Estados Unidos aprobó la venta de USD 2.700 millones en sistemas de defensa a Ucrania

Soldados de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente de Jitomir de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad contra tropas rusas, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 25 de mayo de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

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El Gobierno de Estados Unidos aprobó este viernes la venta de material de defensa aérea a Ucrania por valor de 2.680 millones de dólares, después de que Kiev haya reiterado sus pedidos de recibir apoyo contra los ataques rusos.

El Departamento de Estado indicó en una notificación al Congreso que había tomado “la decisión de aprobar una posible venta militar al extranjero al Gobierno de Ucrania” para la adquisición de sistemas de defensa aérea.

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Según el Departamento de Estado, Ucrania ha solicitado la compra de equipamiento que incluye varios tipos de misiles, lanzadores, radares antidrones y remolques.

La propuesta de venta está sujeta a revisión por parte del Congreso.

“Si se lleva a cabo la propuesta de compra, Ucrania la financiaría mediante una combinación de contribuciones europeas y fondos del Programa de Financiación Militar Extranjera de Estados Unidos asignados durante la administración anterior”, señaló el Departamento de Estado.

Un soldado practica en un campo de entrenamiento cerca del frente en la región de Zaporiyia, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026 (Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró hace unos días que va a pedir a los europeos que paguen la ayuda concedida por Washington a Ucrania por su predecesor Joe Biden.

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El republicano exige desde su retorno a la Casa Blanca que sus socios europeos aumenten el gasto para ayudar a Ucrania en el conflicto con Rusia.

La propuesta del viernes coincidió con la firma de Trump de un proyecto de ley destinado a aumentar las sanciones contra Moscú.

Kiev, la capital de Ucrania, ha sufrido un recrudecimiento de los ataques rusos, que su ejército no ha podido repeler por la falta de munición de sus sistemas de defensa.

El humo se eleva durante un ataque con drones rusos en Kherson (REUTERS/Stringer)

En plenas elecciones legislativas, Rusia continúa sus bombardeos contra Ucrania

Una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó como saldo al menos cuatro personas muertas, informaron las autoridades militares en las zonas afectadas.

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En Kherson, además, según dijo en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, además de dos muertos hubo cinco heridos.

“Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región, causando daños en cinco edificios de apartamentos y siete casas particulares”, agrega el mensaje de Prokudin.

Otras nueve personas, según Prokudin, fueron trasladadas a localidades liberadas en la región.

En Balakliia, en la región de Kharkov, la noche del 18 de septiembre murieron dos personas a consecuencia de un ataque enemigo.

“Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, dijo el jefe de la administración militar, Vitali Karabanov, en Telegram.

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Por otra parte, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania desde la noche del 18 de septiembre, según un comunicado de las Fuerzas Armadas citado por la agencia Ukrinform.

Una mujer deposita su boleta para las elecciones parlamentarias, en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (AP Foto)

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados

En otro orden, Ucrania instó a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas por las autoridades rusas en los territorios ucranianos ocupados por las tropas de Moscú, pues Kiev denuncia políticas de rusificación forzosa y el intento de legitimar la conquista de estas zonas.

Las elecciones, celebradas en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre, son “una farsa de la potencia ocupante, que no tiene nada que ver con unas elecciones democráticas”, denunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

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Ucrania no reconoce ni las “elecciones” ilegales ni sus “resultados sin sentido”, abundó el ministerio al aludir a la votación celebrada en la península de Crimea y en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, que representan alrededor del 20% del territorio ucraniano y que Moscú considera oficialmente territorio ruso.

“Hacemos un llamamiento a Estados extranjeros, a organizaciones internacionales y a otros sujetos de derecho internacional para que tampoco reconozcan estas acciones de Rusia y no las consideren una manifestación de la voluntad política legítima de la población de los territorios de Ucrania ocupados temporalmente”, subrayó Kiev.

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