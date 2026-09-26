La tormenta se acerca a la costa este de EEUU y pone a varias zonas bajo alerta por inundaciones y fuertes vientos

Un nor’easter afecta la costa noreste de Estados Unidos con lluvias, oleaje y ráfagas de viento de hasta 97 km/h desde Nueva Jersey hasta Massachusetts. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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La costa noreste de Estados Unidos enfrentaba este sábado 26 de septiembre los efectos de un nor’easter que dejó advertencias por inundación costera, lluvias, oleaje y vientos de hasta 97 km/h en áreas desde Nueva Jersey hasta Massachusetts. El sistema permanecía sobre el Atlántico, al este de las Carolinas, y los organismos meteorológicos esperaban que sus impactos continuaran al menos hasta el domingo 27 de septiembre, con mayor riesgo en comunidades cercanas al litoral, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Los gobiernos de Nueva Jersey y Nueva York declararon estados de emergencia en los condados con mayor exposición, mientras las oficinas regionales del Servicio Meteorológico Nacional, conocido como NWS por su sigla en inglés, mantuvieron advertencias para sectores de Nueva Jersey, Long Island, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. Las autoridades prevén que los ciclos de marea alta, sumados a vientos persistentes desde el noreste, puedan inundar caminos, estacionamientos, viviendas y comercios situados en zonas bajas, de acuerdo con el NWS.

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El temporal había sido anticipado el viernes como una amenaza para la costa este, pero durante la mañana del sábado ya se registraban lluvia, niebla y viento en parte de Massachusetts. La estación meteorológica de Plymouth informó ráfagas de 58 km/h, mientras el aeropuerto Logan de Boston reportó lluvia y visibilidad reducida. El fenómeno es una tormenta extratropical y no un ciclón tropical, por lo que su seguimiento está a cargo de oficinas regionales del NWS y no del Centro Nacional de Huracanes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Dónde se encuentra la tormenta que afecta a la costa este de Estados Unidos

El centro de la baja presión se ubicaba al este de las Carolinas durante la madrugada del sábado, sobre el océano Atlántico. La oficina del NWS en Gray, Maine, informó que el sistema avanzaba lentamente hacia el norte y que podría quedar casi estacionario al sur de Nueva Inglaterra y frente a la costa del Atlántico medio durante el fin de semana, según la oficina del NWS en Gray.

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El Centro de Predicción Oceánica del NWS había situado la noche del viernes la baja presión a unos 445 kilómetros al este-noreste de Cape Charles, Virginia. El pronóstico oficial indicaba un desplazamiento lento hacia el norte y noroeste, con una aproximación al área comprendida entre Long Island occidental y Nueva Jersey durante la noche del sábado, de acuerdo con el Centro de Predicción Oceánica.

La oficina del NWS en Mount Holly, Nueva Jersey, señaló que los modelos meteorológicos mostraban una trayectoria más cercana a tierra que la prevista en informes anteriores. El organismo indicó que el centro del nor’easter podría retroceder hacia Nueva Jersey entre el sábado y la noche del sábado, antes de perder fuerza el domingo y alejarse gradualmente a comienzos de la próxima semana, según el NWS de Mount Holly.

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El fenómeno meteorológico es una tormenta extratropical y no un ciclón tropical, por lo que su seguimiento corresponde a las oficinas regionales del Servicio Meteorológico Nacional. (REUTERS/Jordan Tovin)

Qué zonas están bajo alerta por inundación costera y vientos fuertes

El NWS mantenía una advertencia por inundación costera hasta las 18:00 del domingo para zonas de Nueva York, Long Island, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut. Para los condados costeros de Fairfield y New Haven, en Connecticut, y para el sur de Westchester, en Nueva York, el pronóstico contempla entre 0,6 y 0,9 metros de agua sobre el nivel del suelo en los lugares más vulnerables, de acuerdo con el NWS de Nueva York.

La advertencia establece que el agua puede alcanzar calles, estacionamientos, parques, viviendas y negocios cercanos a la costa. El NWS alertó sobre la posibilidad de cierres de caminos y señaló que las inundaciones pueden avanzar hacia el interior a través de bahías y ríos afectados por las mareas. En sectores urbanos, el riesgo aumenta en áreas donde el drenaje no puede absorber el volumen de agua durante los períodos de pleamar, según el NWS de Nueva York.

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En Nueva Jersey, el NWS emitió advertencias para Ocean y el sureste de Burlington, con previsiones de entre 0,6 y 0,9 metros de inundación en zonas bajas cercanas a costas y cursos de agua sujetos a las mareas. La agencia indicó que algunos sectores podrían quedar aislados y que el nivel del agua puede causar daños en infraestructura, además de afectar rutas y accesos en comunidades costeras, de acuerdo con el NWS de Mount Holly.

Las autoridades también mantienen avisos de viento para partes de Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania y Nueva York. En esas zonas, el pronóstico contempla vientos del norte de entre 24 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 72 km/h en áreas interiores y valores mayores cerca del litoral. El NWS advirtió que las ráfagas pueden desplazar objetos sin asegurar, desprender ramas y ocasionar cortes aislados de electricidad, según el NWS de Mount Holly.

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Massachusetts y Rhode Island enfrentan ráfagas de hasta 97 km/h

Las advertencias por vientos fuertes seguían vigentes hasta las 08:00 del domingo en sectores del este, noreste y sudeste de Massachusetts, así como en partes de Rhode Island. El NWS prevé vientos del noreste de entre 32 y 48 km/h, con ráfagas de hasta 97 km/h en comunidades expuestas, incluidas Boston, Gloucester, Plymouth, Cape Cod, Nantucket y Martha’s Vineyard, de acuerdo con el NWS de Boston y Norton.

El organismo informó que la fuerza del viento puede derribar árboles y líneas eléctricas, además de afectar la circulación de vehículos altos. Las autoridades esperan interrupciones eléctricas en sectores costeros y recomendaron a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados o desplazados por las ráfagas, según el NWS de Boston y Norton.

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También permanecían activas una advertencia por inundación costera y un aviso por oleaje hasta las 20:00 del domingo para sectores de Massachusetts y Rhode Island. El NWS pronosticó olas rompientes de entre 1,8 y cuatro metros, junto con inundaciones menores y focos de inundación moderada durante varios ciclos de marea alta, de acuerdo con el NWS de Boston y Norton.

La agencia precisó que la mayor amenaza costera se concentraba al sur de Boston, Cape Cod y las islas. La persistencia del viento desde el noreste puede dificultar el descenso del agua después de cada marea alta y prolongar los anegamientos en áreas bajas. El aviso también contempla erosión en playas y daños en infraestructuras situadas junto al mar, según el NWS de Boston y Norton.

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Las inundaciones costeras pueden alcanzar entre 0,6 y 0,9 metros sobre el nivel del suelo en las zonas más vulnerables de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey. (REUTERS/Mike Segar)

Nueva Jersey y Nueva York declararon estados de emergencia

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia desde las 17:00 del viernes en los condados de Atlantic, Burlington, Cape May, Cumberland, Middlesex, Monmouth, Ocean y Salem. La medida activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia y reforzó la coordinación entre organismos estatales, policías, autoridades ambientales, equipos de transporte y oficinas locales, según la Oficina de la Gobernadora de Nueva Jersey.

“Esta tormenta del noreste traerá vientos dañinos, fuertes lluvias, inundaciones costeras considerables y erosión de playas”, afirmó Sherrill en el comunicado oficial. La gobernadora indicó que los ocho condados incluidos enfrentaban el mayor nivel de exposición, aunque el Estado mantendría el monitoreo sobre el resto del territorio ante cambios en la trayectoria o en la intensidad del sistema, de acuerdo con la Oficina de la Gobernadora de Nueva Jersey.

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En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul firmó una declaración de emergencia por desastre para Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond, Suffolk y Westchester, además de condados contiguos. La orden cita riesgos de lluvia intensa, viento fuerte e inundación costera que pueden causar interrupciones del transporte, cierres viales, apagones y daños a propiedades públicas y privadas, según la Oficina de la Gobernadora de Nueva York.

La medida permite aplicar el plan estatal de respuesta ante emergencias y movilizar recursos para asistir a los gobiernos locales. La orden también flexibiliza de manera temporal normas sobre las horas de servicio de conductores de vehículos comerciales, con el objetivo de facilitar el ingreso de cuadrillas que trabajen en la restauración de electricidad si el temporal provoca daños en la red, de acuerdo con la Oficina de la Gobernadora de Nueva York.

Qué se espera para el domingo 27 de septiembre

El NWS prevé que las lluvias y los vientos persistan durante la noche del sábado y el domingo en Nueva Jersey, Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. En Long Island continúan una advertencia por viento hasta las 06:00 del domingo y una advertencia por inundación costera hasta las 18:00, mientras que Massachusetts y Rhode Island mantienen alertas por oleaje, inundaciones y viento hasta el final de la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La evolución de la baja presión definirá las áreas con mayores acumulados de lluvia, los niveles de marea y la fuerza de las ráfagas. Las autoridades recomiendan evitar rutas cubiertas por agua, consultar las alertas de cada jurisdicción y verificar cambios en los servicios de transporte o electricidad. Los próximos ciclos de marea serán determinantes para establecer el alcance de las inundaciones costeras y las restricciones que puedan mantenerse durante el domingo, de acuerdo con el NWS.