genaro

DEPORTES

Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

“Frena muy tarde”: el paso a paso de la maniobra de Franco Colapinto que terminó con el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú

Ailín Pérez celebró con un provocativo video: subió al 2° del ranking y podría ser la primera argentina en pelear por un título de UFC en la historia

ENTRETENIMIENTO

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

“No me imagino formando parte de otra serie de Taylor Sheridan”: Zoe Saldaña detalló la exigencia de protagonizar “Lioness”

“Toy Story 5″ alcanza 20 millones de visualizaciones en Disney+ en solo cinco días y entra entre los mayores estrenos de películas de la plataforma

100 dominadas, carreras extenuantes y la rivalidad con Chris Hemsworth: los extremos entrenamientos de Tom Hiddleston