Florida confirma una muerte por el brote de dengue

Florida confirmó la muerte de una mujer mayor de Tampa por el brote de dengue en medio de uno de los mayores episodios registrados en el estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una mujer mayor de Tampa murió el 4 de septiembre en medio de uno de los mayores brotes de dengue registrados en Florida, confirmaron las autoridades sanitarias estatales. El fallecimiento ocurre mientras el condado de Hillsborough supera los 130 contagios adquiridos localmente durante 2026, una cifra inusual para una zona que suele detectar apenas unos pocos casos por año.

La información fue publicada por CBS News Miami, que reprodujo un despacho de la agencia Associated Press. El Departamento de Salud de Florida confirmó la muerte el viernes, aunque no difundió datos adicionales sobre la paciente ni las circunstancias clínicas del caso.

PUBLICIDAD

The Tampa Bay Times identificó a la víctima como una residente anciana de Tampa. La mujer murió a principios de mes, cuando el virus ya mantenía bajo alerta a las autoridades de salud pública y a los equipos de control de mosquitos del área metropolitana.

Florida acumula 152 contagios locales de dengue en 2026

Florida acumula 152 casos de dengue adquiridos localmente en 2026 y atraviesa el segundo brote más alto del que se tenga registro en el estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud de Florida informó que el estado contabiliza 152 casos de dengue adquiridos localmente en lo que va del año. Ese total ubica al actual episodio como el segundo más alto del que se tenga registro en el estado, detrás de los cerca de 200 contagios detectados en 2023.

La mayor concentración de casos se encuentra en Hillsborough County, al norte de Tampa. Chris Wilkerson, portavoz del condado, describió la situación como excepcional: “Esto es sumamente inusual para nosotros”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia.

PUBLICIDAD

Hasta hace pocos años, la mayoría de los diagnósticos de dengue en Estados Unidos correspondía a personas que se habían infectado durante viajes internacionales. Puerto Rico concentraba gran parte de los casos de transmisión local. Sin embargo, Florida volvió a registrar contagios autóctonos en 2009 y 2010, cuando se documentó un foco en Cayo Hueso.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que se desarrollan con mayor facilidad en ambientes cálidos. Muchas personas infectadas no presentan síntomas, por lo que las cifras oficiales pueden no reflejar el total de infecciones, explicó la información difundida por Associated Press.

PUBLICIDAD

Las autoridades intensificaron fumigaciones en el área de Tampa

Las autoridades de Tampa y Hillsborough County intensificaron las fumigaciones diurnas y nocturnas para reducir la población de mosquitos transmisores del dengue (Magnific)

Los trabajadores de Hillsborough County Mosquito Management Services iniciaron fumigaciones diurnas y nocturnas para reducir la población de mosquitos. También realizan inspecciones en viviendas y terrenos para detectar recipientes con agua acumulada, neumáticos abandonados y otros puntos que puedan servir de criaderos.

Paolo Pecora, científico ambiental sénior del servicio de control de mosquitos del condado, aseguró que los muestreos recientes no hallaron insectos portadores del virus. Para el especialista, ese resultado sugiere que “la probabilidad de nuevos contagios está disminuyendo”.

La transmisión local puede comenzar cuando una persona se infecta fuera del país y luego es picada, ya en Florida, por un mosquito capaz de propagar el virus. Michael von Fricken, profesor asociado de salud ambiental y global de la Universidad de Florida, explicó a la agencia que ese mecanismo puede derivar en un aumento sostenido de casos dentro de una comunidad.

PUBLICIDAD

El académico advirtió que la presencia recurrente de estas especies en el estado mantendrá el riesgo sanitario. “Creo que, en cierta medida, será la nueva normalidad”, sostuvo, al referirse a la posibilidad de futuros brotes.

El dengue puede causar hemorragias y cuadros potencialmente mortales

Los síntomas más frecuentes del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza y malestar similar al de una gripe. En sus formas más graves, la enfermedad puede provocar sangrados, shock y la muerte, precisó la cobertura de CBS News Miami.

Especialistas citados por la agencia relacionaron la expansión geográfica de los mosquitos transmisores con el cambio climático y con períodos de condiciones meteorológicas que favorecen su reproducción. Esa combinación habría contribuido al actual brote en Florida.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud contabilizó más de 2,2 millones de infecciones de dengue en el mundo durante 2026 y cerca de 1.200 muertes. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron cerca de 1.500 casos autóctonos, la mayoría de ellos en Puerto Rico.

La detección de menos mosquitos infectados en Hillsborough County ofrece una señal favorable para las autoridades locales, aunque el estado continúa bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevos focos de transmisión.