La Universidad de Stanford usó IA para reemplazar a un estudiante hispano por uno afroamericano en una foto promocional

La foto tomada durante una celebración del Año Nuevo Lunar en Stanford fue alterada con IA para materiales promocionales (Captura de video: ABC News).

Guardar

La Universidad de Stanford, en California, alteró con inteligencia artificial una fotografía de alumnos para utilizarla en materiales promocionales.

La versión intervenida eliminó a Billy Ramirez, un estudiante hispano, y lo sustituyó por una estudiante afroamericana creada digitalmente. Además, modificó los rasgos físicos de los otros dos jóvenes retratados.

PUBLICIDAD

El caso salió a la luz a partir de una publicación del periódico estudiantil The Stanford Review, que entrevistó a Ramirez, precisó EFE.

La fotografía original lo mostraba junto a una estudiante asiática y otro alumno de ascendencia hispana durante una celebración del Año Nuevo Lunar en el campus.

El servicio de comedor la publicó en internet al día siguiente, pero más tarde la universidad utilizó la versión alterada en sus carteles.

El periódico estudiantil The Stanford Review reveló que un alumno hispano fue sustituido por la imagen de una mujer afroamericana creada con IA (REUTERS/Noah Berger/File Photo).

Stanford reconoció que la manipulación incumplió su propia política de IA

La controversia se extendió rápidamente dentro y fuera del campus. Jacob Peizner, estudiante de primer año, declaró a ABC News que amigos suyos que viven lejos de la universidad habían visto la fotografía y que desconocía quién había autorizado los cambios.

PUBLICIDAD

Por su parte, Kavinder Patel, alumno de primer año, cuestionó: “Es inaceptable. Stanford se enorgullece de tener estudiantes de más de 60 países diferentes en su nueva promoción. Tienen diversidad y no deberían tener que fingirla”.

Otra estudiante, Viriana Estrada, de segundo año, explicó: “Me pareció raro porque, sinceramente, ya hay fotos de personas circulando por ahí, así que ¿por qué cambiar cosas como esta con IA?”.

El estudiante Kavinder Patel opinó sobre el uso de inteligencia artificial por parte de la Universidad de Stanford para alterar imágenes promocionales del alumnado (Captura de video: ABC News).

Tras las críticas generadas por la imagen, Stanford confirmó que se había utilizado inteligencia artificial y admitió que la modificación infringía las normas internas que prohíben producir o alterar, mediante esa tecnología, imágenes de personas, actividades, investigaciones o instalaciones de la universidad.

PUBLICIDAD

La institución también informó que retiró los carteles y que brindará capacitaciones a todo el personal para garantizar una revisión adecuada de los materiales promocionales.

El estudiante reemplazado cuestionó que decidieran cómo representarlo

Ramirez, estudiante de último año de biología humana, se enteró de la sustitución a través de un amigo. El alumno relató que, al principio, la situación le pareció graciosa, pero que luego le molestó verse eliminado de una foto en la que sí había participado.

“Verme borrado así tan fácilmente fue bastante molesto”, dijo en una entrevista recogida por The New York Times.

A su vez, expresó su desacuerdo con que la universidad tomara decisiones sobre cómo debían representarse los estudiantes retratados.

“Ver que mi identidad fue alterada y quedar fuera de la imagen me hizo sentir, en cierto modo, silenciado y borrado de una representación que se suponía debía incluirme”, lamentó en una declaración citada por EFE.

PUBLICIDAD

El estudiante Billy Ramirez expresó molestia por la eliminación de su imagen de un evento en el cual participó (AP Foto/Ben Margot, Archivo).

El caso se suma a otros antecedentes de fotografías universitarias intervenidas

No es la primera vez que una universidad altera una imagen institucional para proyectar diversidad. Un antecedente tuvo lugar en el año 2000 en la Universidad de Wisconsin-Madison, que fue cuestionada por retocar la portada de una guía de admisión.

La imagen original mostraba únicamente a estudiantes blancos, mientras que la versión difundida incorporaba a un estudiante afroamericano.

Según The New York Times, la institución estimó en USD 64.000 el costo de reemplazar el material y finalmente optó por una fotografía de un atardecer en el campus para los 100.000 nuevos folletos.

Años después, el York College de Pensilvania enfrentó una controversia similar por un anuncio publicitario. La institución reemplazó digitalmente a dos estudiantes blancos que aparecían en la fotografía por un hombre asiático y una mujer con velo.

PUBLICIDAD

El centro sostuvo entonces que buscaba reflejar la diversidad de su comunidad, aunque reconoció que el proceso de aprobación de la imagen no había sido adecuado.