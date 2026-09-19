Streamer entrena una IA con su cara y voz para que haga transmisiones infinitas en Kick

N3on anunció que dejaría de aparecer en cámara y usaría una inteligencia artificial con su cara, voz y personalidad para transmitir de forma continua en Kick.

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N3on decidió llevar su carrera al límite: dejar de aparecer en cámara y que todo el trabajo lo hiciera una IA. El streamer estadounidense programó una inteligencia artificial con su propia cara, voz y personalidad para transmitir de forma continua en Kick.

“Esta es mi última transmisión como ser humano. Lo explicaré cuando termine”, escribió en su cuenta de X antes de proclamarse el “primer streamer de IA en el mundo”. El anuncio llegó el 7 de septiembre, con la promesa de que el directo “nunca terminaría”.

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Cómo N3on creó una versión propia con IA para transmitir en Kick

El proyecto surgió de una colaboración con Higgsfield AI, impulsada por la tecnología GPT-6 Astra. El sistema generó una versión digital de N3on capaz de emitir sin interrupciones mientras el creador original dormía.

Durante las primeras horas, la IA hizo que su avatar realizara algunos de los retos más virales de las redes: combates de boxeo, pruebas de comida extra picante, saltos en paracaídas y traslados de un país a otro en cuestión de segundos.

El proyecto de N3on con IA surgió de una colaboración con Higgsfield AI impulsada por GPT-6 Astra para emitir incluso mientras el streamer dormía.

El sistema también respondía a todos los mensajes publicados en el chat, con la voz y la personalidad del streamer replicadas para contestar preguntas del público en tiempo real. La primera prueba llegó a reunir más de 20.000 espectadores simultáneos, una cifra que en algunos momentos rozó los 33.000.

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Pese al alcance inicial, la emisión destacó por su artificialidad: las voces, las situaciones y las imágenes generadas resultaron tan mecánicas que apenas lograron sostener el interés durante un stream IRL de más de tres horas.

Los malos resultados de la IA transmitiendo en vivo

La recepción del público fue adversa desde el primer momento. N3on perdió 200.000 seguidores en pocas horas, una cifra que continuó en aumento a medida que los usuarios expresaban su rechazo al formato.

Entre las más de 1.300 respuestas que acumuló el anuncio original aparecieron comentarios que lo calificaron como “la peor idea de toda tu carrera”. Otros usuarios lamentaron que “habrá gente de verdad viendo esta mierda” o señalaron que “que haya 33.000 espectadores es todavía más loco”.

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FILE PHOTO: Kick logo is seen in this illustration taken August 21, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las críticas recurrieron también a la expresión “AI slop” para describir el contenido, y varios espectadores lo acusaron directamente de haberse “vendido” a la inteligencia artificial.

Ante la avalancha de comentarios negativos, N3on salió a defenderse. “Si no lo hago yo, lo hará otro streamer. Y quiero ser el primero en hacerlo todo”, aseguró en un video publicado tras el estreno del proyecto.

“Dejen el odio, esto no hace daño a nadie, es genial y es algo diferente”, añadió, al tiempo que matizó su postura inicial: aclaró que no dejará de transmitir personalmente, sino que la IA funcionará como un complemento para mantener contenido disponible cuando él no esté en directo.

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Su argumento sobre ser “el primero” quedó debilitado casi de inmediato. La propia publicación en X recibió una nota de comunidad que recordaba la existencia de Neuro-sama, la VTuber controlada por inteligencia artificial creada por Vedal, activa en Twitch desde diciembre de 2022.

N3on defendió su experimento con IA al afirmar que quería ser el primero, aunque aclaró que seguirá transmitiendo en persona y usará la inteligencia artificial como complemento.

Antecedentes de creadores generados por IA

N3on tampoco es el primero en intentar sustituir su presencia física por una versión artificial. En 2023, el creador Kwebbelkop ya había probado a reemplazarse en YouTube con una versión de sí mismo entrenada para reproducir su voz e imagen.

Por las mismas fechas del surgimiento de Neuro-sama apareció “Nothing, Forever”, una parodia de la serie “Seinfeld” generada íntegramente por inteligencia artificial que emitía casi sin interrupción. Años antes también se había viralizado el caso de DegenerIA, un esqueleto animado que generaba contenido y actuaba según las peticiones del chat.

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La elección de N3on para este experimento no resulta ajena a su historial. El creador, de 22 años, había simulado en 2019 estar gravemente enfermo y, después, su propia muerte, con el objetivo de conseguir visitas. Con el tiempo, reconoció ese episodio como uno de los mayores errores de su carrera.

Tras comprobar el rechazo generalizado y leer los comentarios en su contra, N3on decidió detener la emisión generada por IA y anunció que revelaría novedades el martes siguiente a sus seguidores.