Rusia amenazó con una “disuasión militar” tras las nuevas sanciones anunciadas por Donald Trump

FOTO DE ARCHIVO: Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia (Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool via REUTERS)

Guardar

La respuesta de Rusia a las nuevas sanciones estadounidenses debería incluir “disuasión militar”, estimó este sábado el ex presidente ruso Dmitri Medvedev.

Medvedev, aliado del presidente ruso Vladimir Putin y halcón antioccidental, no especificó a qué se refería.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el viernes un proyecto de ley que introduce nuevas sanciones para presionar a Rusia por la guerra en Ucrania, después de que el Congreso diera su aprobación tras meses de retraso.

El texto, que lleva el nombre del senador estadounidense fallecido Lindsey Graham, apunta a los sectores energético y de defensa, a Putin y a otros altos funcionarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

“Incluso al otro lado del océano, solo escuchan el lenguaje de la disuasión militar directa, y ese es el lenguaje con el que debemos responder a las atrocidades rusófobas, como la ley del terrorista fallecido Graham”, dijo Medvedev, que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en Telegram.

PUBLICIDAD

Desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, funcionarios rusos, incluido Putin, han descrito a Ucrania y a sus partidarios como “terroristas”. Kiev lo considera propaganda de guerra.

Medvedev fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012 en un acuerdo que permitió al entonces primer ministro Putin eludir los límites de mandato.

El hombre de 61 años suele atacar a Ucrania y Occidente en las redes sociales.

El año pasado, Trump ordenó desplazar dos submarinos nucleares después de que Medvedev aludiera al mecanismo de control de armas nucleares “Dead Hand” de Moscú, en un mensaje de Telegram.

PUBLICIDAD

El humo se eleva durante un ataque con drones rusos en Kherson (REUTERS/Stringer)

En plenas elecciones legislativas, Rusia continúa sus bombardeos contra Ucrania

En otro orden, una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó como saldo al menos cuatro personas muertas, informaron las autoridades militares en las zonas afectadas.

En Kherson, además, según dijo en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, además de dos muertos hubo cinco heridos.

“Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región, causando daños en cinco edificios de apartamentos y siete casas particulares”, agrega el mensaje de Prokudin.

Otras nueve personas, según Prokudin, fueron trasladadas a localidades liberadas en la región.

En Balakliia, en la región de Kharkov, la noche del 18 de septiembre murieron dos personas a consecuencia de un ataque enemigo.

PUBLICIDAD

“Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, dijo el jefe de la administración militar, Vitali Karabanov, en Telegram.

Por otra parte, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania desde la noche del 18 de septiembre, según un comunicado de las Fuerzas Armadas citado por la agencia Ukrinform.

Una votante emite su voto en un colegio electoral el primer día de las elecciones parlamentarias rusas en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tatiana Meel)

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados

Ucrania instó a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas por las autoridades rusas en los territorios ucranianos ocupados por las tropas de Moscú, pues Kiev denuncia políticas de rusificación forzosa y el intento de legitimar la conquista de estas zonas.

PUBLICIDAD

Las elecciones, celebradas en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre, son “una farsa de la potencia ocupante, que no tiene nada que ver con unas elecciones democráticas”, denunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

Ucrania no reconoce ni las “elecciones” ilegales ni sus “resultados sin sentido”, abundó el ministerio al aludir a la votación celebrada en la península de Crimea y en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, que representan alrededor del 20% del territorio ucraniano y que Moscú considera oficialmente territorio ruso.

PUBLICIDAD