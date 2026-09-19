Mundo

Estados Unidos aprobó la venta de USD 2.700 millones en sistemas de defensa a Ucrania

El Departamento de Estado informó al Congreso la transferencia de misiles, lanzadores y radares antidrones, en respuesta a los reiterados pedidos de Kiev ante el recrudecimiento de los ataques rusos

Soldados de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente de Jitomir de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad contra tropas rusas, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 25 de mayo de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)
Soldados de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente de Jitomir de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad contra tropas rusas, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 25 de mayo de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)
Guardar

El Gobierno de Estados Unidos aprobó este viernes la venta de material de defensa aérea a Ucrania por valor de 2.680 millones de dólares, después de que Kiev haya reiterado sus pedidos de recibir apoyo contra los ataques rusos.

El Departamento de Estado indicó en una notificación al Congreso que había tomado “la decisión de aprobar una posible venta militar al extranjero al Gobierno de Ucrania” para la adquisición de sistemas de defensa aérea.

PUBLICIDAD

Según el Departamento de Estado, Ucrania ha solicitado la compra de equipamiento que incluye varios tipos de misiles, lanzadores, radares antidrones y remolques.

La propuesta de venta está sujeta a revisión por parte del Congreso.

“Si se lleva a cabo la propuesta de compra, Ucrania la financiaría mediante una combinación de contribuciones europeas y fondos del Programa de Financiación Militar Extranjera de Estados Unidos asignados durante la administración anterior”, señaló el Departamento de Estado.

Un soldado practica en un campo de entrenamiento cerca del frente en la región de Zaporiyia, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026 (Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP)
Un soldado practica en un campo de entrenamiento cerca del frente en la región de Zaporiyia, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026 (Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró hace unos días que va a pedir a los europeos que paguen la ayuda concedida por Washington a Ucrania por su predecesor Joe Biden.

PUBLICIDAD

El republicano exige desde su retorno a la Casa Blanca que sus socios europeos aumenten el gasto para ayudar a Ucrania en el conflicto con Rusia.

La propuesta del viernes coincidió con la firma de Trump de un proyecto de ley destinado a aumentar las sanciones contra Moscú.

Kiev, la capital de Ucrania, ha sufrido un recrudecimiento de los ataques rusos, que su ejército no ha podido repeler por la falta de munición de sus sistemas de defensa.

El humo se eleva durante un ataque con drones rusos en Kherson (REUTERS/Stringer)
El humo se eleva durante un ataque con drones rusos en Kherson (REUTERS/Stringer)

En plenas elecciones legislativas, Rusia continúa sus bombardeos contra Ucrania

Una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó como saldo al menos cuatro personas muertas, informaron las autoridades militares en las zonas afectadas.

En Kherson, además, según dijo en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, además de dos muertos hubo cinco heridos.

“Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región, causando daños en cinco edificios de apartamentos y siete casas particulares”, agrega el mensaje de Prokudin.

Otras nueve personas, según Prokudin, fueron trasladadas a localidades liberadas en la región.

En Balakliia, en la región de Kharkov, la noche del 18 de septiembre murieron dos personas a consecuencia de un ataque enemigo.

“Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, dijo el jefe de la administración militar, Vitali Karabanov, en Telegram.

Por otra parte, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania desde la noche del 18 de septiembre, según un comunicado de las Fuerzas Armadas citado por la agencia Ukrinform.

Una mujer deposita su boleta para las elecciones parlamentarias, en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (AP Foto)
Una mujer deposita su boleta para las elecciones parlamentarias, en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (AP Foto)

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados

En otro orden, Ucrania instó a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas por las autoridades rusas en los territorios ucranianos ocupados por las tropas de Moscú, pues Kiev denuncia políticas de rusificación forzosa y el intento de legitimar la conquista de estas zonas.

Las elecciones, celebradas en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre, son “una farsa de la potencia ocupante, que no tiene nada que ver con unas elecciones democráticas”, denunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

Ucrania no reconoce ni las “eleccionesilegales ni sus “resultados sin sentido”, abundó el ministerio al aludir a la votación celebrada en la península de Crimea y en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, que representan alrededor del 20% del territorio ucraniano y que Moscú considera oficialmente territorio ruso.

“Hacemos un llamamiento a Estados extranjeros, a organizaciones internacionales y a otros sujetos de derecho internacional para que tampoco reconozcan estas acciones de Rusia y no las consideren una manifestación de la voluntad política legítima de la población de los territorios de Ucrania ocupados temporalmente”, subrayó Kiev.

Temas Relacionados

UcraniaEstados UnidosDefensa aéreaguerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU y Corea del Sur acordaron garantizar la navegación en Ormuz tras el rechazo de Seúl a desplegar tropas

La reunión entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio y el canciller surcoreano, Cho Hyun, dejó en claro que el país asiático está dispuesto a “contribuir sustancialmente” a la protección del tránsito en la vía marítima

EEUU y Corea del Sur acordaron garantizar la navegación en Ormuz tras el rechazo de Seúl a desplegar tropas

Arabia Saudita activó alertas aéreas en siete ciudades tras amenazas de ataques hutíes

La activación de la advertencia en la capital saudita marca la primera advertencia en Riad desde el repunte de los enfrentamientos de las últimas semanas en la región. La Defensa Civil saudita afirmó que “el peligro inmediato quedó neutralizado” en todas las zonas

Arabia Saudita activó alertas aéreas en siete ciudades tras amenazas de ataques hutíes

Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA y dijo que su estatus nuclear es irreversible

La votación del organismo de la ONU pidió un cese inmediato de las tareas vinculadas al programa atómico y recordó que Pyongyang no puede ser reconocido como Estado con armas bajo el TNP

Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA y dijo que su estatus nuclear es irreversible

Rusia adaptó un misil de entrenamiento para encabezar su ofensiva balística contra Ucrania: cómo funciona el RM48U

Los registros oficiales revisados por Reuters indican que esos proyectiles superaron la mitad de 228 lanzamientos en julio y a inicios de agosto, una tendencia que coincide con una caída de disparos de Iskander

Rusia adaptó un misil de entrenamiento para encabezar su ofensiva balística contra Ucrania: cómo funciona el RM48U

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita tras los ataques de los rebeldes hutíes contra la ciudad de La Meca

El teniente general Ahmed Sharif Chaudhry dijo a Arab News que su país apoyará al reino con respaldo diplomático y presencia sobre el terreno, para garantizar la seguridad de La Meca y Medina

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita tras los ataques de los rebeldes hutíes contra la ciudad de La Meca
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

Maratón de Buenos Aires 2026: cuáles serán los cortes de tránsito y cuándo comenzarán

Morena mueve sus piezas en Cuajimalpa rumbo a 2027: perfiles buscan construir una ruta común para recuperar alcaldía

DEPORTES

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

La decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez de cara al clásico ante Real Madrid

El argentino Kevin Ramírez va por otro título internacional ante el invicto Jonathan Kogasso: hora y televisación

Preocupación en los Juegos Suramericanos: sufrió un duro KO y terminó hospitalizado

Argentina enfrentará a Turquía por la Copa Davis 2026: cruces, horarios y cómo ver los partidos en vivo

ENTRETENIMIENTO

Naomi Watts da vida a una nazi infiltrada en Nueva York en ‘La esposa perfecta’: “Es un personaje como nunca había hecho antes”

Naomi Watts da vida a una nazi infiltrada en Nueva York en ‘La esposa perfecta’: “Es un personaje como nunca había hecho antes”

Los 10 villanos de James Bond que marcaron la historia de la franquicia

Terminó la secundaria con un préstamo de su madre como único horizonte y hoy está casado con Selena Gomez: la trayectoria de Benny Blanco

Kendall Jenner respondió con humor a las versiones de un romance con Cara Delevingne: “Nunca digas nunca”

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó