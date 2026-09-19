Steven Kolb renunció del Consejo de Diseñadores de Moda de EEUU tras el altercado con activistas de PETA en un desfile de Nueva York

El presidente y CEO del CFDA reconoció haber actuado de forma inapropiada al inmovilizar a dos manifestantes que irrumpieron en el desfile de COS para protestar contra el uso de lana (Fuente: PETA).

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Steven Kolb dejó la dirección del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) tras un altercado físico con dos activistas de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) durante un desfile de la marca Cos en la Semana de la Moda de Nueva York.

Kolb, director ejecutivo de la principal asociación comercial de la moda estadounidense, comunicó su decisión pocos días después de que los videos del incidente circularan en redes sociales. Se encontraba de licencia mientras la organización investigaba lo sucedido.

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“Después de veinte años al frente del CFDA, he tomado la difícil decisión de renunciar como CEO y presidente. Estoy enormemente orgulloso de lo que hemos construido juntos y creo que este es el momento adecuado, tanto para mí como para la organización, para comenzar una nueva etapa”, declaró Kolb.

Kolb destacó el trabajo colectivo en el CFDA

En su mensaje de despedida, el presidente dijo que, durante su gestión, la organización fortaleció sus finanzas, amplió sus programas, alianzas, becas e iniciativas filantrópicas, y respaldó a nuevas generaciones de diseñadores.

Asimismo, subrayó el impulso a la sostenibilidad, la inclusión de creativos de comunidades subrepresentadas y la proyección internacional de la Semana de la Moda de Nueva York.

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No obstante, añadió que esos resultados “no fueron obra de una sola persona” y agradeció a los miembros, diseñadores, directivos, empleados, socios y colaboradores del CFDA.

“Dejar esta organización después de veinte años es muy emotivo, pero me siento muy orgulloso de lo que logramos juntos y confío en el futuro del CFDA. Ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida servir a esta comunidad”, concluyó.

En su despedida del CFDA, Steven Kolb destacó el fortalecimiento financiero de la entidad, la expansión de programas y el respaldo a nuevos diseñadores (REUTERS/Eduardo Munoz).

El video mostró a Kolb intentó inmovilizar a dos activistas de PETA

El incidente se produjo después de que PETA iniciara una investigación sobre granjas vinculadas a H&M Group, matriz de Cos, en la que denunció presuntos indicios de maltrato animal durante la esquila.

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El grupo H&M respondió que toma en serio las acusaciones y que toda su lana cuenta con la certificación del Estándar de Lana Responsable, un sistema independiente administrado por Textile Exchange, precisó Vogue.

El domingo 13 de septiembre, durante el desfile de COS, dos empleados de PETA intentaron interrumpir la pasarela para protestar contra el uso de lana de oveja en la indumentaria.

En las imágenes, Kolb aparece mientras cubre la boca de Andrija Barak y lo inmoviliza en el suelo con los brazos y una pierna. En otra secuencia, empuja a Mason Melito y le tapa la boca.

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De acuerdo con The New York Times, el video del altercado superó las 500.000 reproducciones. Las reacciones de usuarios e integrantes del sector cuestionaron la conducta del dirigente, de 64 años.

El día posterior, Kolb pidió disculpas en Instagram y explicó que su reacción no representaba su conducta habitual: “Lo que sucedió fue totalmente impropio de mí, tanto a nivel personal como en mi rol de líder. Francamente, no reconozco a esa persona”.

Al mismo tiempo, indicó que consultaría a un profesional para impedir que un hecho similar se repitiera.

PETA protestó en el desfile de Cos después de difundir una investigación sobre granjas vinculadas a H&M Group por presuntos indicios de maltrato durante la esquila (Captura de video).

El CFDA no anunció quién sucederá a su presidente ejecutivo

Steven Kolb se incorporó al Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos en 2006 y asumió como director ejecutivo en 2011, reportó Vogue.

La organización respalda a diseñadores y marcas estadounidenses, promueve la Semana de la Moda de Nueva York y desarrolla iniciativas como el CFDA/Vogue Fashion Fund y los premios CFDA.

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El CFDA no designó un reemplazo aún. La junta directiva, presidida por Thom Browne, cuenta con figuras como Tory Burch, Ralph Lauren, Michael Kors y Diane von Furstenberg.

En un comunicado recogido por Vogue señaló que fue “un líder dedicado y un defensor incansable de la moda estadounidense” durante más de dos décadas en la entidad, incluidos 15 años como director ejecutivo.

“Respetamos la decisión de Steven de dar un paso al costado y le agradecemos sus muchos años de liderazgo y servicio al CFDA y a nuestra industria”, manifestó la junta.

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El video del incidente mostró a Steven Kolb mientras inmovilizaba a dos activistas de PETA y superó las 500.000 reproducciones (REUTERS/Caitlin Ochs).

PETA mantendrá una reunión con Kolb por el uso de lana y pieles

Moira Colley, directora sénior de relaciones con los medios de PETA en Nueva York, había contado que la organización buscaba reunirse con Kolb para abordar el abandono de la lana y las pieles animales en la indumentaria.

El grupo evaluó presentar una denuncia policial por el altercado, pero desistió de esa opción luego de acudir a la policía y consultar con abogados, informó Associated Press.

Tras conocerse la renuncia, PETA aseguró que aún planeaba reunirse con el exdirectivo y expresó su confianza en que otros referentes de la industria adopten “medidas significativas para detener esta epidemia de crueldad hacia los animales”.

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La organización también reconoció la participación previa de Kolb en la prohibición de las pieles en los desfiles del calendario del CFDA.

Las protestas continuaron durante la semana: el jueves, manifestantes irrumpieron en un desfile de H&M en Londres con carteles que cuestionaban el uso de lana. El personal de seguridad los retiró sin que sucedieran nuevos incidentes, según The New York Times.