Un conductor en contramano provocó un choque de siete vehículos en Florida

Un choque múltiple de siete vehículos en Doral dejó un muerto y un herido en estado crítico (Captura de video)

Guardar

Un conductor que circulaba en sentido contrario provocó un choque de siete vehículos en Doral, Florida, que dejó una persona muerta y otra hospitalizada en condición crítica, de acuerdo con la información difundida por CBS Miami. El siniestro ocurrió durante la mañana del viernes 25 de septiembre, cerca del complejo Trump National Doral.

Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a un vehículo a ingresar a los carriles destinados al tránsito en dirección opuesta. La colisión afectó a varios automóviles que se encontraban detenidos en la vía, informó el medio local. Hasta el momento, no se difundió la identidad de la víctima fatal ni datos oficiales sobre el conductor que avanzaba a contramano.

PUBLICIDAD

El impacto ocurrió cerca de Trump National Doral

El siniestro se registró en las inmediaciones de la calle 36 del noroeste y la avenida 87, frente a Trump National Doral (Captura de video)

El accidente se registró alrededor de las 10.58 en las inmediaciones de la intersección entre la calle 36 del noroeste y la avenida 87, frente a Trump National Doral, precisó CBS Miami. La zona se encuentra en la ciudad de Doral, dentro del condado de Miami-Dade.

De acuerdo con los investigadores de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, un vehículo que avanzaba hacia el sur ingresó en los carriles con dirección norte. Tras cruzarse de sentido, impactó contra una fila de tránsito que estaba detenida en ese momento. Esa secuencia derivó en una colisión múltiple de siete vehículos.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en una zona de circulación vehicular próxima a uno de los complejos hoteleros y de golf más conocidos de la ciudad. Sin embargo, la información divulgada no precisó cuánto tiempo permanecieron restringidos los carriles ni si el accidente afectó el tránsito de las vías cercanas.

Seis pacientes fueron evaluados por los equipos de emergencia

Los equipos de emergencia evaluaron a seis personas en el lugar del hecho y cuatro de ellas recibieron alta en la escena. Uno de los conductores falleció tras su traslado al centro médico, mientras que otro permanece internado en estado crítico pero estable (Captura de video)

Aunque siete vehículos resultaron involucrados, los equipos de emergencia evaluaron a seis pacientes vinculados al hecho. Cuatro de ellos recibieron atención médica en el lugar y no requirieron traslado a un centro de salud, detalló la cobertura periodística.

Uno de los conductores fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto. La identidad de la víctima no había sido divulgada en el reporte citado. Otro automovilista permanece internado en estado crítico, aunque estable, indicó la información publicada el viernes.

PUBLICIDAD

Las autoridades tampoco dieron a conocer detalles adicionales sobre las lesiones de la persona hospitalizada ni sobre el centro médico en el que recibe atención. El resto de los pacientes atendidos fue dado de alta en el lugar, conforme a los datos iniciales recogidos por el medio.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade envió 17 unidades al lugar del choque, afirmó CBS Miami. Además, un equipo técnico de rescate tuvo que liberar a una persona que había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos afectados por el impacto.

La Policía de Doral encabeza la investigación

La Policía de Doral quedó a cargo de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el ingreso del vehículo a contramano y establecer eventuales responsabilidades. La Unidad de Homicidios de Tránsito de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade colabora en las tareas investigativas.

PUBLICIDAD

La intervención de esa unidad supone que los investigadores deberán reconstruir con precisión el recorrido de los vehículos y las condiciones de circulación al momento del impacto. También deberán establecer por qué el automóvil ingresó en los carriles de dirección norte, tal y como fue informado por las autoridades a CBS Miami.

Hasta el momento, no se comunicó si el conductor que circulaba en dirección equivocada figura entre las personas lesionadas o fallecidas. Tampoco se informó si se realizaron pruebas para establecer posibles factores que pudieron haber incidido en el accidente.

La pesquisa sigue en curso y las autoridades no anunciaron aún posibles cargos ni un plazo para la difusión de conclusiones. El reporte señaló que las circunstancias del choque en Doral continúan bajo investigación.

PUBLICIDAD