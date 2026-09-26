Florida subirá el salario mínimo a USD 15 y aplicará nuevas leyes en octubre

El salario mínimo estatal en Florida aumentará a 15 dólares por hora el 30 de septiembre (REUTERS/Luisa González)

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Florida se prepara para elevar el salario mínimo estatal a USD 15 por hora el próximo 30 de septiembre, una medida que antecederá a la entrada en vigor de una docena de normas sobre alquileres, tránsito, seguridad y regulación administrativa el 1 de octubre. La información fue publicada por CBS News.

El nuevo piso salarial sustituirá los USD 14 por hora vigentes y completará el esquema de aumentos anuales establecido por la enmienda constitucional aprobada por los votantes de Florida en 2020. A partir de 2027, los ajustes pasarán a calcularse de acuerdo con la inflación, explicó el medio.

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Para quienes reciben propinas, el pago directo mínimo ascenderá a USD 11,98 por hora. El empleador deberá cubrir la diferencia si, al sumar ese salario y las propinas, el trabajador no llega a los USD 15 por hora exigidos por la ley, detalló el medio.

El aumento salarial supondrá USD 2.080 más al año antes de impuestos

El nuevo salario mínimo representa un incremento de 2.080 dólares anuales antes de impuestos para jornadas de 40 horas semanales (EFE/Rayner Peña R.)

Una persona que trabaje 40 horas semanales con el nuevo mínimo recibirá USD 600 brutos por semana, frente a los USD 560 que percibía con la tarifa anterior. El cambio representa USD 40 adicionales por semana o USD 2.080 al año, antes de impuestos, siempre que mantenga esa jornada durante las 52 semanas del año, de acuerdo con los cálculos difundidos por CBS News.

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La subida del salario no integra el paquete de 12 leyes que comenzará a aplicarse en octubre. Se trata de una obligación independiente, derivada del calendario que fijó la reforma constitucional estatal, señaló la publicación.

Entre las normas que sí entrarán en vigencia figura la HB 1293, que crea el delito de entrada fraudulenta a una residencia. La legislación contempla sanciones para quienes tomen posesión de una vivienda mediante identidades falsas, comprobantes financieros adulterados o la suplantación deliberada de otra persona.

La conducta será considerada un delito grave de tercer grado. Asimismo, el propietario podrá emitir una notificación para que el ocupante desaloje la unidad en siete días. Sin embargo, la ley exige que exista intención fraudulenta y no habilita un desalojo físico inmediato sin el procedimiento judicial correspondiente, precisó el medio.

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Los accidentes sin heridos deberán informarse desde USD 2.000 en daños

Florida eleva de 500 a 2.000 dólares el umbral de daños materiales para reportar de inmediato los accidentes de tránsito sin heridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SB 488 modifica varias reglas de tránsito y vehículos. Una de las disposiciones eleva de USD 500 a USD 2.000 el umbral de daños materiales a partir del cual debe comunicarse de inmediato un accidente a las autoridades.

Los siniestros que dejen personas lesionadas o fallecidas seguirán sujetos al deber de aviso sin importar el valor de los daños, aclaró el medio. La norma también exigirá una identificación válida bajo los estándares REAL ID o un pasaporte estadounidense vigente para solicitar registros vehiculares a título individual.

Quienes usen un pasaporte extranjero deberán presentar, además, un formulario I-94 vigente. Los residentes de Florida que se encuentren en servicio militar activo estarán exceptuados de mantener un domicilio permanente dentro del estado, tal como establece la medida reseñada por CBS News.

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La legislación también permitirá los marcos decorativos de matrícula siempre que no cubran el número ni la calcomanía de validación. Por otro lado, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados podrá enviar determinados avisos por correo electrónico, mientras que esas direcciones quedarán protegidas de divulgación pública hasta una revisión prevista para 2031.

La HB 397 tipifica el incumplimiento deliberado de una orden de no contacto, impuesta como condición de libertad provisional después de un arresto por un delito violento. La primera infracción será un delito menor de primer grado y la reincidencia podrá derivar en un delito grave de tercer grado.

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Con causa probable, la policía podrá arrestar sin orden judicial a la persona acusada. Esta permanecerá detenida hasta su primera comparecencia, instancia en la que un juez deberá priorizar la seguridad de la víctima y del público al decidir sobre la fianza o la detención preventiva, indicó el medio.

Otra de las normas endurece las sanciones por tráfico de xilazina, un tranquilizante de uso veterinario que ha sido detectado en mezclas de drogas ilícitas. La venta, fabricación o posesión con intención de distribuir determinadas presentaciones podrá castigarse como delito grave de primer grado, con penas mínimas que varían según la cantidad involucrada.

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La HB 559, a su vez, sancionará a los adultos que induzcan a menores de edad a cometer crueldad animal agravada, peleas o actos sexuales con animales. La norma ordena evaluaciones psicológicas para menores implicados en casos de maltrato animal y prevé la creación de una base de datos pública administrada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

En Broward, la HB 4039 exigirá un estudio independiente antes de aprobar una ampliación física del vertedero Monarch Hill. El análisis deberá evaluar posibles efectos ambientales, sanitarios y comunitarios, además de incluir una audiencia pública cercana al lugar, aseguró CBS News.

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