Estados Unidos

Una broma en el cuartel terminó en un récord Guinness: una bombera que mide 1,47 metros fue certificada como la más baja del planeta

Autumn Kelso, de 147,32 cm de estatura, trabaja hace cinco años en el cuerpo de bomberos de St. Pete Beach, en Florida, y recibió la certificación oficial el 18 de enero de 2026

La bombera Autumn Kelso obtiene el récord Guinness como la más baja del mundo con 147,32 centímetros
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Autumn Kelso, integrante del cuerpo de bomberos de St. Pete Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos, recibió el 18 de enero de 2026 el título oficial de Guinness World Records como la bombera más baja del planeta, con una estatura de 147,32 centímetros. El reconocimiento no llegó por un logro planificado, sino a partir de una broma entre compañeros de trabajo que derivó en una certificación mundial.

Tres bomberos con trajes de protección y cascos caminan por la calle frente a vehículos estacionados y un edificio
Autumn Kelso mide 147,32 centímetros y fue certificada por Guinness World Records como la bombera más baja del planeta. (Captura de video)

Kelso lleva poco menos de cinco años en el servicio activo de emergencias. Durante ese tiempo enfrentó incendios, rescates y situaciones de alto riesgo en una comunidad isleña de 8 kilómetros en la costa del Golfo de Florida. Su físico nunca fue un obstáculo para completar las tareas que exige la profesión: manejo de mangueras de alta presión, entrada a edificios en llamas y conducción de los vehículos del cuerpo.

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Un compañero buscó el récord por curiosidad y cambió todo

El camino hacia el récord comenzó de forma inesperada. Según relató la propia bombera a Guinness World Records, fue uno de sus colegas quien, en tono de broma, buscó si existía un registro oficial para la bombera más baja del mundo. Cuando descubrió que el título estaba disponible, el equipo decidió seguir el proceso formal.

Una bombera con casco amarillo y traje de protección sostiene un cuadro con un certificado y una manguera frente a un camión rojo
La búsqueda por curiosidad entre el personal de la estación llevó a Kelso a cumplir los requisitos de medición exigidos por Guinness World Records (Autumn Kelso)

“Uno de los chicos decidió buscarlo un día y se dio cuenta de que yo en efecto podía ir por ese premio”, contó Kelso. “Seguimos los pasos, hubo un gran proceso de medición, ¡y aquí estamos!”, agregó.

Tiempo después, el 18 de enero de 2026, con verificación oficial en St. Pete Beach, Guinness World Records certificó la marca.

Llegó al cuerpo de bomberos tras abandonar el mundo corporativo

Antes de ingresar al servicio de emergencias, Kelso pasó su veintena trabajando en oficinas. Con el tiempo, la vida detrás de un escritorio dejó de satisfacerla. Fue el aliento de amigos ya integrados al cuerpo de bomberos lo que la impulsó a postularse y atravesar el proceso de formación.

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Tres bomberos equipados sostienen una escalera metálica sobre sus cabezas frente a un vehículo rojo de emergencia
La veintena de Kelso transcurrió en oficinas, hasta que decidió completar la formación requerida para cambiar de profesión y asumir tareas de respuesta ante incidentes en St. Pete Beach, Florida (Captura de video)

“La mejor parte de mi trabajo es poder ayudar a marcar una diferencia en la comunidad. No hay mejor sensación que llegar y ver a alguien que parece estar viviendo el peor día de su vida, y poder hacer aunque sea una pequeña diferencia”, sostuvo. Nunca imaginó de niña que combatiría incendios, pero asegura que no cambiaría su elección.

Su estatura le abrió ventajas inesperadas en situaciones de emergencia

Lejos de limitarla, la altura de Kelso le generó habilidades particulares. Sus compañeros la apodan “spider monkey” —mono araña— porque trepa a cualquier superficie cuando lo necesita. La bombera señaló que en espacios reducidos, como áticos o ventanas estrechas, suele ser la primera en ser enviada.

Dos mujeres uniformadas del servicio de bomberos posan de pie junto a la carrocería roja de un camión de emergencia
Sus colegas la apodan “spider monkey” por su capacidad para trepar superficies y la destinan a sectores reducidos donde sus dimensiones facilitan las operaciones de rescate (Captura de video)

Uno de sus momentos más críticos ocurrió tres años atrás, cuando su equipo respondió al llamado por un trailer en llamas. Adentro, vecinos alertaron que había una mujer atrapada. Al ingresar con su compañero para hacer la búsqueda primaria, ambos cayeron a través del piso del trailer. Kelso debió emitir una señal de emergencia —“MayDay”— y, tras seguir el protocolo, lograron salir junto con la víctima sin heridos. “Fue bastante intenso ese día”, reconoció.

Respecto a su estatura, fue directa: “No hay razón médica ni genética por la que sea pequeña. Simplemente nací así”. Y agregó un mensaje para quienes enfrentan dudas por sus dimensiones físicas. “No dejes que otros definan tus límites. Combatir incendios es difícil para cualquiera, ya sea que midas 1,47 metros o 1,90. Esta carrera no es fácil, pero si te presentas y no te rindes, eso no pasará desapercibido”, concluyó.

Cabe mencionar que el récord del bombero más bajo masculino lo tiene Vince Brasco (Estados Unidos), con una estatura de 1,27 metros.

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