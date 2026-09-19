Cuándo es Batman Day, por qué se celebra y todo lo que preguntan los fanáticos del superhéroe de DC en Google

Este 19 de septiembre, tercer sábado del mes, se conmemora el Batman Day, dedicado al superhéroe de DC. (Warner Bros)

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Hoy, tercer sábado de septiembre, se celebra el Batman Day en 2026, una jornada dedicada al personaje de DC. El interés por Batman también se refleja en Google Trends, donde aparecen consultas relacionadas con el superhéroe que registran un aumento puntual.

Entre las búsquedas en ascenso figuran Batman: Año Uno, Batman (1989), “cuándo es el Día de Batman” y “Día de Batman”. Esta última consulta muestra un incremento del 200%, según los datos observados en la plataforma.

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Las preguntas asociadas incluyen dudas sobre la fecha de la celebración, su motivo y otros personajes del universo de DC. Este año, el Batman Day se realiza el 19 de septiembre.

Como parte del Batman Day 2026, se lanzará mundialmente Batman of Two Worlds, una historieta autoconclusiva que llegará a tiendas participantes en una edición sin reimpresión. (Composición Infobae: DC / Gemini)

Qué preguntan los usuarios sobre Batman en Google

Las consultas relacionadas muestran que parte del interés se concentra en la fecha de la celebración y en títulos vinculados al personaje.

¿Cuándo es Batman Day? En 2026, el Batman Day se celebra el 19 de septiembre.

¿Por qué se celebra el Batman Day? DC invita a sus seguidores a homenajear a Batman mediante cómics, cine, series, videojuegos y actividades comunitarias.

¿Cuándo es el día oficial de Batman? La jornada anual dedicada al personaje se celebra este año el 19 de septiembre.

¿Cuándo es Superman Day? El Día de Superman se celebra cada 18 de abril en conmemoración de la primera aparición del personaje en el número 1 de Action Comics en 1938.

También crecen las búsquedas por Batman: Año Uno y Batman (1989), dos títulos asociados con distintas versiones del personaje en los cómics y el cine.

En qué plataformas ver las películas de Batman

Las películas de Batman podrán verse en distintas plataformas y señales durante el Batman Day. HBO Max habilitará una sección especial llamada Celebra el Batman Day, con títulos como Batman, Batman Begins, The Dark Knight y The Batman.

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En HBO Max los usuarios pueden encontrar títulos de Batman. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Warner Channel, por su parte, emitirá una maratón con Batman, Batman Returns, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League y The Batman.

Nuevos cómics de Batman para el 19 de septiembre

El Batman Day 2026 incluirá la publicación mundial de Batman of Two Worlds, un cómic independiente que estará disponible en tiendas seleccionadas y no tendrá reimpresión. La edición reúne dos relatos inéditos.

Uno de ellos sigue a Batman y cuenta con guion de Matt Fraction, ilustraciones de Javi Fernández, color de Tomeu Morey y rotulación de Clayton Cowles.

El otro está protagonizado por Absolute Batman, con texto de Scott Snyder, arte de Nick Derington, color de Frank Martin y letras de Tom Napolitano. Las dos historias muestran a las versiones del personaje de sus respectivos universos mientras investigan los mismos crímenes en paralelo.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se estrenó para Nintendo Switch 2 junto con el contenido descargable Mayhem Collection. REUTERS/Isabel Infantes

Qué videojuegos de Batman hay

El Batman Day 2026 también incluirá novedades para quienes siguen al personaje a través de los videojuegos. El 18 de septiembre llegó a Nintendo Switch 2 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, junto con el contenido descargable Mayhem Collection.

Esta expansión incorpora al Joker y a Harley Quinn como personajes jugables, además de una misión centrada en una fuga del Manicomio Arkham. También añade un modo que permite generar caos en las calles de Gotham City. El contenido está disponible para quienes tengan la Edición Deluxe en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, mediante Steam y Epic Games Store.

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Ese mismo día se habilitó de forma gratuita el nivel de dificultad Absolute, pensado para los jugadores que buscan combates más exigentes. Además, los usuarios con una cuenta de Warner Bros. Games pueden acceder al traje de Batman de la Edad de Oro, inspirado en la primera aparición del héroe en Detective Comics N.º 27, publicado en 1939.

Entre las consultas vinculadas con Batman aparecen preguntas sobre cuándo se realiza la fecha, por qué se conmemora y otros héroes del universo de DC. (Google Trends)

En celulares, Injustice 2 celebra la fecha con el evento Arkham Knight Batman Arena Invasion, disponible del 15 al 23 de septiembre.

La propuesta ofrece fragmentos de héroe de Batman Arkham Knight y recompensas por iniciar sesión. Por su parte, DC: Dark Legion presenta el evento Echoes of the Batcave, en el que los jugadores recorren la Baticueva junto a la Batfamilia para conseguir monedas, un marco especial y un aspecto para la Torre Wayne.

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Qué es Google Trends

Google Trends es una herramienta que permite observar el interés de búsqueda en Google sobre términos y temas a lo largo del tiempo. Sus datos son anonimizados, categorizados y agrupados.

La plataforma no muestra una cifra absoluta de búsquedas. En cambio, normaliza los datos para comparar la popularidad relativa de una consulta según el período y la ubicación seleccionados.

Por eso, un aumento puntual señala que una búsqueda registró un crecimiento reciente del interés, pero no equivale a una encuesta ni determina por sí solo la popularidad de un tema.