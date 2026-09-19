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La historia detrás de la durísima autocrítica de Robert Plant sobre el concierto de Led Zeppelin en Knebworth: “Fue un concierto de...”

En agosto de 1979, la mítica banda británica volvió a tocar en el Reino Unido ante más de 200.000 personas tras años marcados por tragedias familiares y adicciones. Décadas después, el vocalista reveló la tensión y los nervios que arruinaron su propia experiencia en el escenario

Músicos en un escenario iluminado con una pantalla al fondo que muestra un acercamiento del rostro del cantante.
El concierto de Led Zeppelin en Knebworth marcó el regreso de la banda al Reino Unido después de cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cantante Robert Plant calificó como “un show de mierda” la actuación de Led Zeppelin en Knebworth el 4 de agosto de 1979, en declaraciones recogidas por la revista especializada Far Out Magazine, al recordar un regreso a Gran Bretaña fuertemente condicionado por la presión y los nervios acumulados dentro de la banda.

Aquel espectáculo representaba el retorno tras cuatro años de ausencia en las presentaciones en vivo dentro de suelo británico. La reaparición pública ocurría luego de un período doloroso para los integrantes del grupo, atravesado por acontecimientos dramáticos que habían paralizado por completo sus actividades profesionales y puesto en duda la continuidad del proyecto.

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Tragedias personales, consumos y el embate del punk

El punto más crítico de aquel paréntesis se produjo en julio de 1977, cuando la muerte del hijo de Plant, Karac, con tan solo cinco años, obligó a la cancelación inmediata de la gira por los Estados Unidos. Devastado por la pérdida familiar, el músico se recluyó lejos de la industria musical durante varios meses, alimentando los rumores sobre un retiro definitivo.

De manera simultánea, la dinámica interna de la banda sufría el deterioro causado por los problemas de adicción del guitarrista Jimmy Page, cuya salud se encontraba resentida por el consumo severo de sustancias. Esta combinación de luto personal y crisis física redujo al mínimo la capacidad del cuarteto para ensayar con regularidad y preparar un regreso a la altura de sus años de gloria.

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A este panorama sombrío se sumó una transformación radical en el mapa de la música popular. La impetuosa irrupción de la ola punk, liderada por conjuntos jóvenes e irreverentes, cuestionaba abiertamente la vigencia de las grandes bandas de estadio, tachándolas de aburridas y desconectadas de las inquietudes de la juventud de la época.

La mirada implacable frente a las grabaciones en DVD

En ese contexto hostil, el grupo aceptó encabezar el festival de Knebworth en dos fechas programadas para los días 4 y 11 de agosto de 1979. La magnitud del evento congregó a 200.000 espectadores en total, en una muestra de devoción popular que desbordó los campos de Hertfordshire y convirtió el predio en un hito de la cultura juvenil.

Sin embargo, la experiencia de haber actuado ante una multitud tan abrumadora no dejó conforme al cantante. Décadas después, en declaraciones difundidas por la publicación británica especializada Far Out Magazine, el vocalista cuestionó el desempeño colectivo e interpretó que la falta de fluidez había arruinado pasajes enteros del repertorio preparado para la velada.

De acuerdo con el testimonio reproducido en Far Out Magazine, la tensión alteró su percepción durante el desarrollo del recital. El artista reveló que sentía tanto miedo a cometer errores que comenzó a imaginar que el ritmo de los temas fallaba, juzgando con dureza injustificada el trabajo que ejecutaban sus compañeros sobre las tablas.

Fotografía en blanco y negro de un hombre con el cabello largo y rizado que sostiene un micrófono frente a un fondo oscuro.
Plant rectificó su impresión sobre John Bonham y afirmó que el baterista estuvo muy preciso en Knebworth (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precisión de Bonham y la despedida de una era

En particular, el líder creyó percibir desacoples en el tiempo de la batería, pensando que el ritmo se aceleraba por momentos. Tiempo más tarde, al repasar el material audiovisual con mayor serenidad, admitió su error inicial y destacó que la batería de John Bonham se mantuvo firme, precisa y coordinada a lo largo de toda la velada.

Durante el espectáculo, el repertorio recorrió creaciones emblemáticas que definieron la identidad sonora de la década de 1970. El listado incluyó piezas de enorme complejidad como Kashmir, Stairway to Heaven y Whole Lotta Love, entregadas ante un público entusiasta que celebró cada interpretación como una fiesta inolvidable.

A pesar de las inseguridades del cantante, la respuesta de la multitud resultó abrumadoramente favorable. Consciente del magnetismo del reencuentro, el propio músico dirigió unas palabras de agradecimiento a la marea humana reunida frente al escenario, afirmando con emoción que la noche se sentía como una cita a ciegas inolvidable.

Siete días después de la apertura, la agrupación subió nuevamente al escenario para completar la segunda fecha fijada por la organización. Aquella velada del 11 de agosto de 1979 constituyó, sin que nadie pudiera intuirlo en ese instante, el último concierto británico brindado por la formación original del cuarteto.

Portada de disco envuelta en plástico con cuatro músicos en un campo y los textos Led Zeppelin y Knebworth '79.
El segundo concierto de Led Zeppelin en Knebworth, el 11 de agosto de 1979, fue la última presentación de la formación clásica en el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apenas un año más tarde, en septiembre de 1980, la repentina muerte de John Bonham a los 32 años terminó de quebrantar el destino del grupo. Fieles al pacto de hermandad que los unía, los tres supervivientes decidieron disolver la banda, cerrando de forma definitiva la historia de uno de los capítulos más importantes en la evolución del rock mundial.

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