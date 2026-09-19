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El régimen de Irán ejecutó a un hombre condenado por supuesto espionaje y colaboración con Israel

Hosein Pedaran fue ahorcado tras ser hallado culpable de haber pasado al Mossad datos sobre emplazamientos militares en Isfahán durante la guerra de los 12 días de junio de 2025

Irán ejecutó a un hombre condenado por supuesto espionaje y colaboración con Israel (EFE/ALI ALI/Archivo)
Irán ejecutó a un hombre condenado por supuesto espionaje y colaboración con Israel (EFE/ALI ALI/Archivo)
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El régimen de Irán ejecutó este sábado a un hombre condenado a muerte por supuesto espionaje y colaboración con los servicios de inteligencia de Israel durante la guerra de los 12 días de junio de 2025.

Hosein Pedaran, quien había proporcionado al Mossad información sobre emplazamientos militares sensibles de Irán en la provincia de Isfahán (...) fue ejecutado tras completarse el proceso legal y la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo”, anunció la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.

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De acuerdo con el relato judicial, el acusado estableció inicialmente contacto con la CIA a través de internet y posteriormente contactó con el Mossad, que respondió a su solicitud y comenzó a comunicarse con él a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

El Poder Judicial aseguró que Pedaran envió información sobre instalaciones militares y de misiles de la ciudad de Isfahán (centro), así como datos personales y de identificación de trabajadores de esos centros, incluidos sus puestos, medios de contacto, intereses y otros datos personales.

Según Mizan, estas instalaciones fueron atacadas por Israel durante la guerra de los 12 días de junio de 2025, en la que también participó Estados Unidos con ataques contra los tres principales centros nucleares iraníes.

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Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán saluda a bordo de una carroza para exhibir drones durante el "Janfada" ("Sacrificio por Irán"), un desfile de estilo militar organizado por el Estado, en Teherán, Irán, el 18 de septiembre de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)
Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán saluda a bordo de una carroza para exhibir drones durante el "Janfada" ("Sacrificio por Irán"), un desfile de estilo militar organizado por el Estado, en Teherán, Irán, el 18 de septiembre de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

Las autoridades afirmaron además que el ejecutado recibió en varias ocasiones cantidades de dinero en euros del servicio de inteligencia israelí.

Durante el registro del domicilio de Pedaran, las autoridades dijeron haber encontrado una libreta con información relacionada con misiles, clasificada como “muy confidencial”, además de varias memorias de almacenamiento cifradas.

La República Islámica ha intensificado la persecución de presuntos colaboradores de Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con miles de detenciones y decenas de ejecuciones.

Irán también ha ejecutado a unas 29 personas entre marzo y agosto pasados por su participación en las protestas de enero, que pedían el fin de la República Islámica y que fueron reprimidas, causando la muerte de 3.117 personas, según la versión oficial, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo y en 2025 ahorcó al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada en décadas, según Amnistía Internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (REUTERS/Evan Vucci)

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En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que refuerza las sanciones contra Rusia e Irán y habilita la imposición de aranceles de hasta 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos, según anunció la Casa Blanca. La norma, aprobada esta semana por el Congreso, otorga al mandatario republicano amplias facultades para imponer gravámenes a los cinco mayores compradores de hidrocarburos de Rusia, entre los que figuran China e India.

La legislación, rebautizada en homenaje al senador republicano Lindsey Graham, extiende el marco de sanciones a los sectores energético y armamentístico de Irán. El texto también alcanza de forma explícita al presidente ruso, Vladimir Putin, a funcionarios de su gobierno, oligarcas y entidades bancarias.

“Según el proyecto de ley, el presidente debe imponer sanciones que bloqueen la concesión de visados y la propiedad a determinadas personas (físicas y jurídicas), como el presidente ruso, ciertos mandos militares y cualquier persona extranjera que, a sabiendas, proporcione bienes o servicios relacionados con la base industrial de defensa del país”, establece la norma.

La medida superó las votaciones en el Congreso, aunque algunos sectores del Partido Demócrata expresaron reparos sobre el alcance de las atribuciones arancelarias concedidas al presidente estadounidense.

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