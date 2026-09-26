Estados Unidos

Encontraron a 30 jóvenes semidesnudos y cubiertos de comida en una fraternidad de Wisconsin

Varios aspirantes presentaban lesiones visibles. El presidente y el vicepresidente de la organización fueron detenidos por presuntas prácticas de iniciación abusivas

Un grupo de jóvenes sin camiseta y con el rostro difuminado permanece sentado en el suelo de un sótano cubierto de basura
La intervención policial en la casa de la fraternidad Alpha Epsilon Pi ocurrió tras una denuncia anónima el 23 de septiembre (Madison Police Department).
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Unos 30 aspirantes de fraternidad fueron encontrados semidesnudos, cubiertos de comida, condimentos y otros líquidos, en el sótano de una vivienda cercana al campus de la Universidad de Wisconsin-Madison. Varios presentaban lesiones visibles compatibles con agresiones físicas.

El miércoles 23 de septiembre, el Departamento de Policía de Madison recibió una denuncia anónima sobre un incidente en la casa de la fraternidad Alpha Epsilon Pi, reportó Associated Press.

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Alrededor de las 8:20, los agentes encontraron a los jóvenes en un ambiente caluroso y húmedo, con el termostato configurado en 27,2 °C (81 °F). La mayoría tenía 18 años, indicó NBC News.

Tras intervenir en el lugar, los agentes arrestaron a Brayden J. Klein y Samuel N. Vane, ambos de 20 años, bajo cargos preliminares de novatadas y alteración del orden público.

Según informó el capitán Kipp Hartman en una declaración recogida por The New York Times, los detenidos son el presidente y el vicepresidente de la organización.

Los sospechosos fueron trasladados a la cárcel del condado de Dane. Cada uno pagó una fianza de USD 400 y recuperó la libertad durante la madrugada del jueves. Hasta el momento, no se presentaron cargos formales, precisó NBC News.

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La investigación continúa abierta. La Policía pidió a quienes tengan información que se comuniquen con el departamento y advirtió que cualquier persona cuya seguridad se vea comprometida durante el proceso de reclutamiento de fraternidades debe contactar a las autoridades, consignó CBS News.

Un oficial de la policía de Madison con uniforme habla frente a varios micrófonos de medios de comunicación
El capitán Kipp Hartman informó que los dos detenidos ocupaban los cargos de presidente y vicepresidente de la fraternidad (Captura de video: WISN 12 News).

Alpha Epsilon Pi acumulaba antecedentes y perdió el reconocimiento universitario en 2015

Alpha Epsilon Pi dejó de ser una organización estudiantil reconocida por la Universidad de Wisconsin-Madison en 2015, tras un cuarto incidente relacionado con actividades de la fraternidad y celebrar eventos mientras estaba suspendida.

La fraternidad fue inhabilitada en 2013, después de que un menor de 17 años y otra persona fueran trasladados a un centro de desintoxicación por consumir alcohol en una fiesta, según registros universitarios citados por Associated Press.

Desde 2016, la universidad ha registrado siete denuncias adicionales vinculadas con la agrupación, entre ellas por incidentes en deportes intramuros, comportamiento irrespetuoso, consumo de alcohol y novatadas.

Pese a no contar con reconocimiento oficial en el campus, puede operar de manera independiente porque mantiene el reconocimiento de su organización nacional.

Fachada de un edificio estilo tudor con entramado de madera, una puerta de entrada, césped y contenedores de basura al lado
La agrupación estudiantil mantiene sus actividades de manera independiente gracias al aval de su organización nacional (Captura de video: KHOU 11).

La universidad y la fraternidad nacional anunciaron investigaciones y posibles sanciones

La Universidad de Wisconsin-Madison informó que la Oficina de Conducta Estudiantil y Normas Comunitarias investiga el caso mediante su protocolo por conducta no académica. A su vez, las autoridades institucionales brindan apoyo a las víctimas.

El establecimiento educativo señaló que toma estos hechos con seriedad y que los alumnos que infrinjan la ley o sus normas pueden enfrentar sanciones que van desde una amonestación escrita hasta la expulsión.

Jon Pierce, portavoz nacional de Alpha Epsilon Pi, afirmó que la organización toma las acusaciones “con suma seriedad” y que “cooperará plenamente con las autoridades”.

Al mismo tiempo, anunció que expulsará a cualquier miembro declarado responsable de conducta delictiva y que respaldará su procesamiento judicial.

Las novatadas son una traición a todo lo que representa nuestra fraternidad. Cualquiera que participe en novatadas pierde el privilegio de ser un hermano de AEPi”, aseguró citado por Associated Press.

Fachada de un edificio de piedra con columnas blancas, la inscripción Bascom Hall, una estatua en la entrada y banderas laterales
La Oficina de Conducta Estudiantil abrió un proceso institucional que contempla sanciones desde amonestaciones hasta la expulsión (Captura de video: UW-Madison Graduate School).

Organizaciones advierten que las fraternidades que operan sin reconocimiento de las universidades pueden quedar fuera de los mecanismos de control de los campus, una situación que incrementa la exposición a este tipo de prácticas de iniciación, informó NBC News.

De acuerdo con HazingInfo.org, plataforma que documenta e investiga estos episodios, desde 2000 se registraron cerca de 130 muertes vinculadas con novatadas en Estados Unidos, con un promedio de cinco casos por año.

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