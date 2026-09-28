Posibles restos de un naufragio de 1884 aparecieron en la costa de Massachusetts luego de las tormentas del noreste

Un gran fragmento de madera con piezas de hierro emergió en la costa de Nantucket, Massachusetts. Se presume que los restos pertenecen a la goleta Warren Sawyer, embarcación que naufragó en esa misma área costera en diciembre de 1884 (X/@ACKCurrent)

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Un fragmento de madera con herrajes de hierro oxidado emergió el sábado en la costa sur de Nantucket, Massachusetts, arrastrado por las olas de una tormenta nor’easter que azotó el litoral de la región con vientos de hasta 96 kilómetros por hora (60 millas por hora).

Según Jascin N. Leonardo Finger, subdirectora de la Maria Mitchell Association, la pieza corresponde con alta probabilidad a los restos del Warren Sawyer, una goleta de tres mástiles que naufragó en esa misma zona el 22 de diciembre de 1884.

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El hallazgo fue documentado por el medio local The Nantucket Current, que publicó imágenes del fragmento en redes sociales. En el material se observaban vigas gruesas de madera unidas con lo que parecen ser clavos de gran tamaño, con el océano Atlántico batiendo en el fondo.

La erosión acelerada que el temporal produjo en las inmediaciones de Point of Breakers —también conocido como “the sewer beds”— habría expuesto la pieza, que permanecía enterrada bajo la arena de la playa de Miacomet.

La erosión provocada por el temporal en Point of Breakers expuso la estructura que permanecía sepultada bajo la arena (Nantucket Current)

El Warren Sawyer naufragó en la noche del 22 de diciembre de 1884

El Warren Sawyer zarpó de Nueva Orleans con destino a Boston llevando algodón y chatarra de hierro. Vientos huracanados lo desviaron de su rumbo y lo encallaron en la costa sur de Nantucket.

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De acuerdo con una crónica publicada por el periódico local The Inquirer and Mirror el 10 de enero de 1885, la goleta soportó “olas despiadadas” que partieron el mástil en dos frente a una multitud que, desde la orilla, observaba la escena.

Un rescatista corrió hasta el borde del agua y lanzó un cabo que cayó sobre la embarcación, lo que permitió salvar a la tripulación. El capitán y los otros siete tripulantes a bordo sobrevivieron; parte de la carga también fue recuperada.

El rescate estuvo a cargo de los salvavidas de la Surfside Lifesaving Station, según otra versión del mismo episodio publicada en The Inquirer and Mirror en 1945. “Con la goleta sacudiéndose bajo el impacto de las olas, mantener la tensión del cabo fue una tarea difícil, pero los experimentados salvavidas trabajaron sin descanso y, al amanecer del 23, todos habían sido puestos a salvo en la playa”, recogió ese texto.

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La embarcación zarpó en diciembre de 1884 desde Nueva Orleans hacia Boston con un cargamento de algodón y chatarra de hierro antes de encallar (Nantucket Current)

Investigadores no pueden afirmar con certeza absoluta que el fragmento pertenece al Warren Sawyer

No es la primera vez que el mar devuelve piezas de este tipo en las cercanías de Miacomet Beach. En diciembre de 2022, una residente que paseaba a su perro encontró otra sección de madera en el mismo tramo de costa.

Estudios posteriores del arqueólogo estatal David Robinson, citados por The Nantucket Current en febrero de 2023, indicaron que se trataba probablemente de un segmento del casco de la proa inferior de la goleta.

Sin embargo, investigadores del Egan Maritime Institute —organización dedicada a preservar el patrimonio marítimo de la isla— advirtieron en ese momento que no podían afirmar con “completa certeza” que los restos correspondían al Warren Sawyer. Señalaron la existencia de otros naufragios en la misma zona y una inconsistencia en el herraje de fijación del casco como factores que impedían una identificación definitiva.

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Investigadores del Egan Maritime Institute señalaron la presencia de otros naufragios en la zona que impiden confirmar la identidad del buque (X/@ACKCurrent)

Nantucket registró más de 700 naufragios en sus aguas durante el siglo XIX

Para Leonardo Finger, el hallazgo tiene un valor que va más allá de la arqueología. “La gente a veces olvida que vivimos a 45 kilómetros (28 millas) mar adentro y lo que era la vida aquí”, declaró a The New York Times. Además añadió: “Creo que esto es un recordatorio desafortunado, pero valioso”.

El Nantucket Shipwreck & Lifesaving Museum contabiliza más de 700 naufragios en las aguas que rodean la isla durante el siglo XIX, un período en que los pobladores de Nantucket tenían por costumbre rescatar objetos de los barcos destrozados que llegaban a la orilla. El naufragio del Warren Sawyer fue uno de los cientos de episodios que jalonaron esa época.

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El museo local contabiliza más de setecientos naufragios registrados en las aguas de la isla durante el siglo XIX (X/@ACKCurrent)

El nor’easter dejó decenas de miles de hogares sin electricidad en el noreste estadounidense

La misma tormenta que sacó a la luz el fragmento provocó inundaciones costeras en Nueva Jersey, interrumpió más de 1.900 vuelos y dejó sin electricidad a decenas de miles de personas en el noreste del país, según datos de CNN.

Las condiciones empeoraron hacia la marea alta del sábado por la noche, con lluvias intensas que afectaron también a la ciudad de Nueva York.