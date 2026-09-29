Trump firmó la orden que obliga a todas las agencias a integrarse a America.gov: qué cambia y cuándo

Trump definió America.gov como una herramienta para reducir los trámites y centralizar la relación entre los ciudadanos y las agencias federales. (America.gov)

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El martes 29 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó en Washington una orden ejecutiva que obliga a todas las agencias federales de Estados Unidos a conectar sus servicios al público con America.gov, el asistente con inteligencia artificial que presentó ese mismo día.

La firma se hizo en el Andrew W. Mellon Auditorium, con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Trump dijo que el proyecto arrancó el primer día de su mandato y que el resultado es “simple y también bello”.

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Donald Trump firmó la orden ejecutiva para que las agencias federales integren sus servicios públicos en America.gov. (Reuters)

La orden fija el alcance. Entran los servicios que se pueden gestionar en línea y atienden a más de 100.000 usuarios en un período de 12 meses. Quedan afuera la declaración de impuestos ante el IRS, el organismo recaudador de Estados Unidos, y los servicios sensibles para la seguridad nacional. El plazo es “lo antes posible”.

El texto encarga la operación del sitio a tres organismos. El primero es la Administración de Servicios Generales (GSA), que gestiona compras y servicios del gobierno federal. Los otros dos son el Estudio Nacional de Diseño y la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.

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“Con America.gov, el gobierno federal deja de interponerse en su camino y queda solo a su servicio”, dijo Trump. Lo definió como “una reinvención de su gobierno para el siglo XXI” y aclaró que no es “solo un sitio web”.

Qué se puede hacer hoy y qué llega después

La primera versión responde consultas. El usuario pregunta en lenguaje común y recibe respuestas tomadas de fuentes oficiales, con enlaces a la agencia que corresponde. No pide cuenta ni tiene publicidad. Trump anticipó mejoras en las próximas semanas y meses.

Una consulta sobre renovación de pasaporte en America.gov muestra los requisitos, tarifas y enlaces del Departamento de Estado. (America.go)

La hoja informativa de la Casa Blanca indica que la renovación de pasaportes y la inscripción en Medicare, el seguro de salud público para mayores de 65 años, se sumarán más adelante. Para eso el sitio va a integrarse con Login.gov, el sistema de identificación digital del gobierno federal, que permitirá iniciar sesión y completar trámites donde esté habilitado.

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Trump dio otros ejemplos: cambiar el apellido después del casamiento, reservar un lugar para acampar en un parque nacional y acceder a los beneficios de los veteranos.

Un asistente virtual en el sitio web America.gov explica los pasos e instrucciones para cambiar la dirección postal en Estados Unidos. (America.go)

Habló de “decenas de miles” de sitios federales y de más de 10.000 formularios para trámites básicos. Según sus cifras, los estadounidenses dedican 10 mil millones de horas por año al papeleo con el Estado.

“Quien haya usado Grok, Gemini o ChatGPT va a entender al instante cómo usar America.gov”, afirmó.

Quién construyó el sitio

El proyecto lo lidera Joe Gebbia, cofundador de Airbnb y primer jefe de diseño del gobierno de Estados Unidos. Gebbia dirige el Estudio Nacional de Diseño, que Trump creó en 2025. Describió la plataforma como “un conserje para orientarse dentro del gobierno”.

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El sitio se integrará con Login.gov para permitir el acceso a trámites que requieran identificación digital. (America.gov)

En su discurso, el presidente le agradeció a Elon Musk, a quien atribuyó haber imaginado la transformación del gobierno a través de la tecnología. En el acto, estuvieron también Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin. El orador motivacional Tony Robbins presentó el sitio en vivo.

Privacidad y superinteligencia en el discurso oficial

Sobre la privacidad, Trump aseguró que el sistema no recolecta ni almacena datos personales y que “la conversación desaparece cuando uno se va”. Agregó que el sitio “en teoría” no puede ser hackeado y que, si alguien encuentra la forma, el gobierno va a responder. Según Newsweek, el sitio no informa qué modelo de IA genera las respuestas.

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El presidente sostuvo que la plataforma no almacena datos personales y que las conversaciones desaparecen al cerrar la sesión. (America.gov)

La hoja oficial describe America.gov como una aplicación de “superinteligencia” (SI, por su sigla en inglés). Es el nombre que Trump fijó para la inteligencia artificial en los documentos del gobierno. Lo anunció la semana pasada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el argumento de que la palabra “artificial” la hace sonar falsa.

En el acto, volvió sobre la competencia con China. “Quien gane la superinteligencia gana”, dijo, y sostuvo que no va a frenar el crecimiento de una tecnología que considera más grande que la revolución industrial.

Después del lanzamiento, Trump recibió en la Casa Blanca a directivos de la industria. Entre ellos estuvieron Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Alphabet, Satya Nadella de Microsoft, Dario Amodei de Anthropic y Huang, según NBC News.

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La promesa de America.gov se va a medir en trámites completados, no en consultas respondidas, y esa parte depende de que cada agencia se conecte.