La Fed subió las tasas: por qué aumentan los intereses de las tarjetas y qué conviene hacer con los ahorros

El banco central estadounidense elevó su tasa de referencia en un esfuerzo por estabilizar los precios. La decisión impacta directo en el saldo de los créditos e impulsa las ganancias de los plazos fijos. (Fuente: Telemundo 51)

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El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) —el organismo de la Reserva Federal (Fed) que fija la política monetaria— elevó la tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales el 16 de septiembre y la llevó al rango de 3,75% a 4%. La decisión fue unánime y representa la primera suba en más de tres años.

El objetivo es encarecer el crédito para moderar el gasto y aliviar las presiones inflacionarias. Los precios al consumidor subieron 3,4% en agosto respecto al año anterior, según el Departamento de Trabajo, por encima de la meta del 2% que la Fed se fija como parámetro de estabilidad, según informó PBS NewsHour.

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La Reserva Federal elevó la tasa de referencia al rango de 3,75% a 4% tras una decisión unánime del FOMC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tienen deudas con tasas variables —saldos de tarjetas, créditos para autos nuevos o préstamos personales— son los que podrían sentir el impacto de forma más inmediata. Los ahorristas, en cambio, podrían ver mejoras en cuentas de alto rendimiento y certificados de depósito.

Las tarjetas de crédito son las primeras en reaccionar a la suba

La mayoría de las tarjetas tiene tasas variables vinculadas a la llamada prime rate —la tasa que los bancos cobran a sus mejores clientes—, que sube casi de manera automática cuando la Fed eleva su tasa de referencia. La consecuencia práctica es que los intereses del saldo impago pueden aumentar en uno o dos ciclos de facturación.

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El impacto en dólares depende de cuánto se adeuda. Matt Schulz, analista de LendingTree, precisó en declaraciones a Reuters que quien lleva el saldo promedio de USD 6.610 podría ver crecer su pago mínimo mensual alrededor de USD 1,38. Poco para quien tiene margen; mucho para quien ya está al límite.

Las deudas con tasa variable, como las tarjetas de crédito, los préstamos para autos nuevos y los préstamos personales, sentirán primero el impacto de la tasa de la Reserva Federal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

En conjunto, la suba podría costarle a los usuarios de tarjetas unos USD 2.000 millones adicionales en intereses durante los próximos 12 meses, según un análisis de WalletHub citado por Reuters.

Ante este escenario, hay pasos concretos que conviene considerar:

Pagar a tiempo y reducir el saldo , empezando por las deudas con mayor tasa de interés.

Consultar al emisor de la tarjeta si es posible bajar la tasa. Según una encuesta de LendingTree, el 84% de quienes lo solicitaron recibió una reducción.

Comparar alternativas de refinanciación, como tarjetas con tasa 0% para transferencia de saldo, pero verificando que las condiciones sean más favorables que las actuales.

Los préstamos a tasa fija no cambian; los nuevos créditos, sí

Quien ya tiene un crédito con tasa fija —ya sea para un auto, una hipoteca a 30 años o un préstamo personal— no verá cambios en su cuota mensual. La tasa acordada al firmar el contrato queda vigente sin importar lo que haga la Fed. Distinto es el caso de quien sale al mercado a buscar financiamiento nuevo: ese crédito probablemente sea más caro que el que habría obtenido hace un mes.

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Las tarjetas de crédito suelen ajustar casi de forma automática con la prime rate y pueden aumentar los intereses del saldo impago en uno o dos ciclos de facturación. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las hipotecas a 30 años tienen una relación indirecta con la tasa de la Fed: siguen el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años más que la tasa del banco central. La semana previa a la decisión, la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años ya se ubicaba en 6,76%, el nivel más alto en más de 14 meses, según Freddie Mac, citado por PBS NewsHour. Quienes sí deben prestar atención son los que tienen hipotecas de tasa ajustable (ARM): ese tipo de crédito puede registrar aumentos en los plazos estipulados por el contrato.

La suba de tasas de la Fed busca encarecer el crédito para moderar el gasto y bajar una inflación que llegó a 3,4% en agosto. (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

En el mercado automotor, Rodney Williams, cofundador de SoLo Funds, advirtió en declaraciones a USA Today que extender el plazo del préstamo para bajar la cuota mensual termina encareciendo el total pagado: “Con un préstamo a 72 meses pagarás más por ese auto que con uno a 60 meses”.

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Las cuentas de ahorro de alto rendimiento pueden mejorar sus retornos

Para los ahorristas, la medida puede representar una oportunidad. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y los certificados de depósito (CD) —instrumentos a plazo fijo con interés garantizado— tienden a mejorar sus retornos cuando la Fed sube su tasa. Antes de la decisión, la tasa promedio nacional de ahorro era de 0,63% anual, mientras que las mejores cuentas de alto rendimiento ya pagaban cerca de 4%, según datos de Bankrate citados por Reuters.

Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y los certificados de depósito pueden mejorar sus retornos tras la suba de tasas, aunque los bancos no siempre trasladan esas mejoras con rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matiz es que los bancos no siempre trasladan esas mejoras con la misma velocidad con que ajustan las tasas de las tarjetas. “Los rendimientos de las cuentas de ahorro suben por la escalera y bajan por el ascensor”, resumió Schulz en USA Today. Al comparar opciones, vale revisar el rendimiento anual (APY), el saldo mínimo exigido, las comisiones, los límites de retiros y la cobertura de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), que garantiza hasta USD 250.000 por titular.

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Vale recordar que esta nota tiene fines informativos y no reemplaza el asesoramiento financiero personalizado. Ante decisiones de inversión o manejo de deuda, se recomienda consultar a un profesional certificado.