Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

Naty Potira falleció el 26 de septiembre de 2026 en São Paulo a los 39 años a causa de un cáncer de cuello uterino (Instagram/@natypotira)

Guardar

Naty Potira murió el sábado 26 de septiembre de 2026 en São Paulo, a los 39 años, después de casi tres años de tratamiento por un cáncer de cuello uterino que se extendió a otras partes del cuerpo, informó CNN Brasil.

El Santos FC confirmó el fallecimiento mediante una publicación conjunta con la cuenta de la creadora de contenidos brasileña.

PUBLICIDAD

Potira había adquirido notoriedad entre los seguidores del equipo por los contenidos que compartía sobre partidos, viajes y encuentros de aficionados.

Su vínculo con el club era el centro de una actividad sostenida en redes sociales, donde también había contado distintos momentos de su atención médica.

El club Santos FC confirmó el fallecimiento de la creadora de contenidos y la definió como su eterna aficionada (Instagram/@natypotira)

Según publicó People, la creadora de contenidos murió después de haber recibido un diagnóstico de cáncer.

El Santos despidió a Potira como una de sus aficionadas más reconocidas

En su mensaje, el club definió a Natália Potira, conocida como Naty Potira, como su “eterna aficionada”. La publicación oficial abrió una serie de expresiones de pesar entre simpatizantes y personas relacionadas con la institución.

PUBLICIDAD

La creadora de contenidos trabajaba como comisaria de a bordo y difundía en redes sociales la vida cotidiana de la hinchada (Instagram/@santosfc)

La presencia de Potira en esa comunidad no se limitaba a las tribunas. De acuerdo con la cobertura de CNN Brasil, trabajaba como comisaria de a bordo y difundía escenas de la vida cotidiana de la hinchada, con partidos, viajes y reuniones vinculadas al equipo paulista.

También participó en SantosCast, el pódcast oficial de la entidad, junto al comunicador André Vasco. Esa aparición la incorporó a uno de los espacios institucionales del club fuera de la jornada deportiva.

Además de los partidos, sus publicaciones incluían imágenes de los preparativos y del ambiente en las tribunas, además de viajes para acompañar al equipo.

PUBLICIDAD

El diagnóstico de la enfermedad surgió en 2023 tras estudios de rutina e implicó sesiones de quimioterapia y radioterapia (Instagram/@natypotira)

Ese material mostraba una rutina vinculada al fútbol que trascendía el resultado de cada encuentro. También publicó contenidos de tono humorístico.

El diagnóstico llegó en 2023 y la enfermedad volvió a avanzar al año siguiente

Potira informó que había recibido el diagnóstico en 2023, después de realizarse estudios de rutina. El medio brasileño indicó que inició quimioterapia y radioterapia, dos tratamientos que usan medicamentos y radiación para combatir las células afectadas por el cáncer.

La detección de metástasis en 2024 derivó en una nueva etapa de atención médica e internación a finales de agosto (Instagram/@natypotira)

En una etapa del proceso, comunicó que los tumores localizados en el cuello y el útero habían desaparecido.

Sin embargo, en 2024 anunció que debía retomar la atención médica tras detectarse una metástasis, es decir, la propagación de la enfermedad desde el lugar donde comenzó hacia otras zonas del cuerpo.

PUBLICIDAD

La enfermedad llegó luego a la zona abdominal. La información publicada por CNN Brasil señaló que Potira fue internada a fines de agosto y que permanecía sedada desde el 20 de septiembre, mientras recibía cuidados médicos.

La institución paulista convocó a sus simpatizantes a una cadena de oraciones cuando el cuadro de salud se agravó en septiembre (Instagram/@natypotira)

El estado de salud de la creadora motivó un pedido de oraciones del club durante septiembre. La entidad difundió ese mensaje cuando su cuadro se había agravado.

Neymar expresó su pesar después de acompañar a Potira durante el tratamiento

Entre las reacciones posteriores estuvo la de Neymar, futbolista del club. El delantero publicó un mensaje de despedida en redes sociales en el que le deseó que descansara en paz y alentaría al equipo desde arriba, según recogió el medio brasileño.

PUBLICIDAD

Neymar incluyó la frase "¡Anímanos desde allá arriba!" en su dedicatoria a Potira (Instagram/@neymarjr)

El vínculo entre el jugador y Potira ya había tenido gestos públicos. Veja, revista brasileña, informó que Neymar le regaló una camiseta del club y le dedicó una victoria durante el período en que ella se sometía al tratamiento. Esas acciones se sumaron al respaldo del entorno santista.