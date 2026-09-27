Aleksandar Vucic renunció a la presidencia de Serbia para postularse como candidato a primer ministro

Aleksandar Vucic anunció su renuncia a la presidencia de Serbia tras mantenerse en el cargo desde 2017. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

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El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció este domingo su renuncia al cargo que ocupaba desde 2017, en una decisión que le abre la puerta a convertirse en primer ministro si su organización política, el Partido Progesista Serbio (SNS, por sus siglas en inglés), logra formar gobierno tras las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre. El anuncio se produjo ante cientos de simpatizantes congregados frente a la sede presidencial, en el centro de Belgrado, capital del país balcánico.

“Firmo ahora el siguiente texto: ‘Con base en el artículo 116, párrafo 5 de la Constitución de la República de Serbia, renuncio al cargo de Presidente de la República’”, declaró Vucic. La renuncia se hará efectiva este lunes, cuando el ahora ex mandatario entregue sus funciones a la nueva jefa de Estado interina.

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De acuerdo con la Constitución de Serbia, la titular del Parlamento, Ana Brnabić, asumirá como presidenta interina hasta que se elija a un sucesor. El proceso debe completarse dentro de los 90 días posteriores a la dimisión, con una campaña de entre 30 y 60 días de duración.

“Así pues, a finales de diciembre tendremos que celebrar las elecciones presidenciales, la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y antes de eso, como saben, el 25 de octubre tenemos las elecciones parlamentarias”, precisó Vucic.

Vucic justificó su dimisión como un acto de equidad frente a sus rivales políticos en el proceso electoral. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Agregó que incluso otros jefes de Estado extranjeros le preguntaron por qué renunciaba a un cargo que nadie antes había dejado voluntariamente. Según su propia explicación, la medida respondió a un criterio de equidad frente a sus rivales políticos: “Para mí, la democracia como forma de régimen político es muy importante”, sostuvo.

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La votación legislativa enfrentará a la coalición encabezada por el SNS con Students Win, movimiento surgido de las protestas estudiantiles contra la corrupción que se extienden desde hace casi dos años, y con European Serbia, una alianza de partidos opositores de orientación proeuropea. Ninguno de los dos espacios había confirmado, hasta el momento del anuncio, a sus candidatos para la carrera presidencial de fin de año.

El jefe de Estado serbio acusó a esos sectores de rehuir el debate público. Dijo que aceptó una invitación de la televisión estatal para confrontar directamente con sus opositores, quienes declinaron participar.

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“Ambos se negaron, y mañana les dirán que probablemente no estuvieron en los medios y que no tuvieron la oportunidad de hablar”, afirmó, y consideró que “irse a la cama no es democracia” frente a la posibilidad de un debate abierto.

Serbia celebrará elecciones parlamentarias el 25 de octubre y la primera vuelta de las presidenciales a finales de diciembre. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Gestión económica

Durante su discurso, Vucic repasó los indicadores económicos de su gestión, que se extendió entre la jefatura de gobierno y la presidencia. Recordó que la tasa de desempleo alcanzaba 25,9% en 2012, con un 54% entre los jóvenes, y que la deuda pública representaba entonces el 77% del producto interno bruto. “Hoy, gracias a ustedes, queridos ciudadanos de Serbia, Serbia es un país con una deuda baja”, afirmó, y precisó que ese indicador se ubica ahora en 43% del PIB, frente a un promedio de 84,85% en la Unión Europea. También mencionó la apertura de más de 300 fábricas y plantas industriales durante su mandato, tanto dentro como fuera del país.

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En uno de sus últimos actos como jefe de Estado, Vucic anunció el indulto de 49 personas.

“De ellos, 23 personas están relacionadas con todos estos terribles sucesos que hemos vivido en el último año y medio”, explicó, en referencia a hechos vinculados con las protestas antigubernamentales. Precisó que decidió perdonar a 12 integrantes del denominado “grupo de Novi Sad”, liderado por Mila Pajić, además de otras 11 personas señaladas por incidentes contra manifestantes opositores, pese a las objeciones de parte de la comisión evaluadora y de los servicios de seguridad serbios.

Vucic justificó su dimisión como un acto de equidad frente a sus rivales políticos en el proceso electoral. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

El líder político cerró su discurso con un agradecimiento a sus seguidores por el respaldo recibido en los comicios de 2017 y 2022, en los que había resultado electo en primera vuelta con amplio margen.

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