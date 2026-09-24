Estados Unidos

La tormenta invernal podría interrumpir los vuelos en el aeropuerto Logan este fin de semana

Un posible nor’easter amenaza con demoras y cancelaciones en el aeropuerto de Boston

Un posible nor’easter amenaza con provocar demoras y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston durante el fin de semana
Un posible nor’easter amenaza con provocar demoras y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston durante el fin de semana
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Los pasajeros con vuelos programados para este fin de semana en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, podrían enfrentar demoras y cancelaciones por un posible nor’easter, de acuerdo con información publicada por CBS News Boston. El fenómeno meteorológico amenaza con llevar lluvias intensas y ráfagas sostenidas a la costa de Massachusetts durante varios días.

La previsión citada por el medio contempla siete días consecutivos de vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 88,5 kilómetros por hora en el área de Boston durante el fin de semana. Esa condición podría limitar el uso de algunas pistas y reducir la capacidad operativa de una de las principales terminales aéreas de Nueva Inglaterra.

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El piloto comercial Patrick Smith, autor del blog Ask the Pilot, explicó a WBZ-TV que el efecto de los vientos dependerá de su intensidad y, especialmente, de la dirección desde la que soplen. En los aeropuertos, las aeronaves despegan y aterrizan habitualmente con el viento de frente o con una leve componente lateral, una condición que favorece el control de la nave en esas maniobras.

Si los vientos hacen que las pistas no queden alineadas en la dirección óptima para aprovecharlos, a veces el despegue o el aterrizaje pueden quedar directamente prohibidos”, afirmó Smith en declaraciones recogidas por el canal.

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Algunas pistas podrían quedar fuera de servicio

Las ráfagas laterales superiores a los 64 kilómetros por hora incrementan la posibilidad de mantener las aeronaves en tierra (EFE/Orlando Barría)
Las ráfagas laterales superiores a los 64 kilómetros por hora incrementan la posibilidad de mantener las aeronaves en tierra (EFE/Orlando Barría)

El Aeropuerto Internacional Logan dispone de pistas orientadas en distintas direcciones, una característica que reduce la posibilidad de un cierre completo ante episodios de viento. Sin embargo, Smith aseguró que las rutas de despegue y aterrizaje que no estén alineadas de manera adecuada con las ráfagas podrían dejar de utilizarse mientras dure el temporal.

El experto señaló que la terminal ya opera con frecuencia bajo configuraciones reducidas. “Por lo general, no se utilizan más de dos pistas al mismo tiempo, y la configuración de las pistas 4 izquierda y 4 derecha es habitual en Boston”, sostuvo ante WBZ-TV.

La posibilidad de que una aeronave permanezca en tierra aumenta si las ráfagas laterales superan los 64 kilómetros por hora, un límite general que Smith identificó para este tipo de operaciones. Ese umbral puede variar según el modelo de avión, los procedimientos de cada aerolínea y las condiciones específicas de la pista.

CBS News Boston indicó que aún es pronto para establecer si las alteraciones serán mayores a las habituales durante una jornada de mal tiempo. La incertidumbre, remarcó Smith, persiste porque la intensidad final y la dirección exacta de los vientos no pueden precisarse con total anticipación.

Las aerolíneas pueden cancelar vuelos de forma preventiva

Las compañías aéreas evalúan cancelar vuelos de forma anticipada para ajustar sus operaciones frente al pronóstico adverso (EFE/ Erik S. Lesser)
Las compañías aéreas evalúan cancelar vuelos de forma anticipada para ajustar sus operaciones frente al pronóstico adverso (EFE/ Erik S. Lesser)

Ante un pronóstico que se mantenga adverso, las compañías aéreas podrían optar por ajustar sus itinerarios antes de que las condiciones alcancen su punto más crítico. Smith explicó que las empresas siguen de cerca la evolución meteorológica para determinar la fuerza de las ráfagas y el alcance de las precipitaciones antes de definir sus operaciones.

Las aerolíneas estarán observando el pronóstico para hacerse una idea de cuán fuertes podrían ser los vientos y de cuán malo será el tiempo”, dijo el piloto. También advirtió que las compañías suelen adoptar una estrategia preventiva: “En la actualidad, cancelan vuelos por anticipado para reducir el volumen de operaciones”.

Esa decisión puede evitar que se acumulen aeronaves y pasajeros en una terminal que opere con menos pistas disponibles. Además, permite reorganizar aviones y tripulaciones ante eventuales interrupciones, aunque puede afectar conexiones y reservas previstas para los días posteriores.

Recomiendan revisar el estado de cada vuelo antes de viajar

Smith aconsejó a los viajeros que consulten con frecuencia la información proporcionada por su aerolínea para comprobar si hubo cambios en el horario previsto o cancelaciones anticipadas. La recomendación cobra relevancia para quienes tengan conexiones, ya que una alteración en Boston puede repercutir en otros trayectos de la red aérea.

El medio estadounidense no informó sobre cancelaciones concretas al momento de su publicación, pero la evolución del posible nor’easter y de los vientos determinará si el Aeropuerto Internacional Logan deberá reducir aún más sus operaciones durante el fin de semana.

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