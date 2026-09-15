Steven Kolb se disculpó y pidió licencia tras agredir a activistas de PETA en la Semana de la Moda de Nueva York

El presidente y CEO del CFDA reconoció haber actuado de forma inapropiada al inmovilizar a dos manifestantes que irrumpieron en el desfile de COS para protestar contra el uso de lana (Fuente: Peta)

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Steven Kolb, presidente y director ejecutivo del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés), tomó una licencia voluntaria y reconoció haber actuado de forma inapropiada tras contener físicamente a dos activistas de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) durante un desfile de la marca COS el domingo 13 de septiembre de 2026, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

El incidente ocurrió en el edificio Water Street Associates (WSA), ubicado en 175 Water Street, en el bajo Manhattan, mientras modelos desfilaban con la colección otoño-invierno 2026 de COS, marca contemporánea perteneciente a H&M Group. Un grupo de aproximadamente cinco activistas de PETA irrumpió en la pasarela y comenzó a gritar consignas como “saquen la lana de la pasarela ahora” y “ovejas ensangrentadas y golpeadas por la lana”, según informaron CNN y The New York Times.

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Videos difundidos por PETA y Fashionista muestran que Steven Kolb empujó a un manifestante, le quitó carteles y le cubrió la boca durante el desfile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kolb, sentado junto a una pared de ventanales al costado de la pasarela, se levantó y empujó a un manifestante hacia la pared. Videos difundidos por PETA y captados por el sitio Fashionista muestran cómo el ejecutivo arrebata los carteles con mensajes sobre crueldad animal, cubre la boca del manifestante con su mano y presiona su cara contra el vidrio.

Más adelante en las imágenes, Kolb aparece en el piso, con una pierna enredada alrededor de una activista y la mano sobre su boca, mientras los modelos continuaban su recorrido por la pasarela. Un grupo de guardias de seguridad llegó después para retirar a los manifestantes del lugar.

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Kolb se disculpó y anunció que se reunirá con PETA

Al cabo de pocas horas del incidente, Kolb publicó una disculpa en Instagram Stories: “Reaccioné de forma inapropiada ante un incidente ocurrido hoy en un desfile. No era mi lugar intervenir. Debí haberle dejado la situación al equipo de seguridad”, según recogió CNN.

Al día siguiente, el lunes 14 de septiembre, Kolb amplió su postura en un comunicado difundido por NBC News: “Lo que ocurrió fue completamente ajeno a mi carácter, tanto personal como profesionalmente. Al revisar los videos, entiendo la reacción que generaron. Francamente, no me reconozco en esa persona”.

Steven Kolb se disculpó por su reacción, admitió que no debía intervenir y dijo que la seguridad tendría que haber manejado el incidente. (REUTERS/Eduardo Munoz)

En ese mismo texto, aceptó la invitación de PETA para reunirse y disculparse en persona con los dos manifestantes. “No hay justificación para sujetar físicamente a otra persona. La seguridad debería haber manejado la situación y yo debería haberme apartado”, agregó.

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Ese mismo día, el CFDA formalizó su decisión: la organización anunció que Kolb quedaría en licencia con revisión completa del caso. “El CFDA toma este asunto con seriedad. Como resultado, el señor Kolb estará en licencia mientras se realiza una revisión exhaustiva”, señaló una vocera de la institución en declaraciones al New York Times.

PETA acusa a H&M Group de encubrir maltratos en granjas de lana certificadas

PETA calificó la intervención de Kolb como una “agresión” a sus activistas y presentó una denuncia policial. La organización dijo considerar cargos penales, aunque Mason Melito, uno de los manifestantes, de 22 años y coordinador de campaña de PETA, aclaró a CNN que por el momento evalúan sus opciones y que su principal interés es hablar con Kolb.

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Melito describió la reacción del ejecutivo como un reflejo de lo que, según PETA, ocurre en la industria lanera. “La violencia que el CEO del CFDA mostró hacia nosotros, en su intento de silenciarnos, refleja exactamente la violencia propia de la industria de la lana”, afirmó en declaraciones al medio estadounidense.

La campaña de PETA contra COS y H&M Group cuestiona el uso de lana certificada por denuncias de maltrato en una granja sudafricana investigada en secreto. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

La protesta apuntó específicamente a COS por su uso de lana, en el marco de una campaña más amplia de PETA contra H&M Group para que abandone ese material en sus productos. La organización alega que una granja sudafricana con certificación Nativa —estándar utilizado por el grupo sueco— fue filmada en secreto maltratando ovejas, y que esa explotación vende su lana a través de un bróker que abastece a H&M Group con fibra “responsablemente” obtenida. CNN precisó, no obstante, que la investigación no encontró pruebas que vinculen de forma explícita esa granja con los productos terminados del grupo.

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H&M Group suspendió dos granjas certificadas tras las denuncias de PETA

En respuesta a los señalamientos, H&M Group emitió un comunicado en el que señaló que, tras una investigación propia, suspendió las licencias de una granja de lana y una de mohair, a las que ya no les permite vender materiales con certificación. La empresa indicó que toda la lana virgen y el mohair que usa provienen de granjas certificadas bajo los estándares Responsible Wool Standard (RWS) y Responsible Mohair Standard (RMS), ambos administrados por Textile Exchange, según la declaración recogida por NBC News.

“El bienestar animal es muy importante para nosotros. Ningún animal debería sufrir daño en la fabricación de nuestros productos. Tomamos muy en serio las denuncias sobre incumplimientos de las certificaciones en las que confiamos”, sostuvo la empresa. H&M Group tiene como objetivo que, para 2026, el 100% de la lana que utilice provenga de granjas con certificación responsable, fuentes recicladas o fibras no animales.

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La prohibición de pieles del CFDA para la Semana de la Moda de Nueva York no incluye la lana

El incidente pone en relieve una distinción clave en la política del CFDA: en diciembre de 2025, la organización anunció que, a partir de septiembre de 2026, quedarían prohibidas las pieles animales en todos los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York. En ese momento, PETA celebró la medida, una conquista simbólica vinculada a décadas de activismo —incluida la famosa protesta desnuda en el desfile de Oscar de la Renta en 1991.

No obstante, esa prohibición no abarca la lana ni otros productos derivados del esquilado de animales, lo que explica la vigencia de la campaña de PETA contra COS. El CFDA agrupa a más de 300 diseñadores y marcas, organiza la Semana de la Moda de Nueva York —cuya edición de septiembre de 2026 concluyó el martes 15— y celebra una gala anual de premios considerada el equivalente de los Óscar en la industria de la moda. Kolb ocupa la presidencia ejecutiva de la organización desde 2011.

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