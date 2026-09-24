Elizabeth Holmes, condenada por el fraude millonario con análisis de sangre de Theranos, pasará a una casa de transición en 2027

Conoce la increíble historia de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos que prometió revolucionar la medicina con una sola gota de sangre. Descubre cómo se convirtió en la multimillonaria más joven y engañó a los inversores más poderosos antes de que su imperio de mentiras se derrumbara.

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Elizabeth Holmes pasará a una casa de transición el 23 de agosto de 2027. La Oficina Federal de Prisiones notificó el traslado a las víctimas de su condena por fraude, según cartas a las que tuvo acceso The New York Times. La fundadora de Theranos dejará el establecimiento de mínima seguridad donde cumple su pena y se mudará al Austin Transitional Center, en Del Valle, Texas, un centro de reinserción con supervisión estatal.

El traslado no implica una liberación anticipada definitiva. La fecha oficial de excarcelación de Holmes sigue fijada para el 22 de febrero de 2030.

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Elizabeth Holmes pasará al Austin Transitional Center el 23 de agosto de 2027 tras la notificación de la Oficina Federal de Prisiones. (Foto AP /Jeff Chiu)

La pena, que comenzó en mayo de 2023, fue reducida de 135 meses a 123 meses —equivalentes a 10 años y tres meses— como resultado de un cambio retroactivo en las pautas federales de condena y de créditos de tiempo obtenidos bajo la First Step Act —ley federal de reforma penitenciaria aprobada en 2018 que permite a los reclusos reducir su condena mediante programas de rehabilitación y buena conducta—.

Elizabeth Holmes y Theranos: de Silicon Valley al banquillo de los acusados

Holmes, hoy de 42 años, fundó Theranos siendo estudiante universitaria y construyó a su alrededor uno de los relatos más celebrados de Silicon Valley. La empresa aseguraba que su tecnología permitía realizar cientos de análisis médicos —para detectar enfermedades como el cáncer o la diabetes— con apenas unas pocas gotas de sangre, a menor costo y con resultados más rápidos que los métodos convencionales.

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Theranos obtuvo 945 millones de dólares en financiación y alcanzó una valuación de 9.000 millones de dólares antes de su disolución.

La promesa atrajo una financiación de cerca de USD 945 millones y llevó a la compañía a una valuación de USD 9.000 millones. Su directorio incorporó figuras de alto perfil político y empresarial, y la empresa firmó acuerdos con grandes cadenas minoristas de salud en Estados Unidos.

El fraude que desmoronó la empresa de análisis de sangre

El edificio comenzó a derrumbarse en 2015, cuando una investigación del Wall Street Journal reveló que Theranos solo realizaba con su tecnología propia alrededor de una docena de los cientos de análisis que ofrecía. El resto dependía, en parte, de equipos convencionales fabricados por terceras empresas. Las afirmaciones sobre la capacidad y la precisión de su sistema eran falsas.

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La compañía se disolvió en septiembre de 2018. Ese mismo año, Holmes y el entonces presidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron imputados por fraude electrónico y conspiración para cometer ese mismo delito. Ambos se declararon no culpables.

Condena por fraude electrónico y años de proceso judicial

En 2022, un jurado declaró culpable a Holmes de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico. El tribunal fijó una pena inicial de 11 años y tres meses de prisión. Holmes ingresó al Federal Prison Camp Bryan, un establecimiento de mínima seguridad para mujeres ubicado a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Houston, en mayo de 2023.

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Una investigación periodística en 2015 reveló que Theranos realizaba la mayoría de sus análisis con equipos de terceras empresas. (REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

Balwani también fue condenado por cargos similares. En 2025, un tribunal federal de apelaciones ratificó las condenas de ambos y confirmó la orden de restitución de USD 452 millones que Holmes y Balwani deben pagar a las víctimas del fraude. Los dos habían argumentado errores procesales y violaciones constitucionales durante sus juicios por separado; el panel de tres jueces rechazó esos planteos.

Qué es una casa de transición y cómo funciona el Austin Transitional Center

Los centros de reinserción residencial —también llamados casas de transición o halfway houses— son establecimientos con supervisión estatal destinados a personas próximas a recuperar la libertad. Según la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), estos centros pueden ofrecer asistencia para la búsqueda de empleo y orientación financiera, entre otros servicios.

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El Austin Transitional Center, ubicado en Del Valle, es un centro comunitario de correcciones con capacidad para 460 personas, administrado por una empresa privada de gestión penitenciaria. Es uno de ocho centros de reinserción residencial en Texas.

La reducción de pena y su vinculación con la First Step Act

A comienzos de 2026, el juez federal Edward Davila aceptó una moción para reducir la condena de Holmes de 135 a 123 meses, con base en un cambio retroactivo a las pautas federales de sentencia para condenados sin antecedentes penales que cumplen ciertos requisitos. La reducción también incorporó créditos de tiempo ganados bajo la First Step Act.

El juez Edward Davila redujo la pena de Holmes a 123 meses en aplicación de créditos por la First Step Act. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

“Esta reducción no disminuye la enormidad de los crímenes de Holmes”, escribió Davila en la resolución de marzo, según informó ABC News. “Los cientos de millones de dólares en pérdidas causadas por el fraude hablan por sí solos”, agregó el magistrado, quien subrayó que la nueva pena sigue siendo un castigo justo y un mensaje hacia quienes intenten replicar conductas similares.

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La defensa de Holmes había argumentado que su defendida mantuvo un historial impecable dentro del penal, sin infracciones disciplinarias, y que dedicó su tiempo a asistir a otras reclusas. El gobierno, por su parte, se opuso a la reducción y sostuvo que Holmes causó un perjuicio económico sustancial a las víctimas y no había asumido responsabilidad por sus actos.

La Oficina Federal de Prisiones no reveló condiciones individuales del traslado

La BOP no confirmó detalles sobre las condiciones específicas del traslado de Holmes. Ante la consulta de medios, el organismo indicó que “no comenta las condiciones de reclusión de ningún individuo, incluidos los planes de egreso”, según recogió ABC News. Tampoco precisó cuánto tiempo permanecerá la exdirectora en el centro antes de su liberación definitiva.

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La agencia aclaró que la asignación a instalaciones depende de factores como el nivel de seguridad y supervisión requeridos, las necesidades médicas o programáticas, la seguridad del individuo y la proximidad al lugar de residencia tras la liberación.

La decisión de traslado al Austin Transitional Center no modifica la condena de Holmes ni adelanta la fecha de liberación programada, a menos que exista una resolución judicial posterior que así lo establezca.