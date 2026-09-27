Dos personas fueron hospitalizadas tras ser apuñaladas en su departamento en Miami

Efectivos de la Policía de Miami respondieron a una llamada por un incidente de violencia doméstica en el barrio de Brownsville (NBC6)

Guardar

Una mujer con una herida en el cuello y un hombre con lesiones de arma blanca fueron trasladados de urgencia al hospital, después de que efectivos de la Policía de Miami respondieran a un llamado de violencia doméstica en un edificio de apartamentos de Brownsville el sábado por la tarde, informó NBC South Florida.

La llamada al 911 ingresó cerca de las 14:20 e indicaba que un hombre sin camisa había cortado el cuello de una mujer con un cúter dentro de la vivienda ubicada en el bloque 1200 de la calle Northwest 61st Street, de acuerdo con el audio de despacho de emergencias difundido por el Miami Herald.

PUBLICIDAD

Unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami llegaron al cruce de Northwest 12th Avenue y 61st Street y hallaron a ambas víctimas con heridas aparentes de arma blanca.

Los dos fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital. Mientras que la mujer quedó internada en estado estable, el cuadro del hombre no fue informado públicamente por las autoridades locales.

El despacho de emergencias del 911 registró que un hombre hirió a una mujer en el cuello con un cúter (NBC6)

La policía investiga el vínculo entre las dos víctimas y no descarta cargos

La Policía de Miami confirmó que el episodio tiene carácter doméstico, aunque hasta el momento, no se logró confirmar la relación exacta entre las dos personas involucradas. Los detectives también trabajan para establecer la secuencia de los hechos.

PUBLICIDAD

Vecinos del complejo residencial consultados por NBC South Florida describieron a las personas del departamento como una pareja que discutía con frecuencia. “Da miedo porque uno viene para su casa pensando de que todo está tranquilo y te topas con esta escena”, declaró un vecino del lugar.

Hasta los últimos informe locales, no se anunciaron detenciones ni cargos formales en relación con el incidente.

Vecinos del complejo residencial señalaron a la policía que las dos personas involucradas discutían de manera frecuente (NBC6)

El arma usada podría derivar en cargos de agresión grave con arma mortal

El cúter utilizado en el ataque tiene implicaciones legales directas bajo la legislación del estado de Florida. La Sección 784.045 del estatuto estatal tipifica la agresión grave con arma mortal como un delito de segundo grado, con penas de hasta 15 años de prisión y USD 10.000 en multas, según información recopilada por Hoodline.

PUBLICIDAD

Si la causa se procesa como batería doméstica con lesiones físicas, las pautas de sentencia establecen un mínimo obligatorio de cinco días de cárcel, la finalización de un programa de intervención para agresores de 29 semanas y antecedentes penales permanentes que los jueces de Florida no pueden expungir.

Miami-Dade registró más de 7.400 delitos de violencia doméstica en 2024

El episodio ocurre en un contexto de violencia doméstica persistente en el condado. Miami-Dade registró 7.464 delitos de este tipo a lo largo de 2024, de acuerdo con el informe Status of Women in Miami-Dade County 2025, elaborado por el propio condado.

Las estadísticas de la Fiscalía del Estado muestran que las mujeres representan entre el 72% y el 73% de las víctimas en los casos procesados.

PUBLICIDAD

El condado de Miami-Dade contabilizó 7.464 delitos de violencia doméstica durante el año 2024 (Facebook: Miami-Dade Police Department)

A principios de este mes, un hombre de 75 años fue detenido bajo cargos de intento de homicidio y batería doméstica después de que la policía determinara que apuñaló a su esposa mientras dormía y la golpeó repetidamente hasta que ella logró desarmarlo, repasó Hoodline.

En esa misma semana, otro hombre recibió dos puñaladas en el pecho cerca de NW 7th Avenue y fue llevado al Ryder Trauma Center, el único centro de trauma de nivel I verificado del condado, que atiende aproximadamente 3.500 casos de emergencia traumática al año, cerca del 30% de ellos por heridas penetrantes como cuchilladas o disparos.

PUBLICIDAD

Los cúteres aparecieron como arma en disputas domésticas anteriores en el sur de Florida. En abril de 2018, un hombre atacó a su pareja con uno dentro de un vehículo estacionado; un transeúnte intervino con un carrito de supermercado para quitarle el arma y la víctima sobrevivió tras ser trasladada de urgencia, según indicó WSVN 7News.

La investigación del reciente caso permanece abierta y las autoridades no publicaron actualizaciones adicionales sobre posibles imputaciones.