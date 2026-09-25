Trump cierra la visita de Estado de Xi Jinping a Washington con un recorrido por los Archivos Nacionales y los símbolos de EEUU

Trump cerrará la visita de Estado de Xi Jinping a Washington con un recorrido por los Archivos Nacionales y los símbolos de EEUU (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará este viernes al líder chino, Xi Jinping, a los Archivos Nacionales de Washington, donde le mostrará la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos, en la última jornada de una visita de Estado de tres días marcada por los encuentros entre ambos mandatarios y por la falta de avances significativos en asuntos como el comercio y la seguridad de la inteligencia artificial.

La visita a los Archivos Nacionales será la última actividad de Xi en Washington antes de abandonar Estados Unidos. El recorrido tendrá lugar en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, una fecha que Trump vinculó con su intención de mostrar al líder chino documentos y objetos centrales de la historia estadounidense.

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Trump afirmó el jueves que quería mostrarle a Xi “algunos de los mayores tesoros de esa orgullosa historia”. El presidente estadounidense también señaló que buscaba enseñarle objetos relacionados con la historia de las relaciones entre Estados Unidos y China.

“Así como nuestros antepasados cruzaron el océano hace siglos para comerciar, aprender y construir un mundo mejor, nuestros dos países hacen prácticamente lo mismo, y estamos muy orgullosos de ello”, afirmó Trump.

Los Archivos Nacionales conservan algunos de los principales documentos fundacionales de Estados Unidos, entre ellos la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos. El edificio cuenta además con una exposición especial titulada “La historia estadounidense”, que conmemora el aniversario y presenta logros y avances del país junto con imágenes de algunos de sus momentos más oscuros.

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Trump afirmó el jueves que quería mostrarle a Xi “algunos de los mayores tesoros de esa orgullosa historia” (REUTERS)

China no se pronunció sobre la visita a los archivos, pero analistas citados por Reuters señalaron que Xi podría estar interesado en ver documentos relacionados con la decisión de Estados Unidos de reconocer a la República Popular China en lugar de Taiwán en 1979.

El recorrido de Xi por los archivos será la culminación de una visita de Estado que incluyó actividades oficiales, reuniones privadas y encuentros destinados a reforzar la relación entre las dos mayores economías del mundo.

El jueves, Trump ya mostró a Xi una copia de la Declaración de Independencia que se encuentra colgada en la pared del Despacho Oval. El gesto formó parte de una jornada en la que el mandatario estadounidense también ofreció al presidente chino un recorrido personal por algunas de las instalaciones de la Casa Blanca.

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Trump le enseñó una galería con retratos de presidentes estadounidenses, una plataforma de aterrizaje para helicópteros de granito de 30 metros de largo y el salón de baile de la Casa Blanca, que todavía se encuentra en construcción. En paralelo, la primera dama estadounidense, Melania Trump, y la esposa de Xi, Peng Liyuan, visitaron el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian.

La jornada del viernes comenzará en la Casa Blanca, donde Trump y Melania recibirán a Xi y Peng para tomar el té. El encuentro tuvo lugar después de la cena de gala ofrecida por los Trump el jueves por la noche, a la que asistieron importantes figuras de la industria tecnológica.

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Donald Trump elogió la relación entre Estados Unidos y China durante una cena de Estado con Xi Jinping en la Casa Blanca (REUTERS)

La agenda de la visita también incluyó una reunión privada de 90 minutos entre Trump y Xi. Según el comunicado oficial difundido por el Gobierno chino, ambos mandatarios abordaron asuntos vinculados con Medio Oriente, Ucrania y la península coreana. La Casa Blanca todavía no proporcionó información sobre el contenido de esas conversaciones.

(Con información de Associated Press y REUTERS)