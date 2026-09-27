Estados Unidos

Huracanes en el Pacífico amenazan con inundaciones y erosión de playas en el sur de California

Las marejadas de Polo y Odalys convergen con mareas altas en el sur del estado, donde costas ya dañadas por tormentas previas enfrentan nuevos riesgos de crecidas esta semana

Los huracanes simultáneos en el océano Pacífico activan alertas por inundaciones y erosión en las costas del sur del estado (REUTERS/Mike Blake)
Los huracanes simultáneos en el océano Pacífico activan alertas por inundaciones y erosión en las costas del sur del estado (REUTERS/Mike Blake)
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Dos huracanes simultáneos en el Pacífico activan alertas de inundación costera y erosión en el sur de California, donde las olas generadas por los sistemas tropicales convergen con mareas excepcionalmente altas, indicó Associated Press.

El huracán Polo, clasificado como categoría 3 con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas por hora), avanza hacia Baja California Sur y se espera que toque tierra el lunes. El huracán Odalys, ubicado a unos 1.450 kilómetros (900 millas) al oeste del extremo sur de la península, tiene pronóstico de alejarse de la costa y debilitarse.

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El Servicio Nacional de Meteorología emitió alertas de inundación costera para los condados de Los Ángeles y Ventura, válidas para el lunes y el martes. Para los condados de Orange y San Diego, la alerta rige desde el lunes hasta el miércoles. Se pronostican olas de entre 1,2 y 2,1 metros (4 y 7 pies) en esas áreas, junto con fuertes corrientes de resaca y posible inundación de zonas costeras bajas.

Lisa Phillips, meteoróloga de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Oxnard, explicó que la combinación de oleaje elevado y mareas altas simultáneas amplifica el riesgo. “El agua del mar va a subir más de lo normal. También tenemos mareas altas al mismo tiempo que el oleaje más intenso, y es ahí cuando empezamos a ver más impactos de inundación costera y erosión de playas”, señaló Phillips en Los Angeles Times.

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El huracán Polo alcanza la categoría 3 con vientos de 195 kilómetros por hora y se aproxima a la península de Baja California Sur (EFE/NOAAA)
El huracán Polo alcanza la categoría 3 con vientos de 195 kilómetros por hora y se aproxima a la península de Baja California Sur (EFE/NOAAA)

Polo se intensificó sobre aguas más cálidas de lo habitual

Marty Ralph, director del Centro para los Extremos del Tiempo y el Agua del Oeste de la Institución Oceanográfica Scripps de la Universidad de California en San Diego, indicó que la intensidad y persistencia de Polo resultan poco frecuentes.

“Que una tormenta de esta intensidad se mantenga como un huracán fuerte hasta llegar a Baja es inusual”, afirmó Ralph en declaraciones difundidas por Los Angeles Times.

Atribuyó ese comportamiento a las temperaturas oceánicas elevadas frente a las costas de México, que permiten al sistema conservar su estructura y fuerza en mayor medida de lo que ocurriría en condiciones normales.

El huracán se desarrolló en el contexto de una ola de calor marino y un El Niño intenso, patrón de calentamiento de las aguas en el Pacífico central y oriental. Según el canal angelino KTLA 5, los pronósticos indican una probabilidad del 75% de que el fenómeno climático de este año se convierta en uno de los más intensos desde 1950, con el mayor impacto proyectado entre octubre y diciembre.

El fenómeno de El Niño y las elevadas temperaturas del mar impulsan la fuerza e intensidad inusual del huracán Polo (REUTERS/Julio Parra)
El fenómeno de El Niño y las elevadas temperaturas del mar impulsan la fuerza e intensidad inusual del huracán Polo (REUTERS/Julio Parra)

El Centro Nacional de Huracanes (NOAA) informó a las 5 de la mañana del domingo que Polo se localizaba a unos 460 kilómetros (285 millas) al oeste de Cabo San Lucas, con movimiento hacia el norte-noroeste a 17 kilómetros por hora (10 millas por hora).

Se anticipa que el sistema gire hacia el norte durante la noche del domingo y luego hacia el noreste el lunes, para después atravesar la península de Baja California y aproximarse al noroeste continental antes del amanecer del martes. La presión central mínima estimada es de 952 milibares.

Las lluvias asociadas a Polo en Baja California Sur podrían acumular entre 100 y 200 milímetros, con máximos de hasta 250 milímetros en zonas de relieve pronunciado, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, Arizona y Nuevo México recibirán precipitaciones importantes a medida que el sistema ingrese al suroeste del país.

Las precipitaciones asociadas al huracán Polo aportarán agua a los reservorios del río Colorado y causarán lluvias en el suroeste de Estados Unidos (Europa Press)
Las precipitaciones asociadas al huracán Polo aportarán agua a los reservorios del río Colorado y causarán lluvias en el suroeste de Estados Unidos (Europa Press)

El investigador Ralph mencionó que la humedad transportada por la tormenta podría incluso aportarle una cantidad modesta de agua a los reservorios del río Colorado, que llevan años con niveles deficitarios.

En Long Beach, donde una marejada de tormenta provocada por el huracán Marie a principios de septiembre golpeó el malecón y viviendas frente al mar, los equipos de mantenimiento reforzaron tramos de la costanera y distribuyeron bolsas de arena antes de la llegada de los efectos de Polo.

Equipos de mantenimiento en Long Beach reforzaron el malecón y colocaron sacos de arena como prevención ante el oleaje del huracán Polo (REUTERS/Daniel Cole)
Equipos de mantenimiento en Long Beach reforzaron el malecón y colocaron sacos de arena como prevención ante el oleaje del huracán Polo (REUTERS/Daniel Cole)

La erosión costera ya amenaza viviendas y una línea ferroviaria clave en San Clemente

La ciudad costera de San Clemente, con una población de 62.000 habitantes en el condado de Orange, enfrenta desde hace años un proceso de erosión que se aceleró por el ascenso del nivel del mar.

Las olas y la marea han desplazado la línea de costa hacia el interior, dividiendo la icónica North Beach. Los acantilados que bordean el litoral dañaron residencias frente al mar y provocado cierres repetidos de una vía ferroviaria de pasajeros considerada la segunda más concurrida del país.

Ese tramo de 11 kilómetros (7 millas) forma parte de un corredor de 565 kilómetros (351 millas) que une San Diego con el complejo portuario del condado de Los Ángeles y con San Luis Obispo. La vía también es usada por trenes de carga y el ejército.

Las autoridades de transporte colocaron rocas para estabilizar las vías, pero esa medida acelera la pérdida de arena, ya que las olas que chocan contra las rocas arrastran el sedimento hacia mar adentro.

La erosión costera en la ciudad de San Clemente afecta la estructura de las viviendas y provoca cierres en una vía ferroviaria clave (INIT)
La erosión costera en la ciudad de San Clemente afecta la estructura de las viviendas y provoca cierres en una vía ferroviaria clave (INIT)

Sean Vitousek, oceanógrafo investigador del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), advirtió que la presión estructural sobre estas costas es continua. “La presión constante es el ascenso del nivel del mar. Va a seguir subiendo, y las playas van a retroceder hacia el interior”, señaló.

El administrador municipal Andy Hall indicó que San Clemente tiene un déficit de arena de aproximadamente 2,3 millones de metros cúbicos (3 millones de yardas cúbicas). Transportarla en camiones requeriría unas 300.000 viajes.

Darrell Johnson, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA), expresó que la tramitación de permisos estatales para aportar arena fue un obstáculo y confió en que la declaración de emergencia emitida por California ante el El Niño agilice los procesos. A largo plazo, Johnson señaló que se evalúa reubicar el trazado ferroviario hacia el interior, una alternativa que anteriormente fue descartada por su costo.

Autoridades californianas evalúan la reubicación del trazado del tren y una propuesta fiscal para financiar la reposición de arena en las playas (REUTERS/Daniel Cole)
Autoridades californianas evalúan la reubicación del trazado del tren y una propuesta fiscal para financiar la reposición de arena en las playas (REUTERS/Daniel Cole)

Cameron Cosgrove, residente de San Clemente que redactó una medida de financiamiento para restaurar la playa, describió el cambio que ya es visible en el paisaje cotidiano.

“Perdimos nuestra playa caminable. Antes podías venir a North Beach, caminar por el sendero de la playa, o sobre la arena hasta el muelle y hasta el extremo sur de la ciudad. Ya no se puede hacer ninguna de las dos cosas”, señaló Cosgrove.

Una propuesta de aumento del 1% en el impuesto a las ventas para financiar la protección contra incendios forestales y la reposición de arena está en la boleta electoral de noviembre en San Clemente. Zhen Wu, concejal municipal que se opone a la medida, resumió la magnitud del desafío: “Luchar contra la madre naturaleza es muy caro”.

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