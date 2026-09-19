Estados Unidos

Detuvieron a un hombre acusado de rociar gas pimienta en un cine de California

El acusado, de 34 años, habría atacado a un espectador que usaba su teléfono durante una función en Burbank; otras dos personas también fueron alcanzadas y trasladadas a un hospital

La Policía de Burbank detuvo a Matthew Ware, acusado de rociar gas pimienta durante una función en el cine AMC Burbank 16 de California (Captura de video)
La Policía de Burbank detuvo a Matthew Ware, acusado de rociar gas pimienta durante una función en el cine AMC Burbank 16 de California (Captura de video)
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Un hombre de 34 años fue detenido en Burbank, California, acusado de rociar gas pimienta a un espectador que usaba su teléfono durante una función de cine, informó el Departamento de Policía local a CBS LA. El incidente ocurrió el 15 de septiembre, alrededor de las 17:30, dentro del complejo AMC Burbank 16.

El arrestado fue identificado por las autoridades como Matthew Ware, residente de Los Ángeles. De acuerdo con la policía, fue fichado bajo la acusación de agresión menor. La versión difundida por las autoridades sostiene que el presunto ataque afectó no solo al hombre que manipulaba el teléfono, sino también a otros dos asistentes que estaban en la sala.

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El medio estadounidense indicó que Ware fue contactado para dar su versión de los hechos, pero declinó hacer declaraciones y cortó la llamada. La acusación no implica una condena, y el caso deberá continuar por los canales judiciales correspondientes.

La discusión comenzó por la luz de un teléfono durante la función

La discusión comenzó por el uso de un teléfono celular encendido en la sala, según el testimonio de un asistente citado por CBS LA (Captura de video)
La discusión comenzó por el uso de un teléfono celular encendido en la sala, según el testimonio de un asistente citado por CBS LA (Captura de video)

El episodio se registró entre 30 y 40 minutos después del inicio de la proyección de The Uprising, según relató a CBS LA Joe Rodríguez, otro de los asistentes presentes en la sala. El testigo situó la discusión en la parte trasera del cine.

Rodríguez aseguró que el espectador señalado estaba revisando su teléfono con el brillo de la pantalla reducido. Siempre según su relato, Ware se acercó y le pidió que apagara el dispositivo. El hombre se habría negado a hacerlo.

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La negativa habría derivado en el presunto uso de gas pimienta. La Policía de Burbank afirmó que Ware se molestó tras el intercambio y que entonces habría rociado al otro cliente. La investigación oficial se basa en las primeras actuaciones realizadas en el lugar.

Fue definitivamente lo más extraño que he visto pasar en el cine”, declaró Rodríguez al medio local. El testigo consideró que el acusado intentó inicialmente resolver la situación de forma verbal, aunque cuestionó que el desacuerdo terminara con un aerosol irritante.

Tres espectadores fueron trasladados a un hospital

Tres espectadores fueron trasladados a un hospital después de la exposición al gas pimienta dentro de la sala de cine en California (Captura de video)
Tres espectadores fueron trasladados a un hospital después de la exposición al gas pimienta dentro de la sala de cine en California (Captura de video)

Tras el supuesto ataque, Ware habría salido corriendo de la sala, mientras el hombre alcanzado pedía ayuda por el dolor, de acuerdo con el testimonio recogido por CBS LA. Rodríguez aseguró que la víctima y otros dos asistentes abandonaron poco después la función para solicitar asistencia a empleados del complejo.

La Policía de Burbank precisó que otras dos personas también fueron alcanzadas por el gas pimienta. Los servicios de emergencia trasladaron al hospital al hombre que usaba el teléfono y a los otros dos espectadores para que recibieran atención médica.

Las autoridades no detallaron el estado de salud de los tres pacientes ni informaron sobre lesiones de gravedad. Tampoco dieron a conocer si alguno permanecía internado después de la atención inicial.

El uso de gas pimienta en una sala cerrada puede afectar a personas que no participan de un altercado, debido a que el compuesto irritante se dispersa en el ambiente. En este caso, la policía señaló que los tres asistentes que necesitaron atención fueron expuestos al aerosol durante el incidente.

El cine ofreció devolver el dinero de las entradas

Después de lo ocurrido, el complejo AMC Burbank 16 ofreció reembolsar las entradas a quienes estaban en la función, informó CBS LA. No se conocieron declaraciones públicas de la empresa sobre el arresto ni sobre posibles medidas adicionales dentro de la sala.

Rodríguez afirmó que el incidente terminó por eclipsar la película para parte del público. “Para ser completamente honesto, la película no fue de mi gusto; me impactó más lo que ocurrió que la película misma”, expresó en declaraciones al canal.

The Uprising tenía una calificación de 55 % en el sitio especializado Rotten Tomatoes al momento de la publicación de la nota de CBS LA. Ese dato no fue vinculado por las autoridades con el altercado, que se centró en el uso del teléfono durante la proyección.

La Policía de Burbank informó que Ware quedó detenido por agresión menor tras el hecho ocurrido el 15 de septiembre. El departamento no difundió, en la información recogida por el medio, nuevos detalles sobre el avance de la causa o una fecha para una eventual comparecencia judicial.

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