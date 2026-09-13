De la pasarela a la calle: los colores y estilos que deja la Semana de la Moda de Nueva York

Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg, Cult Gaia y Tory Burch incorporaron el rojo como eje de sus colecciones en la NYFW (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)

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La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), que comenzó el 10 de septiembre y finalizará el 15 del mismo mes, dejó un legado dominado por el rojo y una reconfiguración de las tendencias para las próximas temporadas.

Durante los eventos, la ciudad se transformó en un laboratorio de diseño donde la sobriedad y la energía cromática establecieron un diálogo constante sobre el asfalto.

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El color rojo se consolidó como el elemento unificador más potente de la temporada, siendo adoptado tanto por el diseño de autor como por el público asistente que define el street style.

La Semana de la Moda de Nueva York consolidó al rojo como la tendencia central de la NYFW para las próximas temporadas (REUTERS/Caitlin Ochs)

La prevalencia de este tono, en sus variedades de tomate, escarlata y fresa, trascendió las pasarelas para impregnar abrigos, prendas de punto y accesorios, consolidándose como un recurso indispensable para el armario contemporáneo.

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Este fenómeno cromático responde a una búsqueda de visibilidad y fuerza visual, características que definen el pulso actual de la industria textil.

La pasarela y el asfalto bajo el mismo tono

La relevancia del rojo en la NYFW no fue casual, sino una respuesta coordinada en múltiples niveles de la industria. Firmas de renombre internacional como Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg, Cult Gaia y Tory Burch incorporaron esta gama cromática con una determinación que marcó el ritmo de sus presentaciones.

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Cynthia Erivo y Gigi Hadid reflejaron en Nueva York la transición de la tendencia roja desde el runway hacia la moda urbana (REUTERS/Caitlin Ochs)

En la jornada inaugural de los desfiles de primavera 2027, el rojo se posicionó como el protagonista indiscutible, desplazando a la hegemonía de los colores neutros que habían caracterizado ediciones anteriores.

El impacto fue visible de forma inmediata en las calles de Nueva York. Figuras destacadas como Cynthia Erivo integraron este matiz en sus apariciones públicas, demostrando que la tendencia posee una versatilidad que permite desde su uso en piezas únicas, como abrigos de cuero o blazers, hasta aplicaciones sutiles en bordados y detalles técnicos.

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La Semana de la Moda de Nueva York también destacó una paleta de contrastes con blanco, gris, azul marino, amarillo mantequilla y verde esmeralda (REUTERS/Caitlin Ochs)

Esta transición entre el lujo y la realidad urbana resultó fundamental para entender la tracción del color. Gigi Hadid, al abrir el desfile de Tommy Hilfiger, ilustró esta simbiosis al portar prendas que replicaban la identidad visual de la firma, una estética que posteriormente extendió a sus apariciones fuera del recinto oficial.

Más allá del rojo: una paleta de contrastes

Aunque la intensidad del rojo acaparó gran parte del foco, la oferta estilística presentada durante estos días fue notablemente heterogénea. La Semana de la Moda neoyorquina funcionó como un escaparate de contrastes equilibrados.

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La NYFW definió una dirección de audacia controlada, con colores vibrantes combinados con la sastrería neoyorquina y foco en la funcionalidad (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)

La presencia de colores neutros, como el blanco minimalista o el gris atemporal, ofreció una contraparte necesaria que permitió que las piezas más arriesgadas ganaran terreno sin saturar el espectro visual.

El azul marino se consolidó durante esta edición como una herramienta de autoridad, ideal para estilismos orientados a la confianza y la sobriedad profesional.

Por otro lado, el amarillo mantequilla y los tonos solares aportaron una vitalidad necesaria que permitió enlazar la estética veraniega con la complejidad del otoño.

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El amarillo mantequilla aporta vitalidad a las colecciones presentadas en la ciudad (REUTERS/Caitlin Ochs)

El verde esmeralda, en tanto, se reservó para momentos de lujo específico, confirmando que la industria busca hoy atender tanto la necesidad de piezas vibrantes como la demanda de prendas con una carga de sofisticación clásica.

El tono azul marino equilibra la intensidad cromática del rojo en las pasarelas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Dinámicas de estilo en la capital de la moda

El evento también permitió observar una evolución en las técnicas de vestimenta. La superposición de capas y la combinación de texturas, observadas en el street style de Nueva York, fueron clave.

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La superposición de capas define buena parte de las propuestas urbanas de la temporada (REUTERS/Caitlin Ochs)

Los looks recurrieron a la superposición de capas, con prendas de distintos largos y volúmenes combinadas en un mismo conjunto. Las propuestas mezclaron colores contrastantes, estampados geométricos, tejidos de punto, superficies brillantes y materiales con textura.

Los accesorios, como pañuelos, cinturones, gafas de sol, cadenas y bolsos estructurados, se incorporaron para reforzar la composición de cada atuendo.

Las prendas de distintos largos crean conjuntos con mayor profundidad visual (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)

La tendencia de coordinar accesorios, tales como bolsos y calzado con prendas principales, reflejó una vuelta a una cohesión estilística más rigurosa.

Este enfoque permite a los asistentes proyectar una imagen curada, donde cada elemento, desde una camisa de seda hasta un pantalón de sastre, aporta a una narrativa visual integrada al estilo de las diferentes marcas.

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La estrategia de vestimenta observada en los desfiles de Michael Kors marcó un punto de inflexión, con una asistencia que adoptó códigos de color casi unificados, priorizando texturas como las plumas y tejidos de punto de alta densidad.

Jackson White y Grace Van Patten asisten al desfile de Michael Kors vestidos de negro (REUTERS/Caitlin Ochs)

Jackson White y Grace Van Patten asistieron a uno de los desfiles de Michael Kors y vistieron de negro: él llevó una camiseta de manga corta y pantalones, mientras que ella usó un vestido semitransparente con cinturón.

Este ejercicio de estilo, que fue seguido por personalidades como Lisa Rinna, refuerza la idea de que la moda actual no solo trata sobre la prenda individual, sino sobre la construcción de un mensaje estético colectivo.

Rinna posó con un minivestido rojo cubierto de plumas, de escote redondo y mangas cortas. Completó el look con gafas de sol negras de gran tamaño, botas blancas de caña alta y el cabello corto peinado hacia atrás.

El diseño de Lisa Rinna destaca por su escote redondo y sus mangas cortas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Para los próximos meses, la dirección se orienta hacia una audacia controlada. Mientras los colores vibrantes seguirán jugando un papel fundamental en la captación de atención, la capacidad de combinar estos con los cimientos clásicos de la sastrería neoyorquina definirá el éxito de las colecciones en el mercado global.

El compromiso con la experimentación visual, sin perder de vista la funcionalidad del usuario, marca el cierre de una semana que, indiscutiblemente, ha redefinido las expectativas para el futuro de la industria.