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Lituania respaldó el acuerdo entre EEUU y Dinamarca sobre Groenlandia: “Es un paso importante hacia una mayor seguridad en el Ártico”

El presidente Gitanas Nauseda sostuvo que esta “cooperación transatlántica” es “esencial” para la seguridad de Europa y de toda la alianza de la OTAN

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el líder del gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una visita a Qoornoq, Groenlandia, el 6 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el líder del gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una visita a Qoornoq, Groenlandia, el 6 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
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El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, celebró este sábado el acuerdo anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la seguridad en Groenlandia alcanzado con las autoriades de Dinamarca y con las de la región autónoma danesa de Groenlandia.

“El acuerdo previsto entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos es un paso importante hacia una mayor seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte”, señaló Nauseda en un mensaje publicado en redes sociales.

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“Doy la bienvenida al liderazgo del presidente Donald Trump; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen por lograr este importante acuerdo”, agregó.

Para Nauseda, “una cooperación transatlántica más fuerte en estas regiones vitales desde el punto de vista estratégico es esencial para la seguridad de Europa y de toda la alianza de la OTAN”.

Nauseda ha sido el primer dirigente europeo en reaccionar al acuerdo anunciado por Trump por el que el país norteamericano obtendrá “el control permanente” de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región, según la versión del propio Trump.

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El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. Lehtikuva/Jouni Porsanger vía REUTERS
El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. Lehtikuva/Jouni Porsanger vía REUTERS

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la “seguridad compartida” sobre Groenlandia. Frederiksen habla de “seguridad compartida” y destaca que el texto “reconoce la soberanía y la integridad territorial” de su país, además del “derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

La mandataria sostuvo que el entendimiento será “bueno para la OTAN y para Europa” y afirmó que “refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte”. La firma está prevista al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará la próxima semana.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha defendido este sábado el acuerdo de seguridad con el argumento de que “la situación en el Ártico ha cambiado”. “Es importante en un momento en que la situación de la política de seguridad en el Ártico también ha cambiado”, argumentó en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro danés indicó que “la próxima semana podría ser una buena semana para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos”, en referencia a la posible firma del acuerdo aprovechando la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Espera así superar esta “etapa de incertidumbre” y alcanzar “un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte y con ello nuestra seguridad compartida en el marco de la OTAN y Europa, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino”.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ritzau Scanpix/Henning Bagger/vía REUTERS
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ritzau Scanpix/Henning Bagger/vía REUTERS

Trump presentó el acuerdo como un entendimiento que otorgará a Washington control sobre la seguridad de Groenlandia y limitará la presencia de adversarios extranjeros en ese territorio autónomo danés. “Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia”, escribió en su red social Truth.

El mandatario añadió: “A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá tener jamás una base en Groenlandia, una presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”.

El pacto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia impedirá que China y Rusia instalen bases, envíen tropas o inviertan en sectores sensibles del territorio sin autorización de Washington, según un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato.

(Con información de Europa Press)

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