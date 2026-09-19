Estados Unidos

Un hombre de Oregón acusado de asesinar a cinco mujeres enfrenta un nuevo cargo por un sexto homicidio

La nueva acusación vincula al hombre de 41 años con la muerte de Elizabeth “Libby” Gibson, de 32, desaparecida en 2022

Un hombre de perfil con camisa azul y cabello corto sentado en una sala con un panel de madera al fondo
Jesse Lee Calhoun ya enfrentaba cinco cargos de asesinato en segundo grado y cuatro de profanación de cadáveres en segundo grado (Captura de video: KATU News).
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Un gran jurado imputó a Jesse Lee Calhoun, acusado de matar a cinco mujeres en el área de Portland, por la muerte de Elizabeth “Libby” Gibson, de 32 años, desaparecida en 2022. El cargo de homicidio en primer grado convierte el caso de Gibson en el sexto proceso abierto contra el hombre de 41 años.

La fiscalía sostiene que Calhoun causó la muerte de Gibson el 18 de noviembre de 2022, o en una fecha cercana, de manera ilegal e imprudente, en “circunstancias que demuestran una extrema indiferencia hacia el valor de la vida humana”.

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Gibson fue vista por última vez en 2022 y su desaparición fue denunciada en marzo de 2023. Sus restos no han sido localizados, aunque los investigadores afirman haber reunido elementos suficientes para llevar el caso ante un tribunal, precisó USA Today.

Melissa Marrero, fiscal adjunta principal del condado de Multnomah, indicó que las autoridades conocían el caso de Gibson desde una etapa temprana de la investigación, pero que su conexión con Calhoun y la posibilidad de probar qué le ocurrió surgieron más adelante.

Los hermanos de la mujer afirmaron, en un comunicado difundido por la fiscalía, que agradecen que se haya dado un “paso decisivo hacia la justicia” para Libby. La describieron como una persona “amable, creativa y divertida” que recibía a todos “con amor y aceptación”. Sus familiares solicitaron privacidad para afrontar la situación, reportó NBC News.

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Retrato impreso de una mujer sonriente con gafas frente a un fondo azul oscuro con letras doradas y una bandera con flecos
Elizabeth "Libby" Gibson desapareció en 2022, su caso fue denunciado en marzo de 2023 y sus restos aún no fueron localizados (Captura de video: KATU News).

Las otras cinco víctimas fueron halladas en distintos puntos del noroeste de Oregón

Antes de esta acusación, Jesse Lee Calhoun ya enfrentaba cinco cargos de asesinato en segundo grado y cuatro de profanación de cadáveres en segundo grado. Se declaró inocente de todos ellos.

Las víctimas de estos casos son Ashley Real, de 22 años; Kristin Smith, de 22; Charity Lynn Perry, de 24; Bridget Leann Webster, de 31; y Joanna Speaks, de 32.

Los cuerpos de las cinco mujeres fueron hallados entre febrero y mayo de 2023 en distintos lugares al aire libre del noroeste de Oregón. Algunos de esos sitios estaban separados por casi 160 kilómetros, informó USA Today.

La fiscalía acusó a Calhoun por las muertes de Perry, Speaks y Webster en 2024. Posteriormente, incorporó el caso de Smith en 2025 y el de Real este año.

De acuerdo con The Guardian, se prevé reunir los casos de homicidio en un único juicio, en lugar de celebrar procesos separados.

Fotografía policial de un hombre con cabello corto y barba de candado, con una insignia oficial en la esquina inferior derecha
Los fiscales prevén reunir los casos de homicidio contra Jesse Lee Calhoun en un único juicio en lugar de procesos separados (Facebook: Multnomah County Sheriff's Office).

La fiscalía mantendrá abierta la búsqueda de nuevos datos

Según NBC News, Calhoun cumplía una condena de cuatro años por delitos que incluían agresión a un agente, intento de estrangular a un perro policía y robo con allanamiento. Fue liberado aproximadamente un año antes, en 2021, tras participar en un programa penitenciario de combate de incendios forestales.

La gobernadora Tina Kotek revocó la conmutación en 2023, cuando las autoridades comenzaron a investigarlo por las muertes.

El fiscal de distrito del condado de Multnomah, Nathan Vasquez, explicó en una conferencia de prensa que, por el momento, las autoridades no cuentan con información que sugiera la existencia de más víctimas, aunque seguirán todas las líneas de investigación.

Vasquez agregó: “Quiero dejar claro que esta investigación siempre ha estado abierta a nueva información y a seguir todas las pistas posibles. Continuaremos haciéndolo durante todo el proceso y probablemente incluso durante años más”.

La investigación, según Marrero, tiene un alcance “enorme”. La fiscal instó a quienes dispongan de información sobre la desaparición, la muerte o el posible paradero de los restos de Gibson a que se comuniquen con la Policía de Portland.

El acusado tiene prevista una comparecencia para la lectura de cargos por la nueva acusación el lunes 21 de septiembre.

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