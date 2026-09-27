La ex-Miss Francia corre 300 kilómetros entre Caen y París para recaudar fondos contra el Alzheimer: “Quiero conseguir la mayor cantidad posible”

Amandine Petit y el ciclista Frédéric de Lanouvelle salieron el 27 de septiembre rumbo a París, en una travesía de cuatro jornadas (@amandinepetitoff)

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Amandine Petit, Miss Francia 2021, y el periodista y ciclista Frédéric de Lanouvelle partieron este domingo 27 de septiembre desde el ayuntamiento de Caen para completar un recorrido de cerca de 300 kilómetros a pie y en bicicleta hasta París, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el Alzheimer.

La travesía solidaria, bautizada “Caen-París contra el olvido”, se desarrolla en cuatro etapas y concluirá el miércoles 30 de septiembre en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière.

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El proyecto concreta un compromiso que Petit, natural de Normandía y aficionada al trail running, había asumido después de convertirse en Miss Francia. Antes de iniciar el recorrido explicó a France 3 Normandie: “Prometí, cuando me convertí en Miss Francia, que haría este reto por el Alzheimer para hacer avanzar la investigación médica”. La iniciativa tiene además una dimensión personal: su abuela falleció a causa de la enfermedad.

Dos historias similares se cruzaron en una gala benéfica en París

La iniciativa organizada por los dos deportistas equivale a unos 1.700 dólares y pretende elevar los aportes durante las cuatro etapas (Captura de video)

El origen de la iniciativa se remonta a abril de 2026, cuando ambos se conocieron durante una gala de la Fundación de Investigación contra el Alzheimer en el Olympia de París. De Lanouvelle, periodista de 47 años y poseedor de dos récords mundiales en bicicleta, perdió a su madre a causa de un Alzheimer de inicio precoz.

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“Nos encontramos hace seis meses en esa gala. Él perdió a su madre, nos entendimos de inmediato y dijimos que podríamos unir fuerzas: él con su gusto por la superación, yo con mi comunidad”, explicó la ex Miss a Le Parisien. Petit, que cumple 29 años el 30 de septiembre —el día previsto para su llegada a la capital—, también destacó la importancia de mantenerse activa físicamente.

La actividad física forma parte de los hábitos asociados con una reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia, aunque no implica por sí sola una prevención directa del Alzheimer. Las directrices actualizadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyen la inactividad física entre los factores de riesgo modificables sobre los que es posible actuar a lo largo de la vida.

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La travesía se enmarca en “Septembre Mauve” —Septiembre Malva—, el mes de movilización impulsado en Francia para sensibilizar sobre el Alzheimer y respaldar la investigación. Petit participa además como embajadora de la Fondation Recherche Alzheimer, organización que apoya proyectos científicos sobre esta enfermedad y patologías relacionadas.

Según datos difundidos por la propia fundación, 1,4 millones de personas viven en Francia con Alzheimer o enfermedades relacionadas, una cifra que refleja la magnitud del desafío sanitario.

El recorrido de cerca de 300 kilómetros pasa por Rouen y Saint-Germain-en-Laye

La patología neurodegenerativa figura entre las principales causas de dependencia en adultos mayores del país y motiva el Septiembre Malva (Captura de video)

El desafío comenzó a las 10 de la mañana frente al ayuntamiento de Caen. La primera parte incluyó un trayecto de 21 kilómetros a pie antes de continuar en bicicleta. Durante los cuatro días, Petit y De Lanouvelle alternarán ambas modalidades y pasarán por Pont-Audemer, Rouen y Saint-Germain-en-Laye antes de llegar a París.

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Las fuentes que presentan la iniciativa describen el trayecto total como de cerca de 300 kilómetros, por lo que se evita un desglose de distancias parciales que arrojaría una cifra superior y no coincide con la extensión comunicada por los organizadores.

A lo largo del recorrido, el dúo se alojará en casas de particulares y alentó al público a sumarse a distintos tramos. “Ya sea por un kilómetro o más, vengan a correr, pedalear o simplemente alentarnos en el camino”, invitó Petit.

La última jornada, prevista para el 30 de septiembre, tendrá un punto de encuentro bajo la Torre Eiffel. Desde allí, cualquier persona podrá acompañarlos durante los siete kilómetros finales hasta la Pitié-Salpêtrière.

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La llegada al hospital funcionará como cierre simbólico del desafío, mientras que la recaudación está vinculada a la campaña de apoyo a la investigación contra el Alzheimer.

La colecta alcanzó los 1.750 euros durante el inicio de la travesía

La exparticipante de belleza invitó a corredores, ciclistas y acompañantes a sumarse al cierre del reto el 30 de septiembre (@amandinepetitoff)

Para canalizar las donaciones se habilitó una colecta solidaria vinculada al desafío y a la Fondation Recherche Alzheimer, destinada a respaldar proyectos de investigación sobre la enfermedad. La campaña forma parte de las acciones de Septembre Mauve promovidas por la organización.

Este domingo 27 de septiembre, las publicaciones disponibles situaban la recaudación en 1.750 euros, por lo que esa cifra debe entenderse como un monto parcial, sujeto a aumentar durante los cuatro días del recorrido.

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“Quiero levantar la mayor cantidad de fondos posible. Todos estamos concernidos por el Alzheimer”, afirmó Petit a Le Parisien. Los últimos siete kilómetros estarán abiertos a quienes quieran sumarse al recorrido hasta el hospital, donde la llegada está prevista para el 30 de septiembre, el mismo día en que la ex Miss Francia cumplirá 29 años.